Autokino Grasleben: Eine Erfolgsgeschichte endet

In diesen Vorstellungen wurde nach Angaben der Samtgemeindeverwaltung ein vielfältiges Programm angeboten: Vom Klassiker bis zum Blockbuster sei alles dabei gewesen. Knapp 500 Autos mit mehr als 1000 Zuschauern hätten das Angebot auf dem Parkplatz vor der Lappwaldhalle in Grasleben genutzt.

Nun soll erstmal Schluss sein. Ob und gegebenenfalls wie es zu einem späteren Zeitpunkt weitergehen solle, bleibe zunächst offen. Ideen gebe es aber bereits.

Beim Autokino sei die Initialzündung von Dirk Jaeger, Vorsitzender des TSV Grasleben, und Samtgemeindebürgermeister Gero Janze gekommen. Umgesetzt habe sie mit viel Engagement Klaus Pfeiffer aus Grasleben. Er habe organisiert und koordiniert, um den zahlreichen Vorgaben gerecht zu werden, so die Verwaltung. Jaeger selbst habe die formelle Antragsstellung für die UKW-Radiofrequenzen übernommen. „Besonderer Dank gebührt den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern an diesen elf Abenden. Ohne das besondere Engagement vieler einzelner wäre dieses grandiose Event in Grasleben nicht möglich gewesen“, wird Pfeiffer zitiert.

Insgesamt sei man in Grasleben nach Abschluss des Autokinos sehr zufrieden. Dies sei eine tolle Werbung für den Ort, für die Menschen, aber auch für den TSV Grasleben gewesen – auch wenn nicht immer alles perfekt gelungen sei. So habe beispielsweise an einem Abend die Leinwand dem Wind nicht standgehalten. Ab und an habe auch der Regen etwas gestört. Ein Höhepunkt sei sicherlich gewesen, dass Ralf Richter alias Kalle Grabowski aus dem Film BangBoomBang eine persönliche Begrüßung für das Kino in Grasleben aufgenommen habe.

Die Besucher hätten sich genau wie die ehrenamtlichen Unterstützer vorbildlich verhalten und stets die Corona-Regeln eingehalten. Besonders wichtig sei es Organisator Pfeiffer, die reibungslose Zusammenarbeit mit den Helmstedter Kinos hervorzuheben. „Ganz besonders möchten wir uns daher bei Mathias Torkler und Harald Pape bedanken. Sie haben alle Abende toll vorbereitet, so dass das Autokino Grasleben als einziges im Landkreis Helmstedt noch lange im Gedächtnis der Menschen bleiben wird“, werden die Organisatoren abschließend unisono in der Mitteilung zitiert.