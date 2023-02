Am Dienstag werden weder Straßenbahnen noch Busse in Braunschweig fahren.

ÖPNV Streik: Am Dienstag fahren keine Busse und Bahnen in Braunschweig

Kurz vor der zweiten Verhandlungsrunde im Tarifkonflikt für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen treten die Beschäftigten am Dienstag, 21. Februar, auch in Braunschweig in den Warnstreik. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilt, sind unter anderem die Beschäftigten der Stadtverwaltung einschließlich der städtischen Kitas, der BSVG, des Jobcenters und der Bundesagentur für Arbeit sowie von Bundesbehörden und Forschungseinrichtungen aufgerufen. Um 10 Uhr soll am Dienstag eine Kundgebung auf dem Schlossplatz stattfinden.

Nur die Schulbusse zu den Grundschulen in Braunschweig werden fahren

Laut der BSVG bleiben die Busse und Bahnen am Dienstag ganztägig im Depot. Das gilt für alle Stadtbahnlinien sowie alle Buslinien mit einer 400er-Nummer. Und es gilt auch für die Anruf-Linien-Taxis (ALT). Der Service-Point am Hauptbahnhof und das Service-Center am Bohlweg bleiben ebenfalls geschlossen. Die Service-Hotline ist nur von 6 bis 14 Uhr erreichbar.

Ausnahme: „Der freigestellte Schülerverkehr, also die Schulbusse, die direkt zu den Grundschulen fahren, wird trotz des Streiks erbracht und fährt zu den üblichen Zeiten“, so die BSVG. Aktuelle Infos: www.bsvg.net

Gewerkschaften fordern Lohnplus von 10,5 Prozent

Die Tarifverhandlungen für rund 2,4 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst laufen seit Januar. Die Gewerkschaften fordern wegen der hohen Inflation für eine Laufzeit von zwölf Monaten ein Lohnplus von 10,5 Prozent, mindestens aber monatlich 500 Euro mehr, 200 Euro für die Azubis. Die Arbeitgeber lehnen dies ab.

Am 22. und 23. Februar treffen sich die Tarifparteien zum zweiten Verhandlungstermin. Die Arbeitgeberseite hat laut Verdi noch kein Angebot vorgelegt. „Bereits 2022 haben die Beschäftigten im Öffentlichen Dienst massive Reallohnverluste hinnehmen müssen“, sagt Verdi-Bezirksgeschäftsführer Sebastian Wertmüller. „Das können die Beschäftigten nicht mehr tragen. Vor allem in den unteren und mittleren Entgeltgruppen schlagen die um 20 Prozent gestiegenen Lebensmittelpreise und die hohen Energiekosten voll durch.“

Bereits seit vergangener Woche kommt es darüber hinaus bundesweit zu teils massiven Streiks im öffentlichen Dienst. Diese legten unter anderem bereits ganztägig den Nahverkehr in einzelnen Städten lahm. Betroffen waren zudem auch Kitas, Stadtreinigungen, Stadtwerke und zahlreiche weitere Behörden.

Am Freitag brachte ein Streik von Verdi weite Teile des Flugverkehrs in Deutschland zum Erliegen. Dieser betraf sieben Flughäfen, darunter die Drehkreuze in Frankfurt und München; auch Hannover ist betroffen.

