Kultusministerium prüft Rückkehr in Klassen mit Ausnahmen

Das Kultusministerium möchte in der kommenden Woche über die Rückkehr aller Klassen in die Schulen im Wechselmodell entscheiden und schließt dabei regionale Ausnahmen nicht aus. „Unser Ziel ist, dass wir so schnell wie möglich in den Wechselbetrieb zurückkehren“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Freitag der dpa in Hannover. „Wir müssen uns die Rahmenbedingungen angucken und feststellen, dass die Infektionszahlen nicht so sind, wie wir uns das wünschen für einen Betrieb mit allen Schülern zur gleichen Zeit.“ Kinder müssten in die Schulen, aber das müsse verantwortungsbewusst geschehen. „Ab Anfang März ist das Ziel, aber wir entscheiden das in der nächsten Woche.“

Spreizung der Infektionszahlen besorgniserregend

Sorge bereite die wirklich sehr große Spreizung der Infektionszahlen. „Ich kann nicht ausschließen, dass es in Landkreisen, die höher belastet sind, Schließungen geben wird.“ Das sollte man differenziert betrachten. „Das gehört zu den Fragen, die wir auch mit prüfen.“