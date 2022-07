Autounfall im Kreis Peine – Fahrer schwer verletzt

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagvormittag auf der Bundesstraße 65 im Bereich Rosenthal im Kreis Peine ereignet, bei dem der Fahrer eines VW-Busses schwer verletzt worden ist. Der 60-jährige Fahrer ist aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen und hier zunächst mit einem Verkehrsschild und dann mit einem Straßenbaum kollidiert, berichtet die Polizei.

Hierbei sei er schwer verletzt worden und mussten mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am VW-Bus sei erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro entstanden, er musste abgeschleppt werden.

Einbruchsversuch misslingt in Peine

Bislang unbekannte Täter haben am Mittwoch, gegen 23.30 Uhr, versucht die Tür eines Kassenhauses eines Schrotthandels an der Fritz-Stegen-Alle in Peine aufzubrechen. Vermutlich durch das Auslösen der Alarmanlage ließen der oder die Täter von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in ein angrenzendes Waldgebiet, berichtet die Polizei.

Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen der Polizei, an denen auch der Polizeihubschrauber beteiligt war, konnten der oder die Täter unerkannt flüchten, heißt es weiter. Der an der Tür entstandene Sachschaden betrage rund 500 Euro. Hinweise an die Polizei unter (05171) 9990.

red