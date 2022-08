Aktenzeichen XY in Peine: Raubüberfall läuft Mittwoch im TV

ZDF-Moderator Rudi Cerne im Studio der Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“. Am Mittwoch ist ein nachgestellter Überfall aus Peine in der Sendung zu sehen.

Die beliebte ZDF-Sendung Aktenzeichen XY greift am Mittwochabend erneut einen Fall aus der Region Braunschweig auf – aus Peine. Es handelt sich bei der Tat um den schweren Raubüberfall, der sich im August vor knapp einem Jahr in der Peiner Südstadt ereignet hat. Die Ermittler hoffen nun auf neue Hinweise durch Peines Mitbürger. Die Betroffenen erlitten durch die Tat einen Schock.

Darum geht es bei dem Peiner Fall: Zwei maskierte und schwarz gekleidete Männer hatten am Morgen des 2. August 2021 bei einem Haus in der Braunschweiger Straße, ganz in der Nähe des dortigen Discounters, geklingelt. Die 82-jährige Bewohnerin öffnete die Tür und wurde laut Polizeipressesprecher Peine sofort mit einem Messer zurück in das Haus gedrängt. Der zweite Täter traf im Obergeschoss auf den 63-jährigen, gehörlosen Sohn des Opfers, und bedrohte diesen mit einer Pistole.

Die Hinweislage ist laut Polizei sehr dünn - die Fahndung bislang erfolglos

Die Täter entwendeten etwas Bargeld und Schmuck, so so Polizeipressesprecher in Peine, Malte Jansen.„Der Wert des Gestohlenen war noch relativ gering.“ Obwohl sich die Tat am hellen Morgen um etwa 7.30 Uhr ereignete, ist die Hinweislage laut Jansen sehr dünn. Ob den unmittelbaren Nachbarn der Überfallenen etwas mitbekamen, konnte die Polizei nicht bestätigen.

Durch Aktenzeichen XY wird eine extra Polizeinummer eingerichtet

Letztendlich, so erklärte es die Peiner Polizei, flüchteten die beiden Maskierten zu Fuß mit Bargeld und einem Möbeltresor. Der 63-Jährige konnte noch beobachten, wie die Täter in ein schwarzes Auto stiegen und in Richtung Bundesstraße 65 davonfuhren. „Eine Fahndung verlief negativ.“

Der Fall wird am Mittwoch ab 20.15 Uhr im ZDF bei Aktenzeichen XY nachgestellt. Die Polizei hofft dadurch auf die Mithilfe der Bürger. „In den meisten Fällen kommt das ZDF auf die Polizei zu“, berichtet Polizeipressesprecher Jansen dazu. Für den Fall im August richtet die Polizei eine extra Telefonnummer ein.

Peine war in den vergangenen Monaten bereits zwei Mal bei Aktenzeichen XY

Bemerkenswert übrigens: Die Film-Fälle, die in der zweiten August-Ausgabe von Aktenzeichen XY aufgegriffen werden, spielen fast ausschließlich in Niedersachsen. Neben dem Peiner Fall geht es um einen Familienvater, der in Hannover von einem Unbekannten Quecksilber injiziert bekam und wenige Monate später starb, wie auch eine brutale Serie an Raubüberfällen in den Landkreisen Cloppenburg, Vechta, Osnabrück und im Emsland.

Der Landkreis Peine wiederum war dieses Jahr schon einmal Thema bei der beliebten ZDF-Sendung: Im Mai griff Aktenzeichen XY den sogenannten Heidkrug-Mord bei Edemissen auf. Ende 2021 wurde zudem ein tödlicher Überfall aus Peine in der Sendung neu aufgerollt: Im Februar 2021 überfielen Unbekannte ebenfalls ein älteres Ehepaar – damals in der Bodenstedtstraße, zirka zwei Kilometer nördlich von dem aktuell aufgegriffenen Fall.