Braunschweiger Krankenschwester Larissa zeigt, wie Pflege geht

Larissa Kusack ist in den Pflegeberuf quasi hineingeboren worden. „Meine Mutter ist Altenpflegerin, und fast alle in meiner Familie arbeiten in der Pflege“, erzählt sie. Sie selbst hatte jedoch eigentlich vor, nach der Schule etwas ganz anderes zu machen: Sie wollte am Flughafen arbeiten, denn sie liebt das Reisen. Doch dann kam ein längerer Krankenhausaufenthalt dazwischen.

Larissa Kusack berichtet über ihre Erfahrungen im Job als junge Krankenpflegern - Fotos von ihr sind in ihrem Account aber eher die Ausnahme. Foto: Privat

Im Jahr 2018 war das. Zweimal musste sie damals operiert werden – und in dieser Zeit änderten sich die Zukunftspläne der jungen Frau grundlegend. „Ich habe die Missstände in der Pflege gesehen und als Patientin erlebt. Ich habe mir damals vorgenommen, es besser zu machen!“ Und was genau will sie besser machen? „Ich nehme mir die Zeit und höre den Patienten zu. Ich spreche mit ihnen und den Angehörigen, erkläre ihnen, was ich mache. Das ist mir ganz wichtig.“

Larissa Kusack hat ihre Ausbildung zur Pflegefachkraft gemacht und ihr Examen vor einem Jahr mit der Note 1,3 bestanden. Jetzt arbeitet sie als Krankenpflegerin auf einer Intensivstation des Klinikums Braunschweig. „Es ist nicht einfach in der Pflege. Das wissen wir alle. Der Arbeits- und Zeitdruck ist enorm. Aber man bekommt unheimlich viel Wertschätzung zurück“, weiß sie: „Das entschädigt und gibt mir die Motivation, weiter zu machen.“

Ihr Account „Pflegenotiz“ hat mehr als 60.000 Follower

Mehr noch. Auch in ihrer Freizeit beschäftigt sie sich am liebsten mit Medizin und Pflege. Bei Instagram hat ihr Account „Pflegenotiz“ mehr als 60.000 Follower. Zum Großteil sind es junge Frauen, die ihr folgen, viele von ihnen befinden sich selbst in der Ausbildung zur Pflegefachkraft. Weitere 20.000 Follower hat sie bei Tiktok (Studywithnurselara), wo sie kurze Videos postet.

Larissa Kusack postet viele Lernzettel. Foto: Privat

Es geht bei Lara, wie sie genannt wird, nicht um das perfekte Foto, um Styling oder Werbung für medizinische Produkte: Es geht allein um die Ausbildung und den Beruf. Sie postet viele Lerninhalte, so genannte Lernzettel – Schaubilder und Skizzen, die sie selbst erstellt. Da geht es etwa um anatomische Begriffe, um Symptome bei Herzinfarkt oder den Umgang mit dementen Patienten. Sie berichtet über ihren Arbeitsalltag, gibt Lerntipps, regt zum Austausch an und motiviert – spricht aber auch offen Missstände an.

„Ich gebe zum Beispiel Tipps, was man tun kann, wenn man sich auf einer Station nicht so wohl fühlt, oder poste, welches Essen man gut mitnehmen kann, wenn man Nachtschicht hat“, sagt sie. Sie verrät unter anderem einen Trick, wie sie sich selbst manchmal zum Lernen motiviert: Da sie gerne reist, sucht sie sich bei www.flightradar24.com zum Spaß eine Flugverbindung heraus. Etwa Abflug 17.50 Uhr ab Amsterdam, Ankunft 19.10 Uhr in Kopenhagen. „Dann habe ich mich an den Schreibtisch gesetzt und genau diese 80 Minuten gelernt. Am Ende habe ich dann gedacht: Jetzt würdest Du in Kopenhagen landen. Es klingt verrückt, war für mich aber wie eine virtuelle Reise.“

Zum Dank für die lebensnahen Ratschläge gibt’s meistens viele Herzchen-Emojis und Zuspruch von ihren Followern.

„Pflege ist unsere gemeinsame Leidenschaft“

Geld bekommt sie keines für ihre Posts, sagt die 22-Jährige: „Darum geht es mir nicht. Es macht mir einfach Spaß.“ Ob sie daheim auf dem Sofa oder im Café sitzt oder gerade mit dem Zug unterwegs ist: Ihr Tablet und das Handy hat sie stets dabei. So produziert sie ihre Inhalte, und zwar meistens gemeinsam mit ihrer Freundin Lisa. Lisa lebt in Heilbronn und möchte lieber im Hintergrund bleiben. „Wir haben uns vor Jahren im Internet kennen gelernt, als wir beide in der Ausbildung waren, und sind beste Freundinnen geworden“, sagt Larissa Kusack: „Wir erstellen ganz viele Inhalte für den Account gemeinsam. Denn die Pflege ist unsere gemeinsame Leidenschaft.“

Lesen Sie auch:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!