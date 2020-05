Polizei verfolgt 80-Jährigen 60 Kilometer über die A7

Ein 80-Jähriger hat sich auf der Autobahn 7 in Niedersachsen eine rund 60 Kilometer lange Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Augenzeugen hätten von einem in Schlangenlinien fahrenden Auto berichtet, teilte die Polizei am Freitag mit. Als die Beamten den Wagen an einem Parkplatz bei Hildesheim anhalten wollten, gab der Mann jedoch einfach Gas.

Verfolgungsfahrt auf der A7: 80-Jähriger wollte Streifenwagen abdrängen

Über mehrere Kilometer fuhr er sehr aggressiv weiter und versuchte sogar die Streifenwagen abzudrängen. Erst hinter Hannover konnte der Mann mit einer kurzzeitigen Sperrung der Straße zum Anhalten gezwungen werden. Weil der 80-Jährige verwirrt und orientierungslos wirkte, wurde er am Donnerstag in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. dpa