Erster Polizeihauptkommissar Frank Datko (links) hofft, in diesem Jahr keinen großen Menschenansammlungen am Salzgittersee zu begegnen.

Polizei kontrolliert am Vatertag verstärkt am Salzgittersee

Jede Gruppe, die am Himmelfahrtstag in Salzgitter unterwegs und von der Polizei gesichtet wird, muss mit einer Kontrolle durch die Ordnungshüter rechnen: Auch am Vatertag gelten die Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen. Wie in den Vorjahren liegen die Schwerpunkte der Kontrollen am Salzgittersee und rund um den Parkplatz am Lichtenberger Burgberg.

