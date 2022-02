Niedersachsen finden immer mehr tote Wölfe

Hannover. Auch in der Region Braunschweig-Wolfsburg ist ein Wolf umgekommen. Die Zahl der tot gefundenen Wölfe stieg 2021 um ganze 40 Prozent an.

Die Landesjägerschaft berichtet von 43 toten Wölfen, die im vergangenen Jahr in Niedersachsen gefunden wurden. Das sind 40 Prozent mehr tote Tiere als im Jahr davor. Das Umweltministerium gibt eine Schätzung ab, wie viele Wölfe zurzeit in Niedersachsen leben.

Wolf in Niedersachsen

Die Zahl der tot aufgefundenen Wölfe ist im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Wie aus Berichten der Landesjägerschaft hervorgeht, wurden im vergangenen Jahr 43 Wölfe tot aufgefunden. 2020 lag die Zahl noch bei 31. Das entspricht einer Steigerung von fast 40 Prozent.

Vier Wölfe in Niedersachsen offiziell abgeschossen

Der überwiegende Teil der Tiere starb bei Autounfällen, insgesamt 34 Tiere. Vier weitere Wölfe wurden mit Genehmigung abgeschossen. Ein Tier starb natürlich, bei weiteren vier Wölfen ist die Todesursache unklar. „Die steigenden Todeszahlen waren so zu erwarten“, sagte der Autor der Berichte, Raoul Reding von der Landesjägerschaft. Es handele sich um einen statistischen Effekt: Weil immer mehr Wölfe in Niedersachsen leben, stürben auch mehr. Das Umweltministerium gibt Schätzungen zur Anzahl der Wölfe in Niedersachsen bekannt.

Laut den Wolfsmonitoring-Berichten der Landesjägerschaft gibt es zurzeit 34 bestätigte Wolfsrudel in Niedersachsen. Hinzu kommen vier Einzeltiere und zwei Wolfspaare. Das Niedersächsische Umweltministerium schätzte die Population in Niedersachsen zuletzt auf rund 350 Tiere.

