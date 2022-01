Stade. In Stade ist ein 74-jähriger Autofahrer gegen einen Baum geprallt und tödlich verletzt worden. Der Polizei-Überblick in Niedersachsen.

ARCHIV - 05.05.2021, Rheinland-Pfalz, Idar-Oberstein: Ein Rettungswagen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ist unterwegs in eine Klinik. (zu dpa "Immer mehr Covid-Fälle - Ärzte und Rettungsdienste am Ende der Kräfte") Foto: Boris Roessler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Polizei Niedersachsen Tödlicher Unfall in Niedersachsen: 74-Jähriger fährt gegen Baum

Ein 74-jähriger Mann ist mit seinem Auto in Stade gegen einen Baum geprallt und im Krankenhaus gestorben. Nach Angaben der Polizei kam das Auto am Montag von der Fahrbahn ab. Auch Ersthelfer waren vor Ort und versuchten, den Schwerverletzten im Auto wiederzubeleben.

Lesen Sie mehr:

Ein Notarzt versorgte ihn ebenfalls. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen sei eine medizinische Ursache für den Unfall und den Tod des Mannes wahrscheinlich, heiß es.

66-Jähriger liegt regungslos neben Rad - und stirbt

Ein 66-jähriger Mann ist am Montag regungslos neben seinem Fahrrad gefunden worden und kurz danach gestorben. Nach Angaben der Polizei kam jede Hilfe zu spät. Die Todesursache sei noch unklar. Es könne sich um einen Sturz oder gesundheitliche Probleme gehandelt haben, teilte die Polizei mit.

Es gebe keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefonnummer 0541 327 2515 zu melden.

Kollegen helfen eingeklemmter Frau

Eine Frau ist beim Reinigen eines Lkw-Anhängers in Visbek (Landkreis Vechta) eingeklemmt und verletzt worden. Mehrere auf der Ladefläche gestapelte Strohballen seien plötzlich umgekippt und hätten die 43-Jährige zwischen sich und dem Anhänger eingeklemmt, hieß es von einer Polizeisprecherin am Dienstag.

Mitarbeiter bemerkten das und kamen zur Hilfe. Einer von ihnen schob mit einem Radlader die schweren Strohballen weg. Ein anderer fuhr den Anhänger zur Seite, so dass die Frau schließlich befreit werden konnte. Sie kam nach dem Unfall am Montagmittag in ein Krankenhaus.