Corona in Wolfenbüttel: Gesundheitsamt arbeitet am Limit

Zahlreiche Neuinfektionen und noch mehr Kontaktpersonen: Das Wolfenbütteler Gesundheitsamt arbeitet am Anschlag. Das ergab die Nachfrage unserer Zeitung bei der Behörde. „Die Arbeitsbelastung ist in den letzten Wochen stark gestiegen“, teilt Kreissprecherin Lisa Burfeind schriftlich mit. Das Infektionsgeschehen sei sehr dynamisch, was die Kontaktverfolgungen erschwere.

Der Inzidenz-Wert liegt aktuell bei 78,4 (Stand 6. November). Derzeit gibt es 162 Covid-Fälle im Landkreis Wolfenbüttel. Zwei davon am Gymnasium Große Schule, das aufgrund der Infektionen und zwei weiterer Verdachtsfälle am Freitag den Schulbetrieb komplett einstellte. Zudem ist am Freitag der erste Todesfall im Landkreis Wolfenbüttel im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion seit dem 18. Mai gemeldet worden. Ein coronapositiver Bewohner des Hauses Curanum verstarb im Klinikum Wolfenbüttel. In der Wolfenbütteler Seniorenresidenz waren in dieser Woche insgesamt 27 Bewohner positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

35 Mitarbeiter kämpfen gegen die Pandemie

Noch könne laut Landkreisverwaltung die Kontaktverfolgung durch das Gesundheitsamt sichergestellt werden, aber aufgrund steigender Fallzahlen könne es in einigen Fällen zu Verzögerungen kommen. Im Gesundheitsamt sind aktuell 35 Mitarbeitende mit den Hauptaufgaben der Pandemie-Bekämpfung beschäftigt. Sie verfolgen Kontakte, beantworten Anfragen am Bürgertelefon, kümmern sich um Quarantänebescheide, Testungen und Beratungen. Auch in anderen Teilen der Verwaltung sind Abteilungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Einsatz, zum Beispiel im Zusammenhang mit Kontrollen der Verordnung, dem Bürgertelefon und Schulfragen.

Gesundheitsamt braucht Hilfe

„Diese Kapazitäten reichen bei weiter ansteigenden Infektionszahlen nicht aus“, so Burfeind weiter, „wir müssen die Kapazitäten in den nächsten Tagen durch Unterstützung aus verschiedenen Organisationen und Behörden erhöhen.“

Das Aufkommen beim Bürgertelefon und im Gesundheitsamt variiere je nach Infektionsgeschehen und Verordnungslage. Dabei können bis zu mehrere Hundert Anrufe täglich eingehen. Die Landkreisverwaltung hat die Erfahrung gemacht, das mit der Veröffentlichung einer neuen Verordnung die Bürgerinnen und Bürger einen hohen Informationsbedarf haben.

Acht Covid-Patienten im Krankenhaus

Derweil hat das Wolfenbütteler Klinikum die Lage nach eigenen Angaben auf Nachfrage unserer Zeitung im Griff. Derzeit werden acht Covid-Patienten und Patientinnen in der Klinik behandelt. Eine der Personen befindet sich derzeit auf der Intensivstation und muss beatmet werden. Kliniksprecher Marian Hackert weist darauf hin, dass die Belegung der Intensivbetten sich stündlich verändere.

Derzeit seien sieben Intensivbetten frei bei insgesamt 16 Plätzen. Bei einer gravierenden Veränderung der Lage könne die Klinik innerhalb kürzester Zeit um zehn weitere Betten aufstocken, so dass insgesamt 26 Beatmungsplätze zur Verfügung stünden.

Geplante Operationen werden durchgeführt

Schutzkleidung und Test-Kits seien ausreichend vorhanden; geplante Operationen werden weiter durchgeführt. „Unsere Patienten bewegen sich innerhalb unseres Haus auf dem maximalen Sicherheitsniveau. Wir haben unseren Betrieb an die epidemiologischen und gesetzlich vorgegebenen Rahmenbedingungen angepasst. Die Abläufe sind mittlerweile etabliert und folgen neuen, standardisierten Verfahren. Im Verbund mit unserem umfassenden Hygienekonzept stellen wir sicher, dass der Betrieb auch bei steigenden Fallzahlen so lang wie möglich aufrecht erhalten werden kann“, heißt es von Seiten der Klinik.

Das Städtische Klinikum rät aber zu einem Besuchsverzicht in Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. „Jeder ist für den Selbstschutz verantwortlich und schützt damit alle anderen. Dazu gehört auch, die Kontakte so gering wie möglich zu gestalten, insbesondere zu den vulnerablen Gruppen“, erklärt Klinik-Chef Axel Burghardt in einer Mitteilung.

Insbesondere Patienten mit einer sehr kurzen Verweildauer würden in dieser Zeit mit hohen Infektionszahlen nicht zwingend Besuch benötigen. Auch Patienten, die länger stationär behandelt werden und Bewohner von Pflegeeinrichtungen sollten im eigenen Interesse und zum Schutz der Mitarbeiter nicht jeden Tag Besucher empfangen.