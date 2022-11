Schafherde steckt auf A39 in Braunschweig fest

Seltener Anblick auf der Autobahn – eine große Schafherde hat am Sonntagnachmittag die Auffahrt zur A39 von der Thiedestraße in Braunschweig-Rüningen blockiert. Wie die Polizei berichtet, wollte ein Schäfer seine Schafe am Sonntag auf eine andere Weide führen und dafür die Auffahrt kreuzen. Was der Schäfer jedoch nicht wusste: Die Auffahrt wurde mit neuen Schutzplanken versehen – der übliche Weg auf die Weide war damit versperrt.

Die Schafe blockierten die Autobahn, es war polizeilicher Geleitschutz nötig, um die über 100 Tiere sicher auf die Weide zu bringen. Anschließend musste die Fahrbahn durch die Autobahnmeisterei gereinigt werden. Den Schäfer erwartet nun eine Kostenrechnung für die Reinigung. red

