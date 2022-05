Polizei Salzgitter kontrolliert Verkehr – und findet Waffen

In regelmäßigen Abständen führt die Polizei in Salzgitter Schwerpunktkontrollen durch, so auch am Montag zwischen 12 und 18.30 Uhr. Mit Erfolg, wie man uns vor Ort verrät. Bis in den späten Abend haben Beamte der Polizei Salzgitter Verkehrsteilnehmer an zwei Kontrollstationen kontrolliert – geschaut wurde nach

Betäubungsmitteln oder anderen Verkehrsverstößen. Zum einen an der belebten Kattowitzer Straße in Höhe der Kreuzung Bruchmachtersenstraße, zum anderen auf der

Willy-Brandt-Straße wurde beidseitig genauer hingeschaut. Schon nach kurzer Zeit konnten die Beamten Erfolge erzielen.

Zehn Fahrer unter Drogeneinfluss – zwei besaßen illegale Waffen

Neben kleineren Delikten – wie einem fehlenden Verbandskasten – gab es auch Verkehrsteilnehmer, die offenkundig unter Drogeneinfluss standen. Sie mussten zur Blutprobe mit auf Wache.

Die Bilanz des Tages der Polizei Salzgitter: 140 Fahrzeuge wurden insgesamt an beiden Kontrollstellen bis circa 19 Uhr kontrolliert. Dabei stellte die Polizei laut Mitteilung 58 Verstöße fest. Zehn Fahrer hätten unter dem Einfluss von Rauschmitteln gestanden, zweimal habe es Urkundenfälschungen des Führerscheins gegeben.

Zudem habe die Polizei drei Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz, zwei Verstöße gegen das Waffengesetz und 40 Verkehrsdelikte im Allgemeinen festgestellt. Die Fahrerinnen und Fahrer, die unter Drogeneinfluss unterwegs sind, können auch bei folgenlosen Fahrten ihren Führerschein verlieren, wie Polizeisprecher Matthias Pintak betont.

Mehr Nachrichten aus Salzgitter: