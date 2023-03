Bagger machen Ex-McDonald’s am Wolfsburger Nordkopf platt

Wolfsburg. Die Abrissarbeiten der Wohn- und Geschäftszeile in der Porschestraße kommen voran. Dort soll Wolfsburgs Brawo-City entstehen, so soll es weitergehen.

Jetzt geht’s der leerstehenden Wohn- und Geschäftszeile am Nordkopf sichtbar an den Kragen: Die Abrissarbeiten für die künftige Brawo-City der Volksbank sind in vollem Gange. Am Freitag war die ehemalige Filiale von McDonald’s in der nördlichen Porschestraße an der Reihe.

Zwei Bagger waren vor dem Wochenende dabei, das frühere Schnellrestaurant mit dem markanten gerundeten Pavillon abzureißen, das viele Jahre dort ansässig war. Es war Teil der Wohn- und Geschäftsgebäude, die die Volksbank Braunschweig-Wolfsburg für ihr großes Neubauvorhaben in den vergangenen Jahren entmietet hat.

Die Wohn- und Geschäftszeile auf der Ostseite der nördlichen Porschestraße am Nordkopf wird für die künftige Brawo-City der Volksbank abgerissen. Das Schuhgeschäft Reno (links) ist nicht betroffen. Foto: Darius Simka / regios24

Häuserzeile soll für Brawo-City in Wolfsburg weichen

Ende Januar hatte das regionale Geldinstitut bekanntgegeben, dass die Häuserzeile in der Porschestraße 3-7 zunächst entkernt wird und im Februar der Abriss startet. Schon vor mehreren Jahren hatte die Volksbank angekündigt, den Nordkopf als Brawo-City zu Wolfsburgs neuem Stadtzentrum entwickeln zu wollen. 130 Millionen Euro oder mehr sollten in einen neuen Büro- und Gewerbekomplex investiert werden, hatte es 2018 geheißen.

Doch wann es mit dem Großprojekt losgehen soll, ist noch nicht bekannt. Bis zum vorgesehenen Neubau ist nach dem Abriss eine wie auch immer geartete Zwischennutzung geplant. Genaueres zur Gestaltung der großen Freifläche in zentraler Lage in der Innenstadt war nicht mitgeteilt worden.

Volksbank will Architektenwettbewerb starten

„Im März werden wir einen Architektenwettbewerb in der Form eines Gutachterverfahrens starten“, hatte Claudia Kayser, Direktorin der Volksbank Braunschweig-Wolfsburg am Standort Wolfsburg, im Januar angekündigt.

