Weihnachtsmarkt Peine gestartet – die „Stadt“ fehlt noch

Peine. Am Freitag und Samstag gab es in der Innenstadt von Peine zudem noch das Moonlight Shopping mit verlängerten Öffnungszeiten.

Am Freitag eröffnete der Weihnachtsmarkt auf dem historischen Marktplatz von Peine. Am Samstag war er schon tagsüber einigermaßen gut besucht.

Endlich wieder Normalität, endlich wieder Erholung vom Vorweihnachtsstress. Auch in Peine eröffnete schon am Freitagabend der Weihnachtsmarkt auf dem historischen Marktplatz. Zudem gab es zum Auftakt am Freitag und Samstag die Möglichkeit, länger einkaufen zu gehen.

Letzteres soll an allen weiteren noch anstehenden Advents-Samstagen der Fall sein, die Geschäfte und Läden sollten dann bis 18 Uhr geöffnet haben. Allerdings hatte zuletzt auch Jan Philip Colberg, Gildemeister der Kaufmannsgilde zu Peine, etwas bedauert, dass es in Peine weiterhin nicht so sei, dass alle mitmachen. Es gebe noch zu viele unterschiedliche Öffnungszeiten an den Samstagen. Das sei für Kunden und Kundinnen nicht attraktiv und somit nicht so gut für die Peiner Innenstadt.

Dennoch war zumindest der Weihnachtsmarkt in Peine am Samstagmittag schon einigermaßen gut besucht. Überlaufen war und ist er ohnehin eigentlich nie. Aber offensichtlich wird die wiedererlangte, gefühlte Normalität – trotz und für einige nach Corona – gerne angenommen. Das galt auch für das Moonlight Shopping am Freitag und Samstag.

Der Peiner Weihnachtsmarkt (bis einschließlich Freitag, 23. Dezember) war ohne Auflagen zu betreten. Einen Mund-Nase-Schutz trug am Samstag freiwillig fast niemand mehr, an der frischen Luft. An die Corona-Zeit erinnert fast nur noch der Spender für die freiwillige Handdesinfektion am Eingang auf den Marktplatz.

Von der von Peine Marketing beworbenen „Weihnachtsstadt“ ist auch in diesem Jahr auf den ersten Blick in der Fußgängerzone nicht viel zu sehen. An der Jakobi-Kirche gibt es mal ein paar Stände mehr. Aber es wird in der nächsten Zeit immer wieder punktuelle oder Motto-Angebote geben, auch am Sonntag, 27. November.

Öffnungszeiten Peiner Weihnachtsmarkt, 25. November bis 23. Dezember 2022 (laut Peine Marketing):

sonntags bis donnerstags von 11 bis 19 Uhr,

freitags und samstags von 11 Uhr bis 20 Uhr.

Dem Standbetreiber bleibt freigestellt, den Stand auch außerhalb der verlässlichen Öffnungszeiten zu betreiben; allerdings maximal in der Zeit von 11 bis 20 Uhr (So. – Do.) und 11 bis 21 Uhr (Fr. + Sa.).