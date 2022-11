Wolfsburger Weihnachtsmarkt in der Innenstadt ab 21. November

Wolfsburg. Auch in der Autostadt, in Fallersleben und Vorsfelde gibt es 2022 Weihnachtsmärkte. Hier finden Sie eine Übersicht der großen Veranstaltungen.

Der Wolfsburger Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone findet in diesem Jahr vom 21. bis 29. Dezember statt. Ausrichter ist die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH.

Darauf freuen sich schon viele: Endlich können wieder richtige Weihnachtsmärkte ohne Corona-Auflagen stattfinden. In der Wolfsburger Innenstadt, in der Autostadt, in Fallersleben und Vorsfelde verbreiten die Märkte bald vorweihnachtliche Stimmung.

In wenigen Tagen kehre in der Wolfsburger Innenstadt endlich wieder weihnachtliche Atmosphäre ein, kündigt die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) an. Sie veranstaltet vom 21. November bis 29. Dezember den Weihnachtsmarkt in der Porschestraße mit einem vielfältigen Programm für alle Wolfsburgerinnen und Wolfsburger sowie Gäste der Stadt. Der Aufbau ist in vollem Gang.

Wolfsburger Weihnachtsmarkt wie vor Corona-Pandemie

„Gemeinsam mit den Schaustellern freuen wir uns, den diesjährigen Weihnachtsmarkt wieder konzeptgetreu wie vor der Corona-Pandemie durchführen zu können. Ab Ende November können sich die Besucherinnen und Besucher erneut auf ein weihnachtliches Angebot und gemütliche Atmosphäre in der Fußgängerzone freuen“, erklärt WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer.

Auch in diesem Jahr wird der Weihnachtsmarkt in der mittleren Porschestraße zwischen Pestalozziallee und Rothenfelder Straße stattfinden. Insgesamt sollen rund 60 Stände eine besinnliche Advents- und Weihnachtsatmosphäre verbreiten. Wieder dabei sind unter anderem der gemütliche Winterwald, die große Weihnachtspyramide, das Haus des Weihnachtsmannes und die Lichtshow.

Unter dem Glasdach auf dem Hugo-Bork-Platz werden wieder viele Hütten und die Bühne für den Wolfsburger Weihnachtsmarkt aufgebaut. Foto: Helge Landmann / regios24 (Archiv)

Bühne, Fahrgeschäfte und Stände in der Fußgängerzone

Auf der Bühne unter dem Glasdach auf dem Hugo-Bork-Platz gibt es jeweils freitags und samstags ein stimmungsvolles Programm, erste Informationen gibt es hier. Das Angebot reicht von weihnachtlicher Musik unterschiedlicher Stilrichtungen bis hin zu Puppentheater. Fahrgeschäfte für die kleinen Gäste sowie abwechslungsreiche Essens- und Getränkestände runden den Weihnachtsmarktbesuch ab.

In den Holzhütten und VW-Bullis nördlichen Bereich des Weihnachtsmarktes sind wieder die Kunsthandwerker zu finden. In der Ehrenamtshütte präsentieren sich kostenlos lokale Vereine und Institutionen mit eigenen Angeboten, Bewerbungen sind noch bis zum 16. November möglich. Erstmals ist der Wölfi-Club dabei, der jeden Donnerstag von 14 bis 19 Uhr ein buntes Kinderprogramm gestaltet.

Start des Weihnachtsmarkts 2022 ist am Montag, 21. November, um 11 Uhr. Die offizielle Eröffnung durch Oberbürgermeister Dennis Weilmann findet am Mittwoch, 23. November 2022, um 16.45 Uhr auf dem Hugo-Bork-Platz unter dem Glasdach statt.

Nur an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag geschlossen

„Der Weihnachtsmarkt lädt in diesem Jahr erneut zum gemütlichen Beisammensein und Schlemmen in die Porschestraße ein. Täglich hält das Programm tolle Angebote für die ganze Familie bereit“, verspricht Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG.

Weitere Informationen zum Weihnachtsmarkt gibt es unter www.wolfsburger-weihnachtsmarkt.de. Geöffnet hat der Markt täglich vom 21. November bis zum 29. Dezember 2022. Lediglich an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag ist der Markt geschlossen. Die Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 11 bis 21 Uhr, freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr sowie sonn- und feiertags 13 bis 20 Uhr.

Zum Weihnachtsmarkt in der Wolfsburger Autostadt gehört auch wieder die Eislauffläche mit Eis-Disco. Foto: LARS LANDMANN / regios24 (Archiv)

Autostadt in Wolfsburg lädt ein zur „Winterfreude“

Unter dem Motto „Winter. Wunder. Wow.“ verwandelt sich die Parklandschaft der Autostadt vom 25. November bis 28. Dezember wieder zu einem Eis- und Schneevergnügen für die ganze Familie. Mehr als vier Wochen lang gibt’s für Groß und Klein auf der Eisfläche Schlittschuhlaufen und den Wintermarkt mit seinen kulinarischen Angeboten.

Die 4000 Quadratmeter große Eislauffläche öffnet täglich um 10 Uhr; am Abend verwandelt sie sich in eine Outdoor-Disco, bei der ein Live-DJ auftritt. Schlittschuhe können selbst mitgebracht oder für 4 Euro ausgeliehen werden. Eisstockschießen wird ebenfalls wieder angeboten. Für Kinder bis zwölf Jahre bietet die 1000 Quadratmeter große Schneespielwelt mit dem Rodelhügel, großen und kleinen Spielzeugen und viel Schnee wieder einen Ort zum Toben.

Wintermarkt, Karussell und Feuerzangenbowle

Besucher der Winterwelt dürfen sich auch wieder auf den Wintermarkt mit seinen geschmückten Buden freuen. Neben Inspirationen für individuelle Weihnachtsgeschenke wird es kulinarische Überraschungen geben, wie die Autostadt ankündigt. Klassiker wie Kaiserschmarrn werden ebenfalls angeboten.

Für die Kleinen steht vor dem Kundencenter ein historisches Karussell bereit. Die großen Après-Ski-Fans können sich auf die Feuerzangenbowle im „Hüttenzauber“ freuen. Während der Adventswochenenden und der Weihnachtsferien bietet das Team der Autostadt-Bildung ein winterlich-buntes Kreativprogramm. Die Weihnachtsbäckerei richtet sich an Kinder ab acht Jahren.

Das Gestaltungsangebot an den Werkstationen im Mobiversum rundet den Autostadt-Besuch ab. Das gesamte Angebot der „Winterfreude“ mit den detaillierten Öffnungszeiten gibt es ab Mitte November unter www.autostadt.de/winter. Die Öffnungszeiten der Angebote: täglich zwischen 10 und 22 Uhr. Eintritt gibt es mit einer Tages- oder Jahreskarte der Autostadt.

Energiesparmaßnahmen in Innenstadt und Autostadt

Für die beiden großen Märkte in der Wolfsburger Innenstadt und in der Autostadt spielt das Thema Energiesparen in diesem Jahr eine wichtige Rolle. Die WMG hat ein Konzept erarbeitet, wann und wo welche Lichter von Weihnachtsmarkt und Winterbeleuchtung in diesem Jahr gar nicht erst angehen.

Eine Energieeinsparung von bis zu 50 Prozent erwartet die WMG durch die reduzierte Nutzung der Beleuchtungselemente in der Innenstadt. Zusätzlich soll auch beim Weihnachtsmarkt auf einzelne Attraktionen verzichtet werden. Ziel sei, auch mit einer geringeren Anzahl an Beleuchtungselementen für eine ansprechende und stimmungsvolle Beleuchtung der Innenstadt zur Weihnachtszeit zu sorgen. Was geplant ist, lesen Sie hier.

Schornsteine des VW-Kraftwerks werden nicht beleuchtet

Aufgrund der Energiekrise setzt auch die Autostadt in diesem Jahr zahlreiche Maßnahmen zum Energiesparen um. Dazu gehört, dass die vier Schornsteine des VW-Kraftwerks in diesem Jahr nicht beleuchtet werden. Auch wird es wie schon im Vorjahr keine Eisfläche vor dem Porsche-Pavillon geben. Außerdem werden die Lichterketten in der Parklandschaft reduziert und kürzer eingeschaltet.

Darüber hinaus werden die Illumination der Autotürme und die weitere Beleuchtung im Park auf reduziert. Mit diesen und weiteren Maßnahmen will die Autostadt mehr als 50 Prozent der Energie im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 einsparen.

Nach zwei Jahren Pause Weihnachtsmärkte in Fallersleben und Vorsfelde

Nachdem die WMG zum Weihnachtsmarkt und die Autostadt zur Winterfreude die ersten Informationen bekanntgegeben hatten, fragten sich viele Wolfsburger, wie es um die Märkte in den beiden großen Stadtteilen steht. Die gute Nachricht: Auch in Fallersleben und Vorsfelde richten die Vereine nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wieder mehrtägige Weihnachtsmärkte aus!

Am und im Schloss richtet der Kultur- und Denkmalverein wieder den Fallersleber Weihnachtszauber aus. Foto: lars lANDMANN / REGIOS24 (Archiv)

Fallersleber Weihnachtszauber am und im Schloss

„Wir sind guten Mutes, dass wir in diesem Jahr wieder im Herzen von Fallersleben, am Schloss, einen Weihnachtsmarkt veranstalten dürfen und können“, gab Vorsitzende Bärbel Weist vom Kultur- und Denkmalverein Fallersleben Anfang November bekannt. 2005 hatte der Verein erstmals den Fallersleber Weihnachtszauber am und im Schloss ausgerichtet. Die Pandemie machte den Planungen der Ehrenamtlichen 2020 und 2021 einen Strich durch die Rechnung.

Neu ist, dass der Weihnachtszauber nicht wie sonst am ersten Adventswochenende läuft, sondern erst am zweiten Advent am ersten Dezember-Wochenende – von Freitag bis Sonntag, 2. bis 4. Dezember. Eröffnung ist traditionell am Freitagabend im Schlosshof.

Das Kunsthandwerker-Angebot beim Weihnachtszauber wird sich diesmal sehr in Grenzen halten. „Im Schloss-Gewölbekeller dürfen jetzt maximal sechs Stände aufgebaut werden. Die Auflagen der Stadt sind sehr, sehr heftig. Das ist einfach schade“, bedauerte Bärbel Weist. Ansonsten werden bewährte Zutaten wie Imbiss- und Getränkebuden im Schlosshof, Musik und Tanz, Märchentanten und das Märchen im archäologischen Sichtfenster sowie Kinder-Aktionen geboten.

Am Piepenpahl in der Fallersleber Altstadt lädt die Fördergemeinschaft Blickpunkt zum Weihnachtstreff ein. Foto: Yvonne Nehlsen / regios24 (Archiv)

Fallersleber Weihnachtstreff in der Altstadt

Ebenfalls nach zwei Jahren Pause soll es diesmal auch wieder den Fallersleber Weihnachtstreff der Fördergemeinschaft Blickpunkt geben, bestätigte Vorsitzender Otto Saucke. Das kleine Hüttendorf am Piepenpahl in der Altstadt soll vom 2. bis 17. Dezember immer montags bis samstags von 14 bis 19 Uhr öffnen.

„Ich sehe coronamäßig keine Schwierigkeiten, wir sind ja auch im Außenbereich“, sagte Saucke. Aktuell arbeiten die Organisatoren noch an der Verpflichtung von ein bis zwei Musik-Ensembles.

Am Ütschenpaul veranstaltet der Verkehrsverein Vorsfelde live den Weihnachtsmarkt. Foto: Helge Landmann / regios24 (Archiv)

Vorsfelder Weihnachtsmarkt am Ütschenpaul

Auch die Vorsfelder dürfen sich nach der zweimaligen Absage wegen der Corona-Pandemie wieder auf den Weihnachtsmarkt freuen. Der Verkehrsverein Vorsfelde live richtet die stimmungsvolle Veranstaltung vom 2. bis 10. Dezember wieder am Ütschenpaul aus.

„Wir sind noch mitten in der Planung“, berichtete Vorsitzender Thilo Kirsten Anfang November. Es soll insgesamt sieben Buden geben: für Speisen und Getränke, aber auch für die Vorsfelder Vereine. Zur Eröffnung spielt der Vorsfelder Posaunenchor, als Film läuft wieder die Feuerzangenbowle. „Wir planen im Prinzip wie vor Corona“.