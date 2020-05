Corona – Niedersachsens Freizeitparks starten später in Saison

Die Freizeitparks und Zoos hatten sich auf die neue Saison vorbereitet, doch dann kam die Coronapandemie samt Kontaktbeschränkungen. Erst brachen die Einnahmen völlig weg, nun sorgen Hygieneregeln für Beschränkungen. Wie in anderen Lebensbereichen sind auch dort bei den Auflagen tagesaktuelle Änderungen wahrscheinlich, Besucher sollten sich vor der Anreise auf den Internetseiten der Parks informieren. Noch steht nach einer Umfrage nicht überall fest, wie es weitergeht.

Heide Park Soltau startet am 25. Mai

Im größten Freizeitpark Niedersachsens soll es nach derzeitiger Planung am 25. Mai losgehen. „Noch ist der Termin aus dem Stufenplan der Landesregierung nicht bestätigt“, sagte Parksprecherin Svenja Heuer. Wie in den Jahren zuvor wird es zunächst ohnehin nicht ablaufen. „Wir haben ein ausführliches Sicherheitskonzept erarbeit, um unsere Besucher und Mitarbeiter bestmöglich zu schützen“, sagte Heuer. Dazu gehörten Abstandsregeln und das Tragen einer Maske in den meisten Bereichen. „Das wird wirtschaftlich keine normale Saison mehr, es geht um Schadensbegrenzung“, sagte sie zum späten Beginn. Rund 40 Attraktionen und Shows hat der Park zu bieten, darunter Europas höchste Holzachterbahn „Colossos“.

Keine Flugshow mehr im Vogelpark Walsrode

Statt wie vorgesehen im März hat der Park am Freitag eröffnet. „Wir hoffen, so den Menschen auch wieder ein Stück Normalität zurückgeben zu können“, sagte Parksprecherin Janina Ehrhardt. „Tickets werden vorzugsweise online verkauft“, sagte sie. „Nur wenn noch Platz ist, werden vor Ort Eintrittskarten angeboten.“ Aus der Flugshow wird ein über den ganzen Tag laufendes Programm mit verschiedenen Trainingseinheiten, so sollen konzentrierte Ansammlungen verhindert werden. „Als Teil eines größeren Konzerns sind wir einigermaßen gut aufgestellt, doch werden uns die Folgen noch mindestens bis ins kommende Jahr beschäftigen“, sagte Ehrhardt. Mit über 650 Arten gehört der Park zu den artenreichsten Zoos der Welt. Von diesem Jahr an wird es zusätzlich um Insekten gehen.

Bereits offen: Serengeti-Park Hodenhagen

Die weitläufige Anlage ist seit dem 9. Mai geöffnet, wenn auch mit Einschränkungen. War zunächst nur die Fahrt durch den Tierpark mit dem eigenen Wagen möglich, sollen am Samstag weitere Teile eröffnet werden. „Wir bieten wieder geführte Touren an, auch die Spielplätze und zu Fuß erreichbare Tiergehege können wieder genutzt werden“, sagte Sprecherin Asta Knoth. Fahrgeschäfte und Streichelgehege bleiben aber weiterhin geschlossen. Als Art Kompensation dafür gibt es vorerst gesenkte Eintrittspreise. „Wir brauchen am Tag allein rund 50 000 Euro für die Versorgung unserer 1500 Tiere und können an der Stelle keine Kosten senken“, sagte Knoth. Eine neue Ausstellung widmet sich der Evolution und soll dabei einen Blick in die Zukunft des Tierreichs bieten.

Gaststätte im Familienpark Sottrum bleibt geschlossen

Die Anlage hat am 9. Mai eröffnet. „Wir fallen in keine Kategorie“, sagte Betreiber Peter Deicke. „Wir haben keine Fahrgeschäfte, sondern Ausstellungen und Museen - darum durften wir aufmachen.“ Geschlossen bleibt allerdings die Gaststätte, auch in Sottrum müssen die Besucher einen Mundschutz mitbringen.

Zoo Hannover ist geöffnet – mit Verspätung

Der Tierpark ist am 6. Mai verspätet in die Saison gestartet. Für die Zeit der Schließung rechne der Erlebnis-Zoo mit einem Umsatz-Verlust von drei Millionen Euro, sagte Sprecherin Simone Hagenmeyer. Tickets müssen vor einem Besuch online für ein bestimmtes Zeitfenster bestellt werden, auch in Hannover gelten die Abstands- und Hygieneregeln. „Zu den Attraktionen gehört der Zuwachs bei den Eisbären“, sagte Hagenmeyer.

Rasti-Land Selzhemmendorf will am 25. Mai öffnen

Das Rasti-Land ist wegen des Coronavirus noch geschlossen. „Wir steuern eine Eröffnung am 25. Mai an, weitere Informationen werden sich kommende Woche auf unserer Internetseite finden lassen“, kündigte Sprecherin Isabelle Sckade an.

Dinosaurier-Park Münchehagen ist geöffnet - „Ein guter Anfang“

Geöffnet ist seit dem 8. Mai, eine Begrenzung der Besucherzahl gibt es nicht. An allen Verkaufsstellen muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, auf dem Freigelände wird er empfohlen. Der Park zeigt auf einem Rundweg mehr als 230 lebensecht rekonstruierte Urzeittiere. „An den ersten beiden Tagen hatten wir insgesamt 2500 Besucher, das ist ein guter Anfang“, sagte Nils Knötschke, wissenschaftlicher Leiter des Parks.

Magic Park Verden will kurzfristig agieren – Öffnung am 26. Mai

Der Park wird nach aktueller Planung am 26. Mai eröffnen. „Das bedeutet für uns erst einmal Aufatmen, es ist ja nicht das schlechteste denkbare Szenario“, sagte Geschäftsführer Bastian Lampe. „Wir hoffen, dass die Besucher das Angebot annehmen.“ In den verschiedenen Bereichen werden die jeweiligen Abstands- und Hygieneregeln gelten, meinte Lampe. „Die entsprechende Verordnung liegt ja noch nicht vor, da müssen wir kurzfristig reagieren.“ dpa