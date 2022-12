Kinderschutzbund Wolfenbüttel stärkt Familien vor Ort

Wenn Janik und Linus in der Kita des Kinderhauses vom Kinderschutzbund Wolfenbüttel am Landeshuter Platz mit ihren kleinen Hammern Nägel in das Nagelbrett hauen, kann es schon laut werden. Nach einer Weile hat sich Linus im Nachbarraum zu Mina an den Leuchttisch mit der Sandwanne gesellt. Hier kann man wunderbar den Sand hin und herschieben, und darunter leuchtet es ganz kräftig in verschiedenen Farben. „Eine fantastische Übung für die Feinmotorik“ sagt Mitarbeiterin Miriam Wolf von der Rüsselbande.

Interessen von Familien und Kindern stehen im Mittelpunkt

Der blaue Elefant ist Markenzeichen dieses Kinderhauses, in dem 64 Kindern in zwei Kita-Gruppen und zwei Krippengruppen betreut werden. „Der Elefant steht für Gemütlichkeit, Stärke und Wärme“, erläutert die pädagogische Leiterin der Einrichtung, Inga Menga. Und so gibt es in dem großen Gebäude überall hinweise auf die Dickhäuter. Es gibt die Rüsselbande, und die Minifanten, die Sportifanten, die Musifanten und auch die Digifanten, die beginnen, die digitale Welt in die Hand zu nehmen. Es gäbe viel zu erzählen, über diese Kindergruppen in Lernwerkstätten im Herzen der Stadt mit ihrer über vierzigjährigen pädagogischen Erfahrung.

„Wir betrachten es als unsere Aufgabe, uns für die Interessen von Familien und Kindern vor Ort einzusetzen“, so Ulrike Hesselbach, Vorsitzende des Ortsverbandes.

Ortsverband kooperiert mit dem Nachhilfekreis Wolfenbüttel

Und das bedeutet, der Kinderschutzbund in Wolfenbüttel arbeitet keinesfalls nur in dem hellen Haus neben der Trinitatiskirche. Er wirkt weit nach Wolfenbüttel hinein. Da ist einmal das Projekt 'Besser vorher Nachhilfe'. „Für mich ist die Grundschule eine der wichtigsten Schulformen“, meint Hesselbach. „Sie bildet die Grundlage für lebenslanges Lernen. Wenn in dieser Zeit Lücken auftreten, begleitet die Kinder das oft weiterhin.“ Deswegen kooperiert der Ortsverband mit dem Nachhilfekreis Wolfenbüttel. „Wir haben einige Grund- und Förderschulen angesprochen, ob Bedarfe vorliegen“, so Hesselbach. „Und die gibt es! Wir möchten den Kindern einfach die Möglichkeit geben, zusammen mit professionellen Lehrkräften ihre Lücken aufzuarbeiten, bevor sie sich vergrößern.“ Ein halbes Schuljahr lang werde diese Nachhilfe stattfinden. Eine Verlängerung sei möglich, sagt sie. Der Ortsverband des Kinderschutzbundes wird die Kosten tragen – sofern Spenden das ermöglichen.

Und dann gibt es da noch das zweite Projekt, mit dem der Ortsverband Wolfenbüttel des Kinderschutzbundes in die Lessingstadt hineinwirkt: Seit einigen Jahren schon unterstützt der Kinderschutzbund Wolfenbüttel mit Angeboten auch Alleinerziehende.

Alleinerziehenden soll Freude geschenkt werden

„Diese Menschen erlebe ich als wahre Allrounder“, stellt Ulrike Hesselbach fest. „Es sind Menschen, die enorm viel leisten, die täglich Kindererziehung und Haushalt organisieren und mit ihrem Kind oder ihren Kindern den Alltag meistern.“ Früher habe man in Zusammenarbeit mit dem Jobcenter im Losverfahren Alleinerziehende ausgewählt. Jetzt besuchten Mitglieder des Vorstandes des Ortsverbandes Treffpunkte alleinerziehender Menschen in Wolfenbüttel auf, beispielsweise im 'Salawo Bürgertreff'. „Menschen, die so viel leisten, müssen einfach Wertschätzung bekommen“, sagt Ulrike Hesselbach. Wir wollen ihnen etwas Gutes tun“ - das sagt sie auch noch.

Die Idee: Kleine Schatzkästen für Familien. Enthalten sind dann ein Kinogutschein, oder ein Gutschein zum Eisessen oder einer für's Schwimmbad. „Eben für alles, für das sonst kein Geld da ist“, betonen Inga Menga und Miriam Wolf, als sie die Unterstützungsprojekte vorstellen. Auch hier kann die Spende aus dem Goldenen Herz helfen und kommt direkt bei den Betroffenen an.

So können Sie mit Ihren Spenden helfen

Alle Spenden kommen ohne Verwaltungsaufwand den Projekten zugute. Einzahlungen bei allen Banken und Sparkassen auf das Spendenkonto des Paritätischen Braunschweig bei der Braunschweigischen Landessparkasse:

IBAN: DE53 2505 0000 0000 3006 16

(BIC: NOLADE2HXXX)





Geben Sie auf Ihrer Überweisung Ihre Anschrift für eine Spendenquittung an. Bis 300 Euro gilt der Überweisungsträger als Quittung. Die Namen der Spender veröffentlichen wir in unserer Zeitung auf der Leser-Seite. Wer das nicht möchte, schreibt bitte als Verwendungszweck das Wort „Anonym“.

