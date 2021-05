Hannover. Niedersachsens Wirtschaftsminister Althusmann will weiter Ministerpräsident werden. Eine Fortsetzung der großen Koalition sei „nicht wünschenswert“.

Bernd Althusmann (CDU) sieht in Schwarz-Grün auf Bundesebene eine „interessante Kombination“ (Archivbild).

Bernd Althusmann will regieren – mit Grünen, SPD oder FDP

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann will weiterhin Ministerpräsident des Bundeslandes werden. „Ich möchte Ministerpräsident in Niedersachsen werden. Berlin ist nicht mein Ziel“, sagte der CDU-Politiker der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Gleichzeitig aber sieht Althusmann in Schwarz-Grün auf Bundesebene eine „interessante Kombination“ – eine Fortsetzung der großen Koalition sei aus seiner Sicht „nicht wünschenswert“: „Da haben sich die Koalitionspartner zu sehr aneinander abgearbeitet“, sagte Althusmann.

Sollte er im Herbst kommenden Jahres im zweiten Anlauf das Rennen gegen den amtierenden Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) gewinnen, werde er mit den Grünen, der SPD „und auf jeden Fall auch mit der FDP“ Gespräche führen, kündigte Althusmann an.