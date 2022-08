Kreis Diepholz: 18-Jährige bei Verkehrsunfall getötet

Eine 18 Jahre alte Motorradfahrerin ist beim Zusammenstoß mit einem Auto im Landkreis Diepholz getötet worden. Ein 28-Jähriger war mit seinem Wagen am Mittwoch in Weyhe auf eine Bundesstraße gefahren und hatte die junge Frau laut Polizei auf ihrem Kleinkraftrad übersehen.

Beide Fahrzeuge stießen zusammen, die 18-Jährige starb noch am Unfallort, wie die Polizei am Donnerstag weiter mitteilte. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Die genaue Schadenshöhe war zunächst unklar, die Bundesstraße war für etwa dreieinhalb Stunden voll gesperrt.

Weitere Nachrichten aus Niedersachsen lesen Sie hier:

Kreis Aurich: Toter nach Dachstuhlbrand in Reihenhaus geborgen

Bei den Löscharbeiten eines Dachstuhlbrands im Landkreis Aurich haben Rettungskräfte eine Leiche geborgen. Die Identität des Toten war zunächst unklar, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz verletzt, hieß es weiter.

Anwohner hatten den Brand in einem Mehrfamilienhaus in Südbrookmerland im Ortsteil Uthwerdum gemeldet. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand der Dachstuhl bereits in Flammen. Die in der Wohnung gemeldete Familie ist laut Polizei wohlauf - sie war zu dem Zeitpunkt, als das Feuer ausbrach, nicht vor Ort.

Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Hausabschnitte. Die Brandursache und die Schadenshöhe waren zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zur Identifizierung der Leiche wurde eine Obduktion angeordnet.

80.000 Euro Schaden nach Scheunenbrand im Kreis Cloppenburg

Beim Brand einer Scheune in Essen im Landkreis Cloppenburg ist ein Sachschaden von etwa 80.000 Euro entstanden. Das Gebäude stand in der Nacht zum Donnerstag komplett in Flammen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Im Inneren befanden sich Stroh und Reitutensilien, die ebenfalls zu Schaden kamen.

Personen wurden nicht verletzt. Das Feuer breitete sich auf keine weiteren Gebäude auf dem Bauernhof aus und konnte am frühen Donnerstag gelöscht werden. Die Ursache für den Brand blieb zunächst unklar. Auf Fremdverschulden gebe es allerdings keine Hinweise, hieß es.

dpa