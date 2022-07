Schloss-Spektakel bringt auch heute Kleinkunst nach Braunschweig

Das Schloss-Spektakel hat begonnen. Auch am heutigen Sonntag lädt der Verein Kulturzelt Braunschweig wieder zum bunten Kulturtreiben in den Braunschweiger Bürgerpark ein.

Einfach Spaß haben. Sich daran erinnern, wie schön das Leben doch ist, und sich verzaubern lassen. Das ist es, was Veranstalterin Beate Wiedemann und ihr Team vom Kulturzelt-Verein den Gästen beim Schloss-Spektakel ermöglichen wollen.

Das Besondere daran: Es gibt stets Lustiges, Faszinierendes, Überraschendes und Spannendes für die ganze Familie – viele Gäste kommen gerade deswegen. Kinder (und Erwachsene ebenso) haben zum Beispiel bei der Zirkusshow der Clowns Emilio and Leandro Ponce aus Argentinien viel zu lachen. Die beiden Zwillinge sind nicht immer einer Meinung, können aber auch nicht ohne einander…

Mit Picknickkorb und Decke zum Schloss-Spektakel in Braunschweig

Ein Hingucker mit Gruselfaktor ist hingegen der riesengroße, zottelige Yeti, der gemütlich umherspazierte, begleitet von einer kleinen Neandertalerin. Ganz und gar gruselfrei, stattdessen prächtig elegant tänzeln und schweben Frantastica „White Peacocettes“ mit ihren extravaganten Pfauenrädern durch den Park. Außerdem begeistern die mehr als 70 Künstlerinnen und Künstler mit Feuerjonglage, Bauchrednerei, Zauberei, Comedy, Akrobatik, Poesie, Pantomime, Bauchtanz, Pop und Soul und mit vielem mehr.

Kleinkunst beim Schloss-Spektakel in Braunschweig Kleinkunst beim Schloss-Spektakel in Braunschweig Die „Flying Freaks“ lassen ihre Muskeln spielen. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Kleinkunst beim Schloss-Spektakel in Braunschweig Beliebtes Fotomotiv: Der wandelnde Mini-Zirkus der Compagnia Lannuttti & Corbo. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Kleinkunst beim Schloss-Spektakel in Braunschweig Großes Publikums-Interesse an allen Spielorten des Schloss-Spektakels 2022 rund um Schloss Richmond. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Kleinkunst beim Schloss-Spektakel in Braunschweig Bezaubernd und schräg zugleich: Die Riesen-Eichhörnchen „The Nutkins“. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Kleinkunst beim Schloss-Spektakel in Braunschweig Spaß im Doppelpack: Die Zwillingsbrüder von „The Twin's Trip“ sorgten für viele Lacher. Foto: Stefan Lohmann / regios24



Kleinkunst beim Schloss-Spektakel in Braunschweig Zum Leben erweckte Rosenstöcke: Das Zebra-Stelzentheater „Walking Roses“ auf den Wegen des Schloss-Spektakels. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Kleinkunst beim Schloss-Spektakel in Braunschweig Trapez-Artistik mit „Circo Pitanga“. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Kleinkunst beim Schloss-Spektakel in Braunschweig Frantastica „White Peacocettes“ in ihren extravaganten Pfauenräder-Kostümen. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Kleinkunst beim Schloss-Spektakel in Braunschweig Die „Flying Freaks“ lassen ihre Muskeln spielen. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Kleinkunst beim Schloss-Spektakel in Braunschweig Herzliche Umarmungen gab's vom „Yeti" für jeden mutigen Schloss-Spektakel-Besucher. Foto: Stefan Lohmann / regios24



Kleinkunst beim Schloss-Spektakel in Braunschweig Pracht-Feuerwerk beim Schloss-Spektakel 2022. Foto: Stefan Lohmann / regios24

Etliche Gäste sind mit Picknickkorb und Decke gekommen und machen es sich auf den Wiesen gemütlich – bis zum Feuerwerk am späten Abend. Was Beate Wiedemann besonders begeistert: „Abends waren an der Okerbrücke unglaublich viele Glühwürmchen zu sehen, ein wunderschön verzauberter Ort.“

Organisatorin Beate Wiedemann: Wir brauchen diese Gelegenheiten, zusammenzukommen

Überhaupt passt dieses Mal wieder alles, berichtet sie – vor allem das Wetter, aber genauso die Auswahl der Künstler, schließlich sollen immer wieder gute neue dabei sein. Und der Zuspruch der Gäste zeigt ihr zufolge ganz eindeutig, wie groß die Sehnsucht nach Kulturgenuss ist: „Wir brauchen diese Gelegenheiten, zusammenzukommen – das hat uns jetzt so lange gefehlt!“

Der gastronomische Bereich ist ab 15 Uhr geöffnet, das künstlerische Programm startet um 17.30 Uhr. Am Ende findet das traditionelle Feuerwerk statt.

Mehr Informationen unter www.schloss-spektakel.de

Lesen Sie auch:

Buskers- Straßenmusiker verzaubern Braunschweig

Zauberhafte Kleinkunst beim Braunschweiger Schloss-Spektakel

red.