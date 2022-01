Lingen/Twist/Haren. In Südniedersachsen kann es am Samstag weiterhin zu glatten Straßen kommen. Bisher war vor allem das Emsland betroffen.

Schneeregen und Schneematsch kann am Montagmorgen in Südniedersachsen zu Glätte auf der Fahrbahn führen (Symbolbild).

Schneeregen in Niedersachsen Glatte Straßen in Niedersachsen sorgen für Unfälle

Glatte Straßen in Niedersachsen haben in der Nacht zum Samstag für mehrere Unfällen gesorgt. Betroffen war vor allem der Landkreis Emsland. Ein Auto mit anhängendem Wohnwagen kam in der Nähe von Twist von der Straße ab und überschlug sich, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Die vier Menschen im Auto mit niederländischem Kennzeichen seien bei dem Unfall leicht verletzt worden.

Bei dem Versuch, einem Wildtier auszuweichen, sei ein 28 Jahre alter Mann in Lingen mit seinem Auto von der Straße abgekommen und habe sich leicht verletzt. „Vermutlich geriet der Mann bei dem Ausweichmanöver aufgrund der Glätte ins Schleudern“, sagte eine Polizeisprecherin.

Glätte in Südniedersachsen weiterhin möglich

In Haren war es ein 42 Jahre alter Autofahrer, der mit seinem Wagen am Freitagabend von der glatten Straße abkam. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Meppen mitteilte. Die genaue Unfallursache war zunächst jedoch unklar.

Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge kann es im Süden Niedersachsens am Samstagmorgen streckenweise weiterhin zu Glätte durch überfrierende Nässe, Schnee und Schneematsch kommen. Wie der Sprecher der Autobahnpolizei sagte, sind die Straßen abseits der Hauptstraßen im gesamten Emsland spiegelglatt. Er rechnet mit weiteren Unfällen im Laufe des Vormittags.

