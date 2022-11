Wolfsburg. Nach zwei Corona-Wintern steigt in Wolfsburg wieder der Weihnachtsmarkt ohne Beschränkungen. Bei Besuchern und Standbetreibern ist die Freude groß.

Auch die Weihnachtspyramide steht wieder auf dem Weihnachtsmarkt in Wolfsburg.

In der Waldschänke im Winterwald schenken Willi Voß und seine Kollegen Glühwein, Eierpunsch und Co. aus.

Kassim, 4 Jahre alt, fuhr am Montagnachmittag schon die ersten Runden mit dem Karussell.

Rund 60 Stände stehen auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt in der Porschestraße. Vor der City-Galerie verkauft Dajana Lauenburger allerlei Süßigkeiten – gebrannte Mandeln, Lebkuchenherzen und karamellisierte Äpfel.

Weihnachten in Wolfsburg

Weihnachten in Wolfsburg Wie vor Corona: Wolfsburger Weihnachtsmarkt ist eröffnet

Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt, der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln liegt in der Luft, aus den Boxen ertönt weihnachtliche Musik: Der Weihnachtsmarkt in der Porschestraße hat begonnen. Besucherinnen und Besuchern sowie den Budenbetreibern stehen sechs Wochen Winterzauber bevor – und das alles ohne Corona-Beschränkungen.

Im ersten Corona-Winter 2020 fiel der Weihnachtsmarkt in der Volkswagenstadt aus. Vergangenes Jahr erhielten nur Geimpfte und Genesene Zutritt. Wegen verschärfter Pandemie-Regeln krempelten die Veranstalter von der städtischen WMG das Konzept 2021 kurz nach der Eröffnung zur To-go-Meile um. Lediglich einzelne Buden blieben stehen, ein Großteil der Beschicker baute die Hütten ganz ab.

Weihnachtsmarkt 2022 in Wolfsburg ohne Corona-Beschränkungen

In diesem Jahr geht es zurück zur Normalität. „Im letzten Jahr spielte Ungewissheit mit. Am meisten freue ich mich jetzt darauf, dass die Menschen unbeschwert und fröhlich sind“, erzählte Dajana Lauenburger. Sie steht mit ihrem Wagen voller Mandeln, Lebkuchenherzen und anderen Süßigkeiten im Winterwald vor der City-Galerie. Trotz der Freude bleibt angesichts Inflation und Energiekrise ein mulmiges Gefühl. „Wir hoffen, dass die Leute den Weihnachtsmarkt nutzen, um schöne Stunden zu verbringen.“

Weihnachtsmärkte in und um Wolfsburg – eine Übersicht:

Standbetreiber hoffen auf kalte Temperaturen und Schnee

Zum Auftakt am Montag legte das Wetter bei Temperaturen um null Grad und Sonnenschein jedenfalls einen guten Start hin. „Jetzt fehlt noch richtiger Schneefall. Das wäre das Beste“, sagte André Voß, der mit seiner Firma „Voß & Söhne Eventservice“ den Winterwald betreibt.

Das gute Wetter haben Claudia Cennami und Tochter Lisa am Montagnachmittag spontan für einen Abstecher zum Budenzauber genutzt. „Wir sind schon komplett in Weihnachtsstimmung“, sagten die beiden Wolfsburgerinnen. „Am meisten freuen wir uns auf leckeres Essen und die abendliche Beleuchtung.“ Auch wenn die wegen der Energiekrise reduziert wurde.

Anna Melcher verkauft an ihrem Stand Pasta aus dem Parmesan-Laib. Foto: Helge Landmann / regios24

Für Kinderpunsch und eine Fahrt mit dem Kinderkarussell zog es Saskia Haase, Christine Ludwig und die fünfjährige Leslie in die Fußgängerzone. „Wir kommen wegen der Atmosphäre“, sagte Christine Ludwig. Saskia Haase ergänzte: „In Braunschweig ist es nicht so übersichtlich. Der Weihnachtsmarkt in Wolfsburg ist viel angenehmer.“

Rund 60 Stände verteilen sich in diesem Jahr zwischen Drogerie Müller und C&A. Neu dabei ist Anna Melcher mit einer Hütte gegenüber vom Telekom-Shop. Dort gibt es frische Pasta aus dem Parmesan-Laib. „Wir bereiten alles á la minutezu. Bislang wird das Konzept gut angenommen“, bilanzierte Melcher.

In der Waldschänke im Winterwald schenken Willi Voß und seine Kollegen Glühwein, Eierpunsch und Co. aus. Foto: Helge Landmann / regios24

Poffertjes und Hot Aperol: Bunte Kulinarik auf dem Weihnachtsmarkt

Für Regine Gehrt gehört der Weihnachtsmarkt in der Porschestraße längst zur Tradition. Seit 30 Jahren verkauft sie niederländische Poffertjes – Unterstützung bekommt sie in diesem Jahr von Tochter Jule. „Wir sind froh, dass wir wieder hier stehen dürfen. Es ist schön, endlich wieder unsere Stammkunden zu sehen“, betonte die Standbetreiberin.

Darauf freut sich auch Willi Voß: „Gleich nach der Eröffnung ist heute eine Dame gekommen, die bei uns immer einen Eierpunsch trinkt.“ Das Heißgetränk mischen er und sein Vater André Voß nach einem Familienrezept an. In der Waldschänke im Winterwald gibt es neben Eierpunsch und klassischem Glühwein auch Varianten mit Himbeere und Apfel-Zimt, Kakao und ganz neu, warmen Aperol.

Öffnungszeiten und Programm: Alles zum Wolfsburger Weihnachtsmarkt

Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 11 bis 21 Uhr; Freitag und Samstag: 11 bis 22 Uhr; sonn- und feiertags: 13 bis 20 Uhr; 24. und 25. Dezember: geschlossen. Die offizielle Eröffnung durch

OB Dennis Weilmann findet am 23. November, 16.45 Uhr, auf dem Hugo-Bork-Platz statt.

Programm: Erstmalig ist der Wölfi-Club dabei, der donnerstags von 14 bis 19 Uhr ein Kinderprogramm gestaltet. Ebenfalls am Haus des Weihnachtsmannes findet ab 23. November zweimal täglich um 17 und 19 Uhr die weihnachtliche Lichtshow statt. Auch ein Bühnenprogramm am Freitag und Samstag sowie die Weihnachtsmarktführungen gibt es dieses Jahr wieder.

Mehr Details und weitere Infos finden sich unter www.wolfsburger-weihnachtsmarkt.de.