Landtagswahl 2022 im Kreis Helmstedt: Kandidaten, Zahlen, Fakten

Helmstedt. Am 9. Oktober 2022 sind Wahlen in Niedersachsen. Sieben Kandidaten im Kreis Helmstedt wollen in den Landtag einziehen. Das sollten Sie wissen

So sah es im Oktober 2017 im Landkreis Helmstedt aus: SPD-Kandidat Jörn Domeier (vorn, zweiter von links), feierte den Direkteinzug in den niedersächsischen Landtag mit (von links) Vorgänger Uwe Strümpel, seiner Ehefrau und dem gerade drei Wochen zuvor gewählten SPD-Bundestagsabgeordneten Falko Mohrs.

Am Sonntag, 9. Oktober 2022, ist Landtagswahl in Niedersachsen. Der Landkreis Helmstedt bildet den Wahlkreis 8 von landesweit 87.

Im Landkreis Helmstedt können 72.005 Wahlberechtigte abstimmen. Sie haben eine Stimme für einen der sieben Direktkandidaten (Personenwahl) und eine Stimme für die 14 Landeslisten von Parteien. Achtung: Die Zweitstimme bestimmt die Mehrheitsverhältnisse im Plenum mit mindestens 135 Abgeordneten (zurzeit sind es 137).

Wichtige Informationen zum Wahltag, zu vergangenen Ergebnissen sowie zu aktuellen Kandidatinnen und Kandidaten finden Sie in dieser Übersicht.

Wer holt Helmstedts einziges Direktmandat?

Gleich drei Abgeordnete vertreten zurzeit die Interessen des Landkreises Helmstedt im Landtag und wollen ihre Mandate nach fünf Jahren verteidigen. Es ist ihre erste Bewährungsprobe. Jörn Domeier gewann den Wahlkreis 2017 direkt mit 40,80 Prozent der Erststimmen. CDU-Konkurrentin Veronika Koch zog damals über die Landesliste ein. Lars Alt von der FDP schaffte es erst 2020 während der laufenden Wahlperiode als sogenannter Nachrücker.

Unter den 14 Parteien auf dem Stimmzettel tummeln sich einige Neulinge jenseits der Etablierten. Unter den oft als „Sonstigen“ zusammengefassten Listen finden sich in Helmstedt erstmals Die Basis, die Partei Gesundheitsforschung und Volt. Bereits 2017 traten – erfolglos – die Freien Wähler an, die Partei Die Partei, die Tierschutzpartei und die Piraten. Dagegen haben die V-Partei, die ÖDP, die liberal-konservativen Reformer Niedersachsen, die Deutsche Mitte und das Bündnis Grundeinkommen anders als 2017 diesmal keine Listen mehr aufgestellt.

Helmstedt hat über die bundesweiten Wahlthemen Inflation und Energiekrise hinaus, die auf Landesebene eher stellvertretend diskutiert werden, zwei beherrschende eigene Fragen. Der Strukturwandel nach dem Ende des Braunkohleabbaus drängt: Wann kommen die versprochenen 90 Millionen Euro Zukunftshilfe – und wofür wird das Geld eingesetzt? Und die Bildungspolitik – ureigene Landesaufgabe – hat schon seit längerem einen handfesten lokalen Streitfall: Wie lassen sich die vielen unbesetzten Lehrerstellen im Kreis besetzen? Wie bekommt man Pädagoginnen aufs Land?

Der Wahlkreis 8 (Helmstedt) – Details

Der Wahlkreis Helmstedt ist einer von landesweit gerade vier Kreisen und Städten, wo der Wahlkreis den Kreisgrenzen entspricht. Am bisherigen Zuschnitt ändert sich im Vergleich zur Landtagswahl 2017 nichts. Die tatsächliche Anzahl der künftigen Helmstedter Abgeordneten ergibt sich nach deren Plätzen auf der Landesliste. Ein Beispiel: Würde die AfD überdurchschnittlich gut abschneiden, wären gleich zwei Helmstedter im Landtag: Direktkandidat Dr. Jozef Rakicky (Bahrdorf) auf Listenplatz 11 und Vanessa Behrendt (Offleben) auf Platz 16.

Das sind die Direktkandidatinnen im Wahlkreis 8 (Helmstedt)

Sieben Parteien haben Direktkandidaten aufgestellt, die ihren Landeslisten ein lokales Gesicht geben. In dieser Reihenfolge finden sie sich auf dem amtlichen Stimmzettel:

Jörn Domeier tritt für die SPD an. Der 42-Jährige muss den Wahlkreis wie 2017 direkt gewinnen, wenn er im Landtag bleiben will. Platz 55 auf der SPD-Landesliste bietet keine realistische Aussicht auf Erfolg. Der

Jörn Domeier (SPD). Foto: Sebahat Arifi / BZV

Rennauer arbeitete vor dem Einstieg in die Berufspolitik als Industriemeister bei Volkswagen. Domeier setzt auf Transparenz. Auf seiner Homepage gibt er seine Bezüge auf den Cent genau an: 7485,48 Euro Abgeordnetendiät plus 1526,01 Euro steuerfreie Aufwandspauschale – und nichts nebenher. Domeier arbeitet im Landwirtschaftsausschuss mit.

Veronika Koch hält die Farben der CDU hoch. Die Graslebenerin feiert einen Tag vor der Wahl 50. Geburtstag. Macht sie sich das Direktmandat zum Geschenk? Mit 35,12 Prozent lag sie vor fünf Jahren deutlich, aber nicht unaufholbar hinter Jörn Domeier. Koch ist ehrenamtliche Bürgermeisterin ihrer Heimatgemeinde. Beruflich war

Veronika Koch (CDU). Foto: Björn Küssner / oh

sie bis zum Einzug in den Landtag via CDU-Landesliste als Verwaltungswirtin bei der Stadt Wolfsburg beschäftigt. Ihr aktueller Listenplatz 14 könnte sich erneut als zugkräftig erweisen. Koch ist im Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten aktiv.

Tamina Reinecke kandidiert erstmals für die Grünen. Die 26-Jährige aus Lehre-Essenrode hat Tourismus- und Umweltwissenschaften studiert und arbeitet zurzeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin des örtlichen Grünen-Bundestagsabgeordneten Frank Bsirske. Auf der Landesliste der Grünen ist Reinecke auf Position 22 platziert.

Lars Alt ist als Abgeordneter mit der FDP aktuell in der Opposition. Der 31-Jährige aus Süpplingen steht auf der Landesliste auf Platz 12 – einen Platz höher als 2017, als die FDP in Helmstedt 7,07 Prozent der Zweitstimmen holte, auf Landesebene 7,5 Prozent und damit elf

Lars Alt (FDP) Foto: Privat

Landtagssitze. Der Politikwissenschaftler ist aktuell der jüngste männliche Abgeordnete. Er ist auch Spitzenkandidat der Jungen Liberalen. Im Parlament arbeitet Alt im Ausschuss für Wissenschaft und Kultur. Ehrenamtlich ist er Partei-und Fraktionschef der Helmstedter Kreis-FDP.

Dr. Jozef Rakicky kandidiert für die AfD. Der 66-Jährige ist Chefarzt der Neurologie am Helmstedter Helios-Klinikum. Der Bahrdorfer hatte bereits 2021 für das Amt des Helmstedter Landrats kandidiert. Ehrenamtlich ist er Partei- und Fraktionschef der Helmstedter Kreis-AfD.

Julian Böhm tritt für die Partei die Linke an. Der 30-Jährige hat es nicht auf die Landesliste seiner Partei geschafft. Beruflich absolviert der Schöninger eine Ausbildung als sozialpädagogischer Assistent. Politisch ist Böhm seit 2016 bei den Linken. Seit 2021 ist er Kreistagsabgeordneter, seit diesem Jahr auch Ratsherr seiner Heimatstadt und Mitglied des Linken-Kreisvorstands.

Ute Fritzke bewirbt sich für die Partei Die Basis. Die 64-jährige Neu-Pensionärin aus Wolfsburg geht ebenfalls ohne Rückhalt ihrer Landesliste ins Rennen. Fritzke arbeitete noch bis Anfang 2022 als Sozialpädagogin. Der noch jungen Partei Die Basis gehört sie seit Sommer 2021 an.

Wichtiges zu Wahltag und Briefwahl

Der Klassiker der Stimmabgabe ist: Am Wahlsonntag im Wahllokal. Also am 9. Oktober 2022 von Punkt 8 bis Punkt 18 Uhr. Viele Alteingesessene kennen „ihr“ Wahllokal seit Jahrzehnten – die Kommunen ändern Bewährtes bewusst so wenig wie möglich. Die genaue Anschrift des Wahllokals findet jeder auf seinem Wahlschein. Kreisweit gibt es laut Wahlleiter Torsten Wendt 99 Wahllokale. Dort sorgen rund 1000 ehrenamtliche Wahlhelfer für einen reibungslosen Ablauf. Und: Von 18 Uhr an zählen sie die Stimmzettel aus. Bei zwei Stimmen geht es erfahrungsgemäß recht schnell, bis ein vorläufiges amtliches Endergebnis vorliegt. Rund 170 Wahlhelfer bilden zusätzliche 28 Wahlvorstände, die die Briefwahlergebnisse feststellen. Sie nutzen die Räumlichkeiten Giordano-Bruno-Gesamtschule und beginnen bereits um 15 Uhr mit den Vorbereitungen. Das offizielle Helmstedter Wahlergebnis ermittelt Wahlleiter Wendt im Kreishaus am Südertor.

Die aktuellen Zahlen finden sich im Internet unter www.landkreis-helmstedt.de. Was es diesmal nicht gibt, ist eine Präsentation im Sitzungsraum.

Apropos Briefwahl: Wer dieses Angebot nutzen will, wendet sich an das auf seinem Wahlschein angegebenen Briefwahlbüro der Heimatgemeinde. Dort lassen sich Briefwahlunterlagen für Zuhause abholen oder man füllt den Stimmzettel gleich dort aus und wirft ihn in die Wahlurne. In der Stadt Helmstedt beispielsweise lassen sich Briefwahlunterlagen auch online bestellen über den Link stadt-helmstedt.de/rathaus/wahlen/landtagswahl-2022/beantragung-von-briefwahlunterlagen.html

In den Wahllokalen läuft laut Wahlleiter Wendt alles routiniert. Externe Besuche etwa von Meinungsforschungsinstituten für Nachwahlumfragen sind nicht angemeldet. Laut Lutz Baeslack im Büro des Kreiswahlleiters bekommt Infratest-dimap für die Hochrechnungen der ARD zwei Ergebnisse der Briefwahlvorstände.

Die zehn Wahllokale der Stadt Helmstedt sind nach Angaben der Verwaltung zwar nicht in jeder Hinsicht offiziell barrierefrei, aber doch vielfach zumindest rollstuhlgerecht und zugänglich für Personen mit körperlichen Einschränkungen. Individuelle Fragen beantwortet das Rathaus unter Ruf (05351) 17-1401 oder per mail an wahlen@stadt-helmstedt.de.

So fiel die Landtagswahl 2017 im Kreis Helmstedt aus

Zuletzt fand die Landtagswahl im Oktober 2017 statt, damals gerade drei Wochen nach der Bundestagswahl, deren Ergebnis bis zur Bildung der Großen Koalition eine Hängepartie war. Auch in Niedersachsen gingen seinerzeit SPD und CDU zusammen, allerdings unter umgekehrten Vorzeichen mit dem SPD-Regierungschef Stephan Weil. Auf Bundesebene lag die CDU vorn.

Im Kreis Helmstedt wurden die Karten 2017 neu gemischt, weil sich der langjährige SPD-Parlamentarier Uwe Strümpel altersbedingt zurückzog. Auch die unterlegene CDU-Kandidatin von 2012, Elisabeth Heister-Neumann, trat nicht wieder an. Jörn Domeier (40,80 Prozent) verteidigte für die SPD das Direktmandat gegen die neue CDU-Bewerberin Veronika Koch (35,12 Prozent), die über die Landesliste ins Plenum einzog.

Bei den Zweitstimmen, die über die Sitzverteilung im Landtag entscheiden, fiel der Abstand zugunsten der SPD vor der CDU mit 41,47 zu 32,52 Prozent noch deutlicher aus, für die SPD besser als im ganzen Land, für die CDU schlechter. Die Grünen blieben mit 5,73 Prozent deutlich unter dem Landesergebnis von 8,7 Prozent. Die FDP schnitt mit 7,07 Prozent leicht unter dem Niedersachsen-Wert von 7,5 Prozent ab. Die AfD übertraf mit 6,84 Prozent in Helmstedt das Landesergebnis von 6,2 Prozent.

Im langfristigen Trend gegenüber 2012 hatte die SPD vor fünf Jahren ihr Zweitstimmenergebnis gehalten, die CDU war um rund 2,5 Prozentpunkte abgebröckelt. Die Grünen hatten 2017 ein Drittel ihrer Zweitstimmen von 2012 eingebüßt. Die FDP gewann seinerzeit leicht dazu.