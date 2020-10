Asse-Initiativen kritisieren Asse-Begleitprozess als Farce

Harte Geschütze haben die Vertreter der Asse-Initiativen, die sich im Asse-II-Koordinationskreis (A2K) zusammengeschlossen haben, in den vergangenen Tagen aufgefahren, um ihre Kritik am Asse-II-Begleitprozess, aber auch an den beauftragten Organisationen für das Standortauswahlverfahren für ein zentrales Atommüllendlager deutlich zu machen. Im A2K arbeiten zusammen: AufpASSEn, Aktion Atommüllfreie Asse, die Kirchengemeinde St. Thomas, die Vahlberger Asse Aktivisten, die Wolfenbüttler Atom Ausstiegs-Gruppe (WAAG) sowie kleine Gruppen und Einzelpersonen.

Kritik: Forderungen der Asse-II-Begleitgruppe werden nicht berücksichtigt

Beim Asse-Begleitprozess sprachen die Vertreter des A2K nach der jüngsten Sitzung im Cremlinger Event-Center von einer „Partizipations-Farce beim Atommüll aus Asse II“. Als Konsequenz aus dieser Sitzung, bei der der Asse-Betreiber, die Bundesgesellschaft für Endlagerung von Atommüll (BGE), erneut deutlicht gemacht wurde, dass es ein Zwischenlager für den Atommüll aus dem maroden Salzberwerk Asse II nur in unmittelbarer Nähe des Asse-Bergwerks bei Remlingen geben werde, war die Ankündigung: „Die unabhängigen Bürgerinitiativen gegen die Flutung von Asse II nehmen nicht mehr am Asse 2-Begleitprozess teil.“ Die BGE berücksichtige ohnehin weder die Forderungen der Asse 2-Begleitgruppe noch die Stellungnahmen der unabhängigen wissenschaftlichen Berater (AGO) des Asse II-Begleitprozesses. Jüngstes Beispiel für die Ignoranz des Betreibers sei die Festlegung eines Zwischenlager-Standortes für Atommüll in unmittelbarer Nähe zu den Ortschaften an der Asse. Heike Wiegel vom Verein AufpASSEn beklagte deshalb: „Der Betreiber hat dabei nicht die Forderung der Asse2-Begleitgruppe vom Juli 2014 berücksichtigt, in den Standortevergleich auch zwei asse-ferne Standorte einzubeziehen, die einen Abstand von mehr als vier Kilometer zur Wohnbebauung haben.“

Kein Vertrauen in BGE und BASE bei der Endlagersuche

Ähnlich äußerte sich Lutz Seifert von den Vahlberger Asse-Aktivisten: „Der Asse-Begleitprozess hat – realistisch betrachtet – keine Möglichkeit, das Handeln des Betreibers so zu beeinflussen, dass er die Maßnahmen nach fachlichen Gesichtspunkten trifft statt nach politischen Vorgaben zu handeln.“ Andreas Riekeberg als Sprecher des Asse II-Koordinationskreises ergänzte noch: „Für die Suche nach einem Endlager für hochradioaktiven Atommüll ist das alles kein gutes Omen. Wir haben nicht die Erwartung, dass die BGE dabei transparenter und fachlich seriöser vorgeht als bei Asse II.“ Diese Kritik wiederholte er am Montagmittag in einer Pressemitteilung mit der Überschrift „Kein Vertrauen in BGE und BASE bei der Endlagersuche“.

Welche Konsequenzen der Asse-II-Koordinationskreis zieht

Doch was bedeutet der Ausstieg der Bürgerinitiativen aus dem Asse-II-Begleitprozess konkret? Schon nach der Neukonzeption der Asse-II-Begleitgruppe mit der Unterteilung in eine zivilgesellschaftliche Vertretung und eine kommunalpolitische Vertretung hatte der A2K aus Protest gegen die Aufsplitterung freiwillig auf einen Sitz in der zivilgesellschaftlichen Vertretung verzichtet. Danach seien die A2K-Vertreter zwar mehrfach von verschiedenen Seiten angesprochen worden, doch wieder aktiv mitzuarbeiten, so Riekeberg. Aber in der A2K habe man sich darauf verständigt, sich nicht wieder einbinden zu lassen und die vorhandenen Kräfte gezielter einzusetzen als auf Sitzungen, die letztendlich doch zu keinen Erfolgen führen. Man habe mit dieser Vorgehensweise „eine gute Publikumswirkung erzielt“, lautete Riekebergs Fazit aus dieser Vorgehensweise, die jetzt noch verschärft werden soll. Auch im Zuschauerbereich der Asse-II-Begleitgruppensitzungen wolle man nur nicht mehr so präsent sein wie zuletzt. Dennoch sei es nicht auszuschließen, dass einzelne A2K-Vertreter noch als Zuschauer anwesend sein werden, erklärte der Sprecher der A2K.