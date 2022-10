Brand in Göttingen: Mann stürzt aus Fenster – und stirbt

Unglück in Göttingen: Ein Mann ist am Montag aus dem Fenster gestürzt und verstorben. (Symbolbild)

Ein Mann ist in Göttingen aus dem Fenster einer brennenden Wohnung gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Wie genau es zu dem Sturz am Montagnachmittag kam, sei noch unklar, teilte die Polizei am Abend mit. Der Bewohner der Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses erlag demnach noch vor Ort seinen Verletzungen.

Zuvor war aus zunächst ungeklärter Ursache ein Feuer in der Wohnung im Stadtteil Geismar ausgebrochen. Eine Bewohnerin des Hauses habe im Treppenhaus eine Rauchgasvergiftung erlitten, sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe war zunächst unklar. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und ermittelt nun.

Wildeshausen: Angler findet Würgeschlange im hohen Gras

Ein Angler hat eine rund zwei Meter lange Würgeschlange im Landkreis Oldenburg gefunden. Der Mann entdeckte die zusammengerollte Schlange am Sonntag im hohen Gras an dem Fluss Hunte in Wildeshausen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Er informierte die Beamten, die Fotos von dem Tier an eine Tierärztin schickten. Es handelt sich demnach um eine Boa Constrictor, die laut Polizei vermutlich ausgesetzt wurde. Wegen des schlechten Wetters und der Kälte sei die Schlange sehr träge gewesen. Die Tierärztin fing die Würgeschlange ein und nahm sie in Obhut. Die Polizei sucht nun nach dem Besitzer.

Verhängnisvolle Rauchpause: Vierjährige fährt allein mit der Bahn weiter

Weil der 34-jährige Vater in Hameln am Bahnhof kurz rauchen wollte und wegen der Türverriegelung nicht wieder in die S-Bahn gelangte, fuhr seine vierjährige Tochter allein nach Hannover. Das berichtet die Bundespolizei Hannover.

Der Zugbegleiter fand das Kind und verständigte die Polizei. Diese nahm das Mädchen in ihre Obhut – und durchsuchte das Gepäck, in der Hoffnung, einen Hinweis auf die Adresse der Eltern zu finden. „Dabei kamen Amphetamine und betäubungsmittelhaltige Medikamente zum Vorschein.“

Die Polizei informierte die Mutter des Mädchens. Der 34-Jährige sei der Polizei bereits wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetzes bekannt, heißt es. „Er reiste nach den polizeilichen Maßnahmen ohne seine Tochter weiter.“ Die Substanzen blieben bei der Bundespolizei Hannover.