Königslutter. Die Königslutteraner Polizei bittet um Zeugenhinweise. Die Täter brachen am Wochenende auf ein Gelände in der Braunschweiger Straße ein.

Polizei Helmstedt Königslutter: Einbruch in Baufirma – Diebe stehlen Kupferkabel

Unbekannte haben am Wochenende in Königslutter Kupferkabel gestohlen. Wie die Helmstedter Polizei berichtet, geschah die Tat zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 4.30 Uhr. Die Täter drangen auf das Firmengelände einer Baufirma in der Braunschweiger Straße ein. Die genaue Menge des Diebesguts ist noch unklar.

Zudem zerstörten die Täter diverse Fensterscheiben an den Firmengebäuden. „Ob sie in die dahinter liegenden Räumlichkeiten gelangt sind, wird derzeit geprüft“, berichtet die Polizei.

Die Ermittler hoffen auf Zeuginnen oder Zeugen, die zwischen Freitagnachmittag und Montagvormittag verdächtige Personen auf dem Gelände oder Fahrzeuge direkt an dem Firmenhof beobachtet haben. Hinweise gehen an das Kommissariat in Königslutter – telefonisch unter (05353) 941050.

Mehr Nachrichten aus dem Landkreis Helmstedt:







Täglich wissen, was in Helmstedt passiert: Hier kostenlos für den täglichen Helmstedt-Newsletter anmelden!