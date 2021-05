Schulen und Kitas sollen zu mehr Normalität zurückkehren

Hannover. Mit der sich verbessernden Corona-Lage wechseln Schulen und Kitas in Niedersachsen voraussichtlich zum Ende des Monats wieder in den Normalbetrieb.

Schüler einer Grundschule sitzen in einem Raum für Notbetreuung. Niedersachsen will am Freitag neue Pläne vorlegen, wie es in den Schulen und Kitas im Land weitergehen soll.

Angesichts der sich schnell verbessernden Corona-Lage plant Niedersachsen an Schulen und Kitas die Rückkehr zu mehr Normalität. Die entsprechenden Lockerungsschritte will Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Freitag in Hannover vorstellen. Grundlage dafür soll der Stufenplan 2.0 der Landesregierung zur Rücknahme von Beschränkungen sein, der in die kommende Corona-Verordnung ab Ende Mai eingearbeitet werden soll.

Rückkehr zum Regelbetrieb bei Inzidenz unter 50

Der Plan sieht bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50, die in etlichen Regionen des Landes bereits unterschritten wurde, eine Rückkehr zum Regelbetrieb im Szenario A mit täglichem Schulbesuch im Präsenzunterricht vor. Allerdings bleibt es bei zweimaligen wöchentlichen Schnelltests für Schüler und Personal und einer Maskenpflicht in der Schule. Auch in den Kindertagesstätten endet dann mit dem Szenario A die Pflicht zu festen Gruppen. Im landesweiten Durchschnitt lag die Sieben-Tage-Inzidenz am Donnerstag bei 46,6.

Praktisch alle Schulen im Wechselunterricht

Derzeit befinden sich bereits wieder praktisch alle Schulen im Wechselunterricht mit geteilten Klassen. Auch die Kindertagesstätten kehrten zumeist in den eingeschränkten Regelbetrieb zurück. Der nächste Lockerungsschritt würde nach dem Stufenplan greifen, wenn eine Sieben-Tage-Inzidenz von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen unterschritten wird. Testpflichten würden dann entfallen, das Tragen von Masken bliebe in gekennzeichneten Bereichen von Schulen weiter vorgeschrieben.

Schnelltests für Kitakinder bald möglich

Während die verpflichtenden Schnelltests bei Schülern bereits seit mehreren Wochen laufen, ist das Land bei der Einführung von freiwilligen Schnelltests in Kindergärten auf der Zielgeraden. Drei- bis sechsjährige Kita-Kinder sollen sich schon bald zwei Mal wöchentlich selbst auf das Coronavirus testen können. Dafür wurden 18,7 Millionen Euro bereitgestellt, womit knapp vier Millionen Testkits beschafft werden sollen.

Bund zieht die Corona-Notbremse – Das gilt jetzt bei uns

Land soll Kosten für Tests übernehmen

Dabei zeichnet sich ab, dass in einem ersten Schritt die Kommunen die Beschaffung der Tests bedarfsgerecht selbst organisieren und das Land dafür die Kosten übernimmt. Parallel dazu steigt das Land seinerseits in Ausschreibung und Beschaffung ein, um dann im zweiten Schritt die Kindertagesstätten möglichst direkt beliefern zu können. Das sei der mit Abstand schnellste Weg zum Ziel, das Testangebot flächendeckend machen zu können, hieß es aus dem Kultusministerium.

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Um die Corona-Fallzahlen zu senken und damit auch die intensivmedizinischen Abteilungen in Deutschlands Kliniken zu entlasten, gibt es die sogenannte Bundes-Notbremse. Ausgangssperre, Kontaktverbot, die neuen Shopping-Regeln: Wir erklären, was sich mit der Inzidenz 100 alles ändert – und was nicht.

Aber warum unterscheiden sich ab und an die Corona-Zahlen der Bundesbehörde von denen der Kommunen? Die Antwort lesen Sie hier.

Und hier finden Sie wichtige Infos zum Thema Impfen:

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und Helmstedt sowie aus Osterode.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.