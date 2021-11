Das Goldene Herz: „Erste Hilfe gegen Armut“

Unter dem Motto „Erste Hilfe gegen Armut“ unterstützen Sie in diesem Jahr mit Ihrer Spende 16 Projekte der Region, die Menschen in finanziellen Notsituationen helfen und Wohnungslosen eine warme Mahlzeit und einen Ort der Geborgenheit bieten. (Symbolbild)

Wenn das Geld fürs Brot nicht reicht, den Kindern keine neuen Schulranzen gekauft werden können oder die Parkbank zum Schlafplatz wird, dann ist eines klar: Hier wird Hilfe benötigt.

Die Leserinnen und Leser unserer Zeitung können daher auch in diesem Jahr wieder ein goldenes Herz beweisen. Unter dem Motto „Erste Hilfe gegen Armut“ unterstützen Sie in diesem Jahr mit Ihrer Spende 16 Projekte der Region, die Menschen in finanziellen Notsituationen helfen und Wohnungslosen eine warme Mahlzeit und einen Ort der Geborgenheit bieten. „Das Goldene Herz“ ist eine Aktion unserer Zeitung gemeinsam mit dem Paritätischen Braunschweig.

Thema Armut wird in diesem Jahr aufgegriffen

Dass das Thema Armut nicht erst seit diesem Jahr eine große Rolle für die Weihnachtsspendenaktion unserer Zeitung spielt, haben die vergangenen Jahre gezeigt. „Es wurden wiederholt Spenden für Projekte gesammelt, die Menschen unterstützen, die sich bereits in Armut befinden oder von Armut bedroht sind. Und leider hat sich die gesellschaftliche Situation in Deutschland – nicht zuletzt durch die Corona-Pandemie noch verschärft“, weiß Sven Spier, Geschäftsführer des Paritätischen Braunschweig, und ergänzt: „Die Projekte, die in diesem Jahr um Unterstützung bitten, erleben jeden Tag hautnah, was die sich weiter öffnende soziale Schere für Menschen bedeutet. Sie erleben Armut nicht als etwas abstraktes, eine Grafik in den Nachrichten, sondern kümmern sich ganz direkt um Menschen in realer Not.“

Leserinnen und Leser können ein goldenes Herz beweisen

Auf diesen Seiten stellen wir Ihnen alle 16 Projekte, die in diesem Jahr unter dem Motto „Erste Hilfe gegen Armut“ unterstützt werden, kurz vor. Über jede Initiative können Sie sich in den nächsten Wochen in unserer Zeitung noch ausführlich informieren.

„Die einen nennen es Nächstenliebe, die anderen Solidarität, für andere ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir andere unterstützen, denen es nicht so gut geht wie uns selbst. Dieser Blick auf andere, die Verantwortung nicht nur für sich, sondern auch für das Gemeinwesen ist etwas, dass gerade die Region Braunschweig-Wolfsburg auszeichnet und sich jedes Jahr durch die große Unterstützung des ,Goldenen Herzens’ ausgedrückt hat, für die ich mich hier schon einmal bedanken möchte“, betont Spier.

Spenden kommen direkt bei den Menschen an

„Vieles dieser Unterstützung für bedürftige Mitbürger haben wir als Gesellschaft an den Staat ausgelagert, der durch gesetzliche Grundlagen und Finanzierungen Hilfen für Menschen in Notlagen sicherstellt. Doch auch dieses System stößt an Grenzen, hat nicht für jedes Problem geeignete Lösungen und ist auch nicht allen Betroffenen bekannt. Und genau an diesen Stellen ist es wichtig, dass die Zivilgesellschaft über Projekte und über Spenden bestehende Lücken schließt. Es geht uns um die Menschen.“

So können Sie mir Ihrer Spende helfen

Alle Spenden kommen ohne Verwaltungsaufwand den Projekten zugute. Einzahlungen bei

allen Banken und Sparkassen auf das Spendenkonto des Paritätischen Braunschweig bei der Braunschweigischen Landessparkasse:



IBAN: DE53 2505 0000 0000 3006 16

(BIC: NOLADE2HXXX)

Geben Sie auf Ihrer Überweisung Ihre Anschrift für eine Spendenquittung an. Bis 200 Euro gilt der Überweisungsträger als Quittung. Die Namen der Spender veröffentlichen wir in unserer Zeitung auf der Leser-Seite. Wer das nicht möchte, schreibt bitte zusätzlich in den Verwendungszweck das Wort „Anonym“.

Die Projekte in der Kurzvorstellung: Der Tagestreff Iglu in Braunschweig

1: Stellen Sie Ihre Arbeit und Ihr Engagement vor.

Viola Weihe ist Sozialarbeiterin im Tagestreff Iglu. Foto: Peter Sierigk

Der Tagestreff Iglu gehört zur Diakonischen Gesellschaft Wohnen und Beraten und ist Anlaufstelle und Schutzraum für Menschen, die obdachlos oder von Obdachlosigkeit bedroht sind. Wir stehen den Menschen in ihrer Not zur Seite. Wir bieten Beratung, einen Platz zum Ausruhen, reichen Getränke, bieten Frühstück und Mittagessen an, eine Gelegenheit zum Duschen und zum Wäschewaschen. Es geht um die Erfüllung der Grundbedürfnisse und um soziale Kontakte.

2: Sie arbeiten in einem Bereich, der viele Herausforderungen mit sich bringt. Was motiviert Sie?

Viele Menschen, die hierherkommen, sind dankbar dafür, dass ihnen geholfen wird. Wenn das gelingt, erfüllt einen das mit Zufriedenheit.

3: Das Goldene Herz verfolgt das Ziel, Projekte der Region zu unterstützen. Wie können wir Ihnen mit der Spende helfen?

Seit über einem Jahr haben wir auch an den Wochenenden geöffnet. Das wird gut angenommen, schließlich sind unsere Gäste auch am Wochenende obdachlos und leben in Armut. Auch wenn hier viel Arbeit ehrenamtlich geleistet ist, fallen Personalkosten und Kosten für das Essen an. Das finanzieren wir aus Spenden. Außerdem suchen wir neue Räume, die dann auch hergerichtet werden müssen. dart

Tagestreff Carpe Diem Wolfsburg

1: Stellen Sie Ihre Arbeit und Ihr Engagement vor.

Thomas Krücker ist Koch im Tagestreff Carpe Diem in Wolfsburg und versorgt die Menschen vor Ort täglich mit einer warmen Mahlzeit. Foto: Darius Simka / Regios24

Der Tagestreff Carpe Diem gehört zur Wohnungsnotfallhilfe der Diakonischen Gesellschaft Wohnen und Beraten in Wolfsburg. Um es mit den Worten eines Besuchers zu sagen: „Es ist ein Ort, an dem man vermisst wird, auch wenn man nicht zur Mitte der Gesellschaft gehört.“ Die Tür steht offen – für jeden, der sich in einer massiven Problemlage befindet!

2: Sie arbeiten in einem Bereich, der viele Herausforderungen mit sich bringt. Was motiviert Sie?

Jeden Tag die Welt ein bisschen besser machen zu können. Die Menschen, die hierherkommen, sind toll. Sie sind Edelsteine, die nicht gleich glänzen. Manchmal muss man sie erst ein bisschen schleifen und polieren, um zu erkennen, was für ein Wert dahintersteckt.

3: Das Goldene Herz verfolgt das Ziel, Projekte der Region zu unterstützen. Wie können wir Ihnen mit der Spende helfen?

Wir haben einen Koch, der jeden Tag ein Mittagessen kreiert. Die Finanzierung dieser Maßnahme läuft nun aus. Wir möchten diese Stelle dann mithilfe von Spenden weiter finanzieren, damit die Menschen eine warme Mahlzeit am Tag zu sich nehmen können.

Die Wärmestube Salzgitter

1: Stellen Sie Ihre Arbeit und Ihr Engagement vor.

Die Leiterin der Wärmestube Elisabeth Kolb setzt sich seit vielen Jahren für bedürftige Menschen in Salzgitter ein. Foto: Valea Schweiger

Die Wärmestube der katholischen Pfarrgemeinde St. Joseph in Salzgitter gibt es bereits seit 25 Jahren. An zwei Tagen in der Woche verteilt das Team Tüten mit Lebensmitteln an Menschen, die bedürftig sind und teilweise keine Wohnung haben. Brot, Kaffee, Kuchen, Konserven und Milch sind dabei die Hauptbestandteile und werden durch das Team über Lebensmittel- und Geldspenden zusammengepackt.

2: Sie arbeiten in einem Bereich, der viele Herausforderungen mit sich bringt. Was motiviert Sie?

Unser Team weiß, dass es uns im Leben gut getroffen hat und es nicht jedem Menschen so gut geht wie uns. Wir haben Freude daran, Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu helfen. Jeder ist bei uns willkommen und wird mit Respekt behandelt.

3: Das Goldene Herz verfolgt das Ziel, Projekte der Region zu unterstützen. Wie können wir Ihnen mit der Spende helfen?

Das Geld würde unserem Team bei einer verlässlichen Planung helfen. Früher kamen die Menschen zum Frühstücken zu uns, heute packen wir coronabedingt Tüten und verteilen diese. Die Pandemie hat den Bedarf bei Betroffenen besonders deutlich gemacht.

Hilfe gegen Armut in Wolfenbüttel

1: Stellen Sie Ihre Arbeit und Ihr Engagement vor.

Aline Gauder vom DRK-Kreisverband in Wolfenbüttel. Foto: Jörg Kleinert

Das DRK Wolfenbüttel gestaltet Angebote im Bereich der existenzsichernden Hilfen. Diese zielen darauf ab, bedürftige Menschen in vielen Lebenslagen zu unterstützen und dabei nachhaltig zu wirken. Die Tafel, die Kleiderkammer, eine Second-Hand-Boutique oder die Fahrradwerkstatt, die Mobilität für bedürftige Menschen schafft, gehören zu unseren Angeboten.

2: Sie arbeiten in einem Bereich, der viele Herausforderungen mit sich bringt. Was motiviert Sie?

Uns motiviert die Arbeit im Bereich der existenzsichernden Hilfen, weil wir jeden Tag die Chance bekommen, hilfebedürftige Menschen durch unser Handeln zu unterstützen. Zudem dürfen wir mit engagierten Menschen zusammenarbeiten, die täglich eine herzliche Atmosphäre in all unseren Angeboten schaffen. Wir wissen, dass die Hilfe genau an der richtigen Stelle ankommt.

3: Das Goldene Herz verfolgt das Ziel, Projekte der Region zu unterstützen. Wie können wir Ihnen mit der Spende helfen?

All unsere Angebote tragen sich durch ehrenamtliches Engagement. Um diese Hilfen auch zukünftig sicherstellen zu können, bedarf es einer Digitalisierung des Ehrenamts. Wir möchten neue Ehrenamtliche gewinnen und auf die Tätigkeitsfelder aufmerksam machen.

Die Beratungsstelle „Unter uns“ in Braunschweig

1: Stellen Sie Ihre Arbeit und Ihr Engagement vor.

Patricia Kirsch von der Beratungsstelle „Unter uns“. Foto: Peter Sierigk

Unsere Beratungsstelle der Diakonischen Gesellschaft Wohnen und Beraten spricht Frauen mit und ohne Kinder an, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden. Das kann der Wohnungsverlust, die Trennung oder auch finanzielle Probleme betreffen. Hier setzt unser niedrigschwelliges Konzept an. Wir möchten insbesondere die Frauen erreichen, die bisher institutionelle Hilfen wenig oder nicht in Anspruch genommen haben.

2: Sie arbeiten in einem Bereich, der viele Herausforderungen mit sich bringt. Was motiviert Sie?

Unsere Motivation beruht auf der Erkenntnis, dass eine Vielzahl von Frauen in prekären Lebenssituationen lebt, die sie aus Unkenntnis, Scham oder Abhängigkeit nicht verändern können. Diese Frauen zu erreichen, ihnen eine Stimme zu geben und sie zu einem selbstbestimmten Leben zu bewegen, ist der Antrieb unseres Engagements.

3: Das Goldene Herz verfolgt das Ziel, Projekte der Region zu unterstützen. Wie können wir Ihnen mit der Spende helfen?

Neben der Unterstützung und Hilfe in akut schwierigen Lebenssituationen möchten wir die Frauen aus ihrer Isolation holen und das „Wir“ durch gemeinsame Aktivitäten, Freizeitangebote oder etwa ein regelmäßiges Frühstücksangebot stärken. acr

Tagestreff Meilenstein Helmstedt

1: Stellen Sie Ihre Arbeit und Ihr Engagement vor.

Tanja Kühn ist Sozialarbeiterin im Tagestreff Helmstedt. Foto: dirk fochler

Der Tagestreff Meilenstein der Diakonie in Helmstedt ist eine Anlaufstelle für Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten und vielfältigen Notlagen. Hierzu zählen Wohnungslosigkeit, Arbeitslosigkeit, finanzielle Probleme, Isolation und gesundheitliche Beeinträchtigungen. Wir bieten zum Selbstkostenpreis Getränke, Frühstück und ein warmes Mittagessen an. Ebenso bieten wir Informationen und Möglichkeiten zur Tagesgestaltung sowie zum Duschen oder Wäschewaschen an.

2: Sie arbeiten in einem Bereich, der viele Herausforderungen mit sich bringt. Was motiviert Sie?

Jeder Mensch hat das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben in Würde. Hinter jedem unserer Besucher steht eine Geschichte, die erzählt werden will. Wir hören zu und holen jeden da ab, wo er gerade steht und bieten unsere Unterstützung an.

3: Das Goldene Herz verfolgt das Ziel, Projekte der Region zu unterstützen. Wie können wir Ihnen mit der Spende helfen?

Wir möchten die Spende aus der Aktion gerne für unser Mittagsangebot, das komplett aus Spenden finanziert wird, verwenden. Die warme Mahlzeit öffnet die Herzen unserer Besucher und bietet Anknüpfungspunkte zu Gesprächen und Hilfen.

Ambulante Hilfe in Peine

1: Stellen Sie Ihre Arbeit und Ihr Engagement vor.

Das Team der ambulante Hilfe in Peine bei einer Teambesprechung. Foto: Bettina Stenftenagel

Die Ambulante Hilfe Peine gehört zur Dachstiftung Diakonie. Wir in Peine bieten Hilfen für Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohten Menschen an. Schulden, Arbeitslosigkeit, wenige soziale Kontakte und gesundheitliche Einschränkungen gehören zu den häufigen Problemen. Wir bieten daher Unterstützung bei der Wohnungssuche, beraten zudem bei finanziellen Angelegenheiten und bieten in dem Zusammenhang auch eine Schuldenregulierung an.

2: Sie arbeiten in einem Bereich, der viele Herausforderungen mit sich bringt. Was motiviert Sie?

Besonders motiviert uns, gemeinsam mit den betroffenen Menschen eine Strategie zu erarbeiten, das eigene Leben wieder in den Griff zu bekommen. Dabei ist es besonders motivierend zu sehen, wie die Menschen Stück für Stück ihr eigenes Leben wieder in die eigene Hand nehmen.

3: Das Goldene Herz verfolgt das Ziel, Projekte der Region zu unterstützen. Wie können wir Ihnen mit der Spende helfen?

Für mehr Teilhabe am gesellschaftlichen Leben starten wir ein Mobilitätsprojekt. Wir benötigen Spenden für den Erwerb und die Instandhaltung gebrauchter Fahrräder. Außerdem würden wir gern Busfahrkarten ausgeben.

Tagestreff Moin Moin in Gifhorn

1: Stellen Sie Ihre Arbeit und Ihr Engagement vor.

Sozialarbeiterin Laura Braukmann steht vor dem Tagestreff Moin Moin in der Braunschweiger Straße in Gifhorn. Foto: Reiner Silberstein

Der Gifhorner Tagestreff Moin Moin der Diakonie öffnet seine Türen für Menschen, die sich in finanziellen Notlagen befinden. Armut und soziale Benachteiligung sind oftmals verbunden mit Wohnungslosigkeit, Arbeitslosigkeit, Isolation und gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Der Tagestreff bietet eine Mahlzeit und Getränke. Außerdem ist die Nutzung der Waschmaschine und des Wäschetrockners möglich.

2: Sie arbeiten in einem Bereich, der viele Herausforderungen mit sich bringt. Was motiviert Sie?

Die Arbeit mit Menschen in schwierigen finanziellen Situationen birgt viele verschiedene Herausforderungen. Jeder Mensch bringt seine eigenen Probleme mit. Wir versuchen, diese gemeinsam zu lösen. Ein Tag, an dem wir Sozialarbeiter mit einem Besucher ein Problem aus der Welt schaffen konnten und die betroffene Person mit einem Lächeln den Tagestreff verlässt, ist ein erfolgreicher Tag.

3: Das Goldene Herz verfolgt das Ziel, Projekte der Region zu unterstützen. Wie können wir Ihnen mit der Spende helfen?

Spenden sind ein wichtiger Beitrag, damit wir unser Angebot erhalten können. Ein zweiter Wunsch wären neue Möbel, für eine schönere und verbesserte Atmosphäre. rs

Mütterzentrum Braunschweig

1: Stellen Sie Ihre Arbeit und Ihr Engagement vor.

Das Mütterzentrum des Paritätischen in Braunschweig. Foto: Peter Sierigk

Das Mütterzentrum Braunschweig in der Hugo-Luther-Straße ist ein gemeinnütziger Verein und Träger des Mehrgenerationenhauses. Wir sind ein Treffpunkt im Stadtteil, ein Ort der Begegnung. Hier kann sich jeder einbringen – egal aus welcher Altersgruppe oder Kultur. Im Café kann man frühstücken und Mittag essen oder Kaffee trinken. Wir haben eine offene Kinderbetreuung, bieten Secondhand und Lernhilfen an, vermitteln Wunschgroßeltern und haben vom Strickcafé über Babygruppen bis hin zum Bauchtanz ein sehr vielseitiges Angebot.

2: Sie arbeiten in einem Bereich, der viele Herausforderungen mit sich bringt. Was motiviert Sie?

Wir bringen Menschen zusammen, auch interkulturell. So werden Barrieren und Vorurteile abgebaut. Es ist schön, daran mitwirken zu können und zu sehen, wie neue Kontakte und Freundschaften entstehen. Hier ist es immer bunt und schön.

3: Das Goldene Herz verfolgt das Ziel, Projekte der Region zu unterstützen. Wie können wir Ihnen mit der Spende helfen?

Wir wollen die Angebote der Frühförderung ausbauen, beispielsweise Pekip-Kurse anbieten. Mit der Geburt des ersten Kindes übernimmt man eine völlig neue Rolle, in der man noch unsicher ist. Dieser Unsicherheit wollen wir begegnen und Austausch anbieten.

Hilfen zur Erziehung Wolfsburg

1: Stellen Sie Ihre Arbeit und Ihr Engagement vor.

Dirk Poppinga aus dem Team „Hilfen zur Erziehung“ der Diakonie Wolfsburg. Foto: Jörg Kleinert

Als strategische Einrichtungsleitung des Bereiches Hilfen zur Erziehung liegt die Verantwortung im Wesentlichen darin, dass die Kinder, Jugendlichen, jungen Erwachsenen und Familien, die einen Hilfe- oder Unterstützungsbedarf haben, diesen bedarfsorientiert erhalten. Es geht darum, Familiensysteme und einzelne Familienmitglieder zu stärken und Perspektiven aufzuzeigen.

2: Sie arbeiten in einem Bereich, der viele Herausforderungen mit sich bringt. Was motiviert Sie?

Jeder Tag ist ein neuer Tag und so gehen wir an die Arbeit heran. Die jungen Menschen und Familien sind in besonderen Lebenssituationen, welche sie sich nicht ausgesucht haben. Sie versuchen, mit ihren Möglichkeiten ihren Teil dazu beizutragen, ihre Lebenssituation positiv zu verändern. Das, was sie leisten, insbesondere auch unter den jetzt bestehenden Corona-Gegebenheiten, ist nicht hoch genug zu schätzen.

3: Das Goldene Herz verfolgt das Ziel, Projekte der Region zu unterstützen. Wie können wir Ihnen mit der Spende helfen?

Die Leistungen, die die Familien zur Unterstützung erhalten, reichen häufig nicht aus. Hier möchten wir anknüpfen und die Familien finanziell entlasten.

Ambulante Hilfe in Wolfenbüttel

1: Stellen Sie Ihre Arbeit und Ihr Engagement vor.

Das Team der ambulante Hilfe Wolfenbüttel hilft in schwierigen Situationen Probleme zu lösen. Foto: Kai-Uwe Ruf

Wir sind eine Beratungsstelle für Wohnungslose oder von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen in Wolfenbüttel. Unsere Aufgabe ist die Unterbringung in Wohnraum. Wir unterstützen bei der Suche nach Wohnraum und dem Stellen der erforderlichen Anträge. Zusätzlich bieten wir eine ambulante Betreuung an, bei der wir zu Behördengängen, Arztterminen oder Einkäufen begleiten. Um neue Kontakte aufzubauen oder zu festigen und lebenspraktische Fähigkeiten wieder zu erwerben, haben wir „vor Corona“ diverse Gruppenaktivitäten angeboten und somit auch die Teilhabe an der Gesellschaft gefördert.

2: Sie arbeiten in einem Bereich, der viele Herausforderungen mit sich bringt. Was motiviert Sie?

Menschen helfen zu können, die glauben, in einer ausweglosen Situation zu sein und ihnen aufzeigen zu können, dass es Lösungen gibt und Menschen, die sie dabei unterstützen, wieder ein Teil der Gesellschaft zu werden.

3: Das Goldene Herz verfolgt das Ziel, Projekte der Region zu unterstützen. Wie können wir Ihnen mit der Spende helfen?

Unser Wunsch ist es, mit den Klienten einen Tagesausflug mit Besichtigungen und gemeinsamem Essen zu machen.

Familienberatung in Peine

1: Stellen Sie Ihre Arbeit und Ihr Engagement vor.

Angela Denecke, Vorständin beim Caritasverband für den Landkreis Peine. Foto: Jörg Kleinert

Die katholische Schwangeren- und Familienberatung des Caritasverbandes in Peine ist Anlaufstelle für Schwangere und junge Familien mit Kindern bis zum dritten Lebensjahr. Im Vordergrund der Beratung steht der Schutz des Lebens in allen Phasen der Schwangerschaft und nach der Geburt. Wir bieten Beratung, Unterstützung und Begleitung an, ganz individuell auf die jeweilige Lebenssituation der Frauen und Familien ausgerichtet.

2: Sie arbeiten in einem Bereich, der viele Herausforderungen mit sich bringt. Was motiviert Sie?

Unser Angebot ermöglicht eine zielgerichtete, individuelle und bedarfsorientierte Beratung. Dies kann eine einmalige Unterstützung bei einem Stiftungsantrag an die Bundesstiftung Familie in Not bedeuten oder auch eine intensive Begleitung und Unterstützung über mehrere Jahre. Diese Spannbreite und Flexibilität in der Arbeit für und mit den Familien motiviert uns jeden Tag aufs Neue und ermöglicht es, nah an den Familien zu sein.

3: Das Goldene Herz verfolgt das Ziel, Projekte der Region zu unterstützen. Wie können wir Ihnen mit der Spende helfen?

Die Spenden können den Frauen und Familien in besonderen Notsituationen helfen und zur Verstetigung des Angebots beitragen.

Der Kinderladen in Gifhorn

1: Stellen Sie Ihre Arbeit und Ihr Engagement vor.

Seit 2008 gibt es den Kinderladen Gifhorn für Kleidung, Spielzeug und Erstausstattung. Foto: Daniela König

Seit 2008 gibt es den Kinderladen in Gifhorn, in dem Spielzeug, Kleidung und Ausstattung für Kinder günstig angeboten wird. Uns als Caritas und Malteserhilfsdienst ist es wichtig, dazu beizutragen, dass gerade Kinder vor sozialer und materieller Armut geschützt werden. Wir können Familien unterstützen und unseren Beitrag leisten, dass etwas mehr sozialer Ausgleich entsteht.

2: Sie arbeiten in einem Bereich, der viele Herausforderungen mit sich bringt. Was motiviert Sie?

Durch unsere Arbeit erleben wir, dass wir Kindern und ihren Eltern mitunter ein Leuchten, einen Lichtblick in ihren oft tristen Alltag schicken. Gerade in der Gemeinschaft mit allen Mitarbeitenden erfahren wir, dass Veränderung und Verbesserung von schwierigen Lebenssituationen möglich sind.

3: Das Goldene Herz verfolgt das Ziel, Projekte der Region zu unterstützen. Wie können wir Ihnen mit der Spende helfen?

Unser Ladengeschäft benötigt eine Renovierung. Unsere Kunden sollen sich bei uns wohlfühlen und erfahren, dass wir sie in ihrer persönlichen Würde wertschätzen. Wir wollen einen Verkaufswagen anschaffen und damit über die Märkte und Dörfer fahren. Zudem brauchen wir häufig Waschmaschinen.

AWO Schuldnerberatung

1: Stellen Sie Ihre Arbeit und Ihr Engagement vor.

Marcus Musiol ist Geschäftsführer der sozialen Schuldner- und Insolvenzberatung der Awo in Wolfsburg. Foto: Jörg Kleinert

Wir bieten soziale Schuldner- und Insolvenzberatung für Bürger der Stadt Wolfsburg an. Ziel ist es, für jede Person, die unsere Hilfe in Anspruch nimmt, Lösungsmöglichkeiten in Hinblick auf finanzielle Probleme zu entwickeln. Wir bieten aber auch unterschiedliche Präventionsprojekte an und gehen hier auch schon auf Schüler der Region zu. Uns ist es wichtig, dass sich gerade junge Menschen mit Themen wie Verbraucherrechten, Konsum und Schulden frühzeitig auseinandersetzen.

2: Sie arbeiten in einem Bereich, der viele Herausforderungen mit sich bringt. Was motiviert Sie?

Eine Grundmotivation ist uns stets gegeben, da wir das, was wir machen, gerne machen. Eine besondere Motivation entwickelt sich dadurch, dass wir den Menschen, die zu uns kommen, zu einer guten wirtschaftlichen Perspektive verhelfen können.

3: Das Goldene Herz verfolgt das Ziel, Projekte der Region zu unterstützen. Wie können wir Ihnen mit der Spende helfen?

Eine Unterstützung benötigen wir in unseren (Schulden-)Präventionsprojekten. Um diese dringend notwendigen Projekte auch zukünftig anbieten zu können, wäre hier eine Unterstützung toll.

SOS Mütterzentrum Salzgitter

1: Stellen Sie Ihre Arbeit und Ihr Engagement vor.

Dem Mütterzentrum liegen die Menschen am Herzen. Foto: Valea Schweiger

Das SOS-Mütterzentrum in Salzgitter grenzt an eine Siedlung mit vielen Einwohnern, die einen Migrationshintergrund haben, die Kinderarmutsquote ist hoch. Besonders durch die Pandemie ist uns bewusst geworden, dass viele Kinder unzureichend versorgt werden. Die Familien-Kümmererin betreut rund zehn Familien mit Kindern in unserem Stadtteil. Sie unterstützt beim Einkaufen und im Haushalt, begleitet bei Behördengängen, gibt Ratschläge und ermöglicht eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

2: Sie arbeiten in einem Bereich, der viele Herausforderungen mit sich bringt. Was motiviert Sie?

Viele Herausforderungen ergeben sich aus der gesellschaftlichen Schieflage, das heißt, die Unterstützungsangebote des Staates gehen oft an den Bedürfnissen der Menschen vorbei. Wir unterstützen die Familien individuell so wie es gebraucht wird, dann entwickeln sich erstaunliche Dinge. Diese Erfolge bestätigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

3: Das Goldene Herz verfolgt das Ziel, Projekte der Region zu unterstützen. Wie können wir Ihnen mit der Spende helfen?

Die Spenden können helfen, um die Familien zu unterstützen – etwa mit Lebensmitteln, Schulmaterial oder Büchern.

Pro familia in Wolfsburg

1: Stellen Sie Ihre Arbeit und Ihr Engagement vor.

Ann-Leonie Wiechmann (links) und Joana Memler aus dem Team von Pro familia in Wolfsburg unterstützen Frauen der Region. Foto: Helge Landmann / regios24

Unser Team in der Schwangerenberatungsstelle in Wolfsburg unterstützt Frauen und Paare auf dem Weg durch die Schwangerschaft. Häufig spielen finanzielle Sorgen eine große Rolle. Wir haben dann verschiedene Möglichkeiten, den Frauen zu helfen: Von der Erstausstattung für Neugeborene, der Hilfe bei Behördengängen oder dem Kontakt zu weiteren Einrichtungen gibt es viele Möglichkeiten.

2: Sie arbeiten in einem Bereich, der viele Herausforderungen mit sich bringt. Was motiviert Sie?

Ganz unabhängig von der besonderen Corona-Situation hat unser Team häufig mit schweren Schicksalen zu tun. Diesen Frauen und Familien helfen zu können, ihnen eine Perspektive bieten zu können, eine Träne in ein Lächeln zu verwandeln, das ist unser Ansporn.

3: Das Goldene Herz verfolgt das Ziel, Projekte der Region zu unterstützen. Wie können wir Ihnen mit der Spende helfen?

Das Geld soll den schwangeren Frauen und Familien in Not direkt zugutekommen. Wir arbeiten an einer Möglichkeit, das Geld so schnell und so unbürokratisch wie möglich weiterzuleiten - dahin, wo es am nötigsten gebraucht wird.