160-Tonnen-Kran stürzt auf Windpark-Gelände um – Ein Verletzter

Rotenburg. Das Arbeitsgerät ist aus ungeklärtem Grund in einem Windpark im Kreis Rotenburg umgestürzt. Im Emsland gab es bei einem Verkehrsunfall drei Verletzte.

Bei einem Unfall mit einem 160 Tonnen schweren Arbeitskran ist auf dem Gelände eines Windparks im Landkreis Rotenburg/Wümme ein Mensch leicht verletzt worden. Der Kran sei umgestürzt, sagte ein Sprecher der Polizei in Rotenburg. Einzelheiten zur Ursache und dem Hergang auf dem Windpark-Gelände zwischen den Ortschaften Wilstedt und Huxfeld (Landkreis Osterholz) am Mittwochnachmittag waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von einem Arbeitsunfall aus.

Ein Feuerwehrsprecher sagte, der Arbeitskran sei beim Aufbau eines größeren Krans für eine Windkraftanlage umgestürzt. Ein Container und ein Fahrzeug am Boden seien dadurch beschädigt worden. Die Feuerwehr wurde mit zwei Fahrzeugen zur technischen Hilfeleistung gerufen. Die verletzte Person wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Streit auf Hochzeitsfeier eskaliert in Hannover

Bei einer Hochzeitsfeier in Hannover sind rund 40 Gäste miteinander in Streit geraten. Ein Besucher hatte in der Nacht zum Donnerstag den Notruf gewählt und von einer Auseinandersetzung im Stadtteil Ricklingen berichtet, teilte die Polizei mit.

Als die Beamten eintrafen, ließen die Beteiligten voneinander ab. Die Polizei kontrollierte die mutmaßlich beteiligten Gäste und beschlagnahmte zwei Teleskopschlagstöcke sowie ein Messer. Zwei Personen hatten leichte Verletzungen. Die meisten Gäste verließen die Feier. Die Polizei erteilte 15 Platzverweise und leitete Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung sowie gefährlicher Körperverletzung ein. Die Ursache für den Streit war zunächst unklar.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten:

Unfall mit drei Fahrzeugen – Zwei Menschen verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Rhede (Landkreis Emsland) mit drei beteiligten Fahrzeugen sind zwei Menschen verletzt worden. Ein LKW-Fahrer fuhr am Mittwoch mit seinem Fahrzeug auf einer Landstraße auf ein wartendes Auto auf, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte.

Durch den Aufprall sei das Auto auf die Gegenfahrbahn geschoben worden, wo es zu einem frontalen Zusammenstoß mit einem Sprinter kam. Der Fahrer des Autos wurde bei dem Unfall schwer, der Sprinter-Fahrer leicht verletzt. Der Fahrer des Lkw blieb demnach unverletzt. Der Autofahrer sei in ein Krankenhaus gebracht worden.

dpa