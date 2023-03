Note 1,9 für Braunschweigs Innenstadt

Braunschweig. 1000 Besucher wurden befragt. Die Hälfte von ihnen würde die Innenstadt weiterempfehlen. Was auffällt: Deutlich weniger Menschen kamen von außerhalb.

Etwa eine Viertelmillion Menschen leben in Braunschweig. Damit ist sie die zweitgrößte Stadt Niedersachsens.

Zum vierten Mal wurde 2022 die Umfrage „Vitale Innenstädte“ in Braunschweig durchgeführt – wie auch in mehr als hundert anderen Städten bundesweit. Rund 1000 Menschen wurden von September bis November an acht Tagen vom Institut für Handelsforschung Köln (IFH) befragt. Die Ergebnisse liegen jetzt vor.

Insgesamt bewerteten die Besucherinnen und Besucher die Attraktivität der Innenstadt mit der Schulnote 1,9. Das ist der beste Wert der bislang vier Befragungen, die seit 2016 (damals noch Note 2,3) alle zwei Jahre stattgefunden haben.

Die Erreichbarkeit mit Bus und Bahn hat die besten Bewertungen

Allerdings: Die Ergebnisse sind mit gewisser Vorsicht zu interpretieren, wie auch Gerold Leppa, Geschäftsführer des Stadtmarketings, in einer Pressemitteilung betont. Denn zum einen werden nur diejenigen befragt, die sich für einen Innenstadt-Besuch entschieden haben – ganz massive Kritik ist daher eher nicht zu erwarten. Zum anderen hat sich die Altersstruktur der Befragten verändert: Die Anteile unter 25 Jahren und über 65 Jahren sind stark zurückgegangen. Die Altersgruppe von 26 bis 65 macht jetzt fast 90 Prozent der Befragten aus – vor zwei Jahren waren es noch 65 Prozent.

Auffällig ist, dass deutlich weniger Befragte von außerhalb kamen als in den Vorjahren – knapp zehn Prozent. Leppa sagt dazu: „Insbesondere wegen des Online-Handels, der gestiegenen Spritkosten und der stärkeren Nutzung von Homeoffice brauchen wir für Besucherinnen und Besucher aus der Region gute Anreize sowie faire und attraktive Bedingungen, was die Erreichbarkeit angeht.“

Die Erreichbarkeit mit Bus und Bahn hat die besten Bewertungen erhalten, gefolgt von guter Erreichbarkeit zu Fuß und mit dem Fahrrad, dann folgt das Auto. Etliche Befragte kritisierten die Parkmöglichkeiten.

Die Umfrage wird von der Braunschweig Stadtmarketing GmbH, dem Arbeitsausschuss Innenstadt und den Schloss-Arkaden finanziert. Die Ergebnisse sind hier einsehbar.

