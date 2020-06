Wäsche hängt aus dem Fenster an einem unter Quarantäne gestellten Wohnhaus. Die Stadtverwaltung hat einen ganzen Wohnkomplex zur Eindämmung des Coronavirus an der Groner Landstraße in Göttingen in Quarantäne gestellt.

Göttingen. Am Corona-Virus sei der Mann nicht gestorben. In der Nacht von Samstag und Sonntag sind Wiederbelebungsversuche in Göttingen fehlgeschlagen.

Corona-Quarantäne in Göttingen: 42-Jähriger starb in Wohnkomplex

In dem unter Quarantäne stehenden Göttinger Wohnkomplex ist am Wochenende ein 42 Jahre alter Bewohner gestorben. Wiederbelebungsversuche des Rettungsdienstes seien in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag vergeblich gewesen, teilte die Stadt am Montag mit. Wie ein Sprecher sagte, stand der Tod des vorerkrankten Mannes in keinerlei Zusammenhang zum aktuellen Infektionsgeschehen. Der Test auf das Coronavirus sei bei dem Bewohner negativ ausgefallen.