Gifhorn. Am Sonntag sind Wahlen in Niedersachsen. Tausende Gifhorner haben bereits per Briefwahl ihre Stimme abgegeben. Das sollten Sie wissen.

Rund 150.000 Wahlberechtigte Landtagswahl 2022 in Gifhorn: Kandidaten, Zahlen, Fakten

Am Sonntag, 9. Oktober 2022, ist Landtagswahl in Niedersachsen – so auch im Kreis Gifhorn.

Wie stimmen die knapp 150.000 Wahlberechtigten im Landkreis Gifhorn ab?

Wichtige Informationen zum Wahltag, zu vergangenen Ergebnisse sowie zu aktuellen Kandidatinnen und Kandidaten finden Sie in dieser Übersicht!

Die Landtagswahl hat im Landkreis Gifhorn längst begonnen. Mehr als 20.000 Wahlberechtigte haben bereits Briefwahlunterlagen angefordert und ihre Stimme abgegeben. Die Stadt Gifhorn beispielsweise hat eigens im Cardenap ein Briefwahlbüro eingerichtet. Die Mitarbeiterinnen Darja Rerich und Mary-Jane Iltner kümmern sich um die Wählerinnen und Wähler und berichten von regem Zuspruch. Das bestätigt auch Kreiswahlleiter Thomas Walter. Der Erste Kreisrat ist für den reibungslosen Ablauf der Wahl im Landkreis Gifhorn verantwortlich. Er spricht von einem hohen Briefwahlaufkommen.

Alle Wahlberechtigten haben bei der Landtagswahl zwei Stimmen: eine Erststimme für die Wahl eines Direktkandidaten im Wahlkreis und eine Zweitstimme für die Wahl einer Partei. Den im Wahlkreis zu vergebenden Sitz erhält die Bewerberin oder der Bewerber mit der höchsten erreichten Stimmenzahl.

Welche Wahlkreise gibt es in Gifhorn? Wie teilen sich diese auf?

149.698 Frauen und Männer sind aktuell im Landkreis wahlberechtigt. Wie auch bei den vergangenen Landtagswahlen ist der Landkreis zweigeteilt. Zum Wahlkreis 5, Gifhorn-Nord, gehören die Stadt Wittingen, die Gemeinde Sassenburg, die Samtgemeinden Boldecker Land, Brome, Hankensbüttel und Wesendorf. Hinzu kommen die Wolfsburger Stadtteile Brackstedt, Velstove, Vorsfelde, Warmenau und Wendschott. Im Wahlkreis 5 sind 71.618 Menschen wahlberechtigt, davon 13.863 aus den Wolfsburger Stadtteilen.

Zum Wahlkreis 6, Gifhorn-Süd gehört die Stadt Gifhorn sowie die Samtgemeinden Papenteich, Isenbüttel und Meinersen. Die Zahl der Wahlberechtigten beträgt 78.080.

In beiden Wahlkreis gibt es nach Angaben des Kreiswahlleiters 5455 Erstwählerinnen und Erstwähler, davon kommen 746 aus den Wolfsburger Stadtteilen.

Das sind die Direktkandidatinnen und -kandidaten im Wahlkreis 5,Gifhorn-Nord

Kirsikka Anna Lansmann (SPD)

Lena-Sophie Laue (CDU)

Christian Schroeder (GRÜNE)

Helge Gülzau (FDP)

Stefan Marzischewski-Drewes (AfD)

Nicoline Rohweder (DIE LINKE.)

Harald Finzer (dieBasis)

Mehr über die Kandidaten finden Sie hier!

Das sind die Direktkandidatinnen und -kandidaten im Wahlkreis 6,Gifhorn-Süd

Philipp Raulfs (SPD)

Kerstin Meyer (CDU)

Anke Reinemann (GRÜNE)

Nick Nalewaja (FDP)

Robert Preuß (AfD)

Andreas Mantzke (DIE LINKE.)

Florian Reinelt (dieBasis)

Jannik Unger (Volt)

Mehr über die Kandidaten finden Sie hier!

Wichtiges zu Wahltag und Briefwahl im Landkreis Gifhorn

Die Wahllokale sind am Sonntag von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Insgesamt sind im Wahlkreis 210 Wahllokale eingerichtet, 194 im Landkreis Gifhorn und 16 in den Wolfsburger Stadtteilen. In jeden Wahllokal sind mindestens 5 Wahlhelferinnen und -helfer im Einsatz. Die Kreisverwaltung plant 8 je Wahlvorstand ein. Insgesamt sind es kreisweit rund 2200 Wahlhelfer. Sie bekommen für ihre ehrenamtliche Arbeit ein sogenanntes Erfrischungsgeld von 35 Euro. Allein für die Ermittlung des Briefwahlergebnisses sind beim Kreiswahlleiter 41 Briefwahlvorstände mit rund 330 ehrenamtlich tätigen Wahlhelfern gebildet worden.

Stichwort Briefwahl: Die Kreisverwaltung rät Wählern, die am Sonntag verhindert sind und ihre Unterlagen noch nicht beantragt haben, wenn möglich in ihren Rathäusern zu wählen. Auf die Postlaufzeiten haben die Gebietseinheiten keinen Einfluss und letztlich tragen die Briefwählerinnen und Briefwähler das Risiko, dass der Wahlbrief auch wirklich bis zum Sonntag 18 Uhr beim Kreiswahlleiter (Schlossplatz 1, 38518 Gifhorn) eintrifft. Bis zu diesem Zeitpunkt können Briefwahlunterlagen auch persönlich direkt beim Kreiswahlleiter, Schlossplatz 1 (Schloss), 38518 Gifhorn, abgegeben bzw. in den Hausbriefkasten eingeworfen werden.

Neben der Anforderung der Briefwahlunterlagen ist die persönliche Abholung sowie die Durchführung der Briefwahl vor Ort in den Rathäusern der Gebietseinheiten zu den jeweiligen Öffnungszeiten möglich. Dieses Angebot besteht bis Freitag, 7. Oktober, um 13 Uhr. Die Unterlagen können dort schriftlich, per E-Mail oder auch online beantragt werden. Detaillierte Informationen dazu gibt es auch den Wahlbenachrichtigungen, die alle Wahlberechtigten erhalten haben.

Bereits rund zwei Wochen vor der Landtagswahl waren im Landtagswahlkreis 5 insgesamt 9.205 Briefwahlanträge und im Landtagswahlkreis 6 insgesamt 10.082 Briefwahlanträge eingegangen, berichtet der Kreiswahlleiter. Die Tendenz sei steigend.

So fiel das Ergebnis der Landtagswahl 2017 in Gifhorn aus

Bei den Landtagswahlen 2017 lag die SPD vor der CDU – sowohl bei den Erstimmen als auch bei den Zweitstimmen. Im Wahlkreis Gifhorn-Süd setzte sich der Hillerser Bürgermeister Philipp Raulfs (SPD) gegen den Müdener Bürgermeister Horst Schiesgeries (CDU) durch. Raulfs kam auf 20.652 Stimmen (41,29 Prozent), Schiesgeries auf 18.228 Stimmen (36,44 Prozent). Das drittbeste Ergebnis errang Imke Byl mit 3.758 Stimmen (7,51 Prozent). Byl zog über die Landesliste der Partei in den niedersächsischen Landtag. Sie kündigte im Januar an, nicht noch einmal bei der Landtagswahl zu kandidieren. Der Gifhorner Stefan Marzischewski-Drewes (AfD) kam auf 3.642 Stimmen (7,28 Prozent). Er steht bei der kommenden Landtagswahl auf Platz 1 der AfD-Landesliste.

Bei den Zweitstimmen lag im Wahlkreis Gifhorn-Süd die SPD vorn, die auf 38,7 Prozent kam. Die CDU rangierte mit 32,9 Prozent dahinter, gefolgt von Bündnis90/Die Grünen mit 8,1 Prozent, der AfD mit 7,3 Prozent, der FDP mit 6,8 Prozent und der Linken mit 3,8 Prozent.

Im Wahlkreis Gifhorn-Nord ging das Mandat mit einem Vorsprung von rund 1000 Stimmen an Tobias Heilmann (SPD) aus Ummern, der auf 17.306 (39,99 Prozent) kam. Kerstin Keil (CDU) aus Parsau musste sich mit 16.373 Stimmen (37,83 Prozent) geschlagen geben. Heilmann legte seinen Sitz im Landtag im Oktober 2021 nieder, weil er mit klarer Mehrheit zum Landrat gewählt worden war. Dieses Amt nimmt er seit 1. November vergangenen Jahres wahr. In den Landtag nachgerückt für Heilmann ist Barbara Beenen aus dem Wahlkreis Elbe.

Bei den Zweitstimmen gewann im Wahlkreis Gifhorn-Nord die SPD mit 40,3 Prozent der Stimmen, die CDU kam auf 34,5 Prozent, die AfD auf 7,3 Prozent, die FDP auf 6,3 Prozent, Bündnis 90/Die Grünen auf 5,9 Prozent, die Linke auf 3,5 Prozent.

Infoveranstaltung am Wahlabend im Rittersaal

Erste Ergebnisse am Wahlabend gibt es im Internet auf unseren Nachrichtenportalen und auf der Seite des Landkreises Gifhorn. Für interessierte Bürgerinnen und Bürger ist am Wahlabend ab 18 Uhr im Rittersaal des Gifhorner Schlosses ein Informationszentrum eingerichtet.

Dort laufen alle Einzelergebnisse aus den Wahlkreisen 5 Gifhorn-Nord/Wolfsburg und 6 Gifhorn-Süd zusammen. Kreiswahlleiter Thomas Walter: „Wir bitten alle Besucherinnen und Besucher darum einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz zu tragen.“