Erneut Straßenblockade durch „Letzte Generation“ in Braunschweig

Braunschweig. Nach der Aktion auf dem Hagenring vor einer Woche stoppten die Klimaaktivisten kurzzeitig den Verkehr auf dem Rebenring am Naturhistorischen Museum.

Für etwa eine halbe Stunde haben Mitglieder der „Letzten Generation“ am Naturhistorischen Museum in Braunschweig die Straße blockiert.

Zum zweiten Mal innerhalb von acht Tagen haben Anhänger der Gruppe „Letzte Generation“ am Donnerstag den Braunschweiger Ring im Feierabendverkehr blockiert. Dieses Mal betraf es den Rebenring in Höhe Geysostraße. Die Aktion hatte laut Polizei kurz vor 16.30 Uhr begonnen – und war gegen 17 Uhr beendet.

Wie Polizeisprecherin Carolin Scherf mitteilt, hatten sich fünf Personen auf die Fahrbahn in Richtung Hamburger Straße gesetzt – ohne sich festzukleben. Die Polizei habe mit den Blockierern gesprochen. Diese würden in diesen Fällen zunächst immer als Versammlung betrachtet, so Scherf. Schließlich sei die Verfügung erlassen worden, dass die Personen die Straße verlassen müssen. Dem seien sie nachgekommen.

„Letzte Generation“: Tempolimit auf Autobahnen und dauerhaftes 9-Euro-Ticket

In der Pressemitteilung schrieb die „Letzte Generation“, man fordere die Abgeordneten des Bundestags dazu auf, „einen Gesellschaftsrat einzuberufen, der die notwendigen Klimaschutzmaßnahmen erarbeitet, die den Klimakollaps abwenden und unsere Zukunft in einer sich erhitzenden Welt sichern“.

Zentrales Ziel sei, Deutschland bis 2030 emissionsfrei zu machen. „Das Gremium aus Bürger:innen wird Maßnahmen zur Energiewende, Verkehrswende, Agrarwende, Konsumwende und Kreislaufwirtschaft erarbeiten. Die Bundesregierung soll verbindlich zusagen die Maßnahmen umzusetzen.“

Als erste Sofortmaßnahmen zur CO₂-Reduktion fordere die „Letzte Generation“ weiter ein Tempolimit von 100 km/h und ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket für den ÖPNV.

Braunschweiger Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Nötigung

Vor einer Woche hatten zwei Frauen und zwei Männer den Hagenring im Bereich Jasperallee blockiert, drei von ihnen hatten ihre Hände an die Fahrbahn geklebt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Nötigung – so wie auch bei den vorherigen Aktionen: Im November 2022 hatten Klimaaktivisten den Bohlweg in beide Richtungen blockiert, im Mai die Wolfenbütteler Straße und den Sachsendamm.

Hinsichtlich der Bohlweg-Blockade im November dauern die Ermittlungen gegen die Beschuldigten – acht Männer und vier Frauen – noch an, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Christian Wolters, auf Anfrage mitteilt.

Geldstrafen beantragt: 40 Tagessätze à 25 Euro

An der Blockade auf der Wolfenbütteler Straße im Mai 2022 waren sechs Männer beteiligt. Sie hatten den Verkehr für rund zwei Stunden gestoppt. Wolters zufolge wurden die Ermittlungen gegen zwei der Beteiligten abgeschlossen: In beiden Fällen habe die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht den Erlass von Strafbefehlen wegen Nötigung und die Verurteilung zu Geldstrafen jeweils in Höhe von 40 Tagessätzen à 25 Euro (insgesamt 1000 Euro) beantragt. Gegen einen 16-Jährigen sei Anklage wegen Nötigung erhoben worden.

Gegen einen 41-Jährigen und einen 16-Jährigen werden die Ermittlungen laut Wolters in Kürze abgeschlossen. Auch in diesen beiden Fällen sei mit der Beantragung eines Strafbefehls beziehungsweise einer Anklageerhebung zu rechnen. Die Ermittlungen gegen den sechsten Beteiligten, einen 59-jährigen Beschuldigten, dauern laut Wolters noch an.

An der Blockade des Sachsendamms Mitte Mai 2022 war nur ein Klimaaktivist beteiligt. Der 41-Jährige habe einen Strafbefehl wegen Nötigung erhalten, so Wolters – 40 Tagessätze zu je 30 Euro, also insgesamt 1200 Euro – und dagegen Einspruch eingelegt.

