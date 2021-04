Corona in Salzgitter: Impfzentrum öffnet auch diesen Sonntag

Das Gesundheitsamt hat am Donnerstag einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit

Covid-19 gemeldet, den insgesamt 64. bislang. Ein über 70-Jähriger ist im Krankenhaus verstorben. darüber hinaus gibt es 81 Neuansteckungen in Salzgitter, akut betroffen sind nun 547 Personen. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 342,3 (+14,9).

Vier weitere bestätigte Covid-19-Fälle gibt es im Altenheim „Lange Wanne“ in Salzgitter-Bad, dazu einen zusätzlichen im Johanniterhaus „Johann Sebastian Bach in Lebenstedt. Die dort bereits geltenden Quarantänemaßnahmen bleiben bestehen, so die Mitteilung.

Im Zuge des niedersachsenweiten „langen Impf-Wochenendes“ ist Salzgitters Impfzentrum auch an diesem Sonntag geöffnet. „Wir beteiligen uns gern“, sagt Oberbürgermeister Frank Klingebiel. Der zusätzliche Termin habe jedoch eher symbolischen Charakter: „Die Stadt hat bisher nicht mehr Impfstoff erhalten, als ohnehin für die kommenden Tage anvisiert war.“ Die Vor-Ort-Kapazitäten könne man „innerhalb kürzester Zeit“ von derzeit rund 3000 auf 6000 Dosen pro Woche verdoppeln. Hier baue man nun auf den Bund.

Am kommenden Wochenende stehen in Salzgitter nun etwa 1100 Impfungen an. Die KVG-Busse steuern das Impfzentrum am Samstag und Sonntag nach dem normalen Wochenfahrplan an, wie das Verkehrsunternehmen mitteilt.