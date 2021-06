Corona in Salzgitter

Corona in Salzgitter Inzidenz unter 35: Freitag neue Corona-Lockerungen in Salzgitter

In Salzgitter wird es ab diesem Freitag weitere Corona-Lockerungen geben.

Salzgitter. Die Inzidenz ist fünf Werktage in Folge unter 35. Kinos und Bars dürfen Freitag in Salzgitter wieder öffnen. Keine Testpflicht mehr in Gastro-Räumen.