Stresstest in der SPD-Landtagsfraktion

Als Christos Pantazis diese Woche im Landtag ans Rednerpult trat, um die Rolle der AfD in der Corona-Krise aus SPD-Sicht einzuordnen, durften sich die Genossen entspannt zurücklehnen. Der Braunschweiger ist ein starker Redner. Seit die Fraktionsvorsitzende Johanne Modder bei ihrer Wiederwahl zur SPD-Fraktionsvorsitzenden etliche Gegenstimmen erhielt, liegen die Spannungen in der Fraktion offen zutage. Pantazis ist dabei von einigen offenbar die Rolle des Sündenbocks zugedacht.

„Ich freue mich, auch in der zweiten Hälfte der Legislatur als Vorsitzende der größten Regierungsfraktion arbeiten zu dürfen“, hatte Modder am Montag zu ihrer Wiederwahl erklärt. Die Verwaltungsangestellte aus dem Kreis Leer sitzt seit 2003 im Landtag, ihr Talent lobte schon früh Sigmar Gabriel. Seit Januar 2013 ist Modder Vorsitzende der SPD-Fraktion. Modder gilt vor allem als loyale Stütze des Ministerpräsidenten Stephan Weil, dazu als bodenständige Mutter der Kompanie und Parteisoldatin. Die Rolle der SPD sei es, den Ministerpräsidenten zu preisen, spottete der FDP-Fraktionsvorsitzende Stefan Birkner in der jüngsten Debatte über die Corona-Politik der Regierung. „Das ist genau das, was Sie tun, Frau Modder“, schob Birkner auf Zwischenrufe noch nach.

„Es gibt einen Klüngel“

Nun ist ein FDP-Politiker nicht die objektivste Instanz für Kritik an SPD-Personal. Doch Birkner traf einen Nerv. Auch in der SPD-Fraktion gibt es seit langem Unzufriedenheit über mangelndes Profil der Fraktion und über Modder selbst. Die SPD-Fraktionsvorsitzende hat außerdem das Problem, dass auch inhaltlich solide Reden an der trockenen Art des Vortrags leiden. Geändert hat sich daran über die Jahre nichts. Auch der Führungsstil der Vorsitzenden hat offenbar mehrere Facetten. Bei Insidern, die Modder seit langem kennen, ist von einem hierarchischen Stil die Rede. Deshalb hätten auch Mitarbeiter die SPD-Fraktion verlassen. Wem Modder allerdings vertraue oder wen sie zu ihren Unterstützern zähle, zu denen sei die Vorsitzende durchaus freundlich. Auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Dirk Toepffer hebt oft die verlässliche Zusammenarbeit mit Modder in der Koalition hervor. In Modders eigener Partei SPD liegen die Dinge allerdings komplizierter. „Es gibt einen Klüngel, den sie betreibt“, sagt ein SPD-Abgeordneter. Dagegen werden beispielsweise Landesumweltminister Olaf Lies (SPD), wie Modder aus dem Bezirk Weser-Ems, sowie auch Abgeordneten aus dem Bezirk Hannover gute Beziehungen zu den regionalen Braunschweiger Abgeordneten nachgesagt. Der Unmut über Modders Führung gehe quer durch die Reihen, heißt es.

Aus Modders Umfeld wird offenbar Pantazis als verantwortlich für das schlechte Ergebnis Modders hingestellt. Pantazis ist Fraktionsvize, Vorsitzender der regionalen SPD-Abgeordneten im Parlament und pflegt einen offensiven Politikstil, auch für die Interessen Braunschweigs. Er soll damit in Weils Staatskanzlei schon mal angeeckt sein. Modders Zorn und Argwohn löste aber wohl aus, dass es offenbar aus der Fraktion Fragen an Pantazis gegeben hatte, als Fraktionschef zu kandidieren. Wie es in SPD-Kreisen heißt, habe Pantazis eine solche Kandidatur gegen Modder allerdings schon vor Wochen abgelehnt. Dies sei in der Fraktion - und auch der Vorsitzenden - bekannt gewesen. Pantazis wollte sich am Donnerstag auf Anfrage zu „internen Fraktionsvorgängen“ nicht äußern. Der Vorwurf der Strippenzieherei gegen Modder sei aber absurd, hieß es in SPD-Kreisen. „Die Vorsitzende hat nicht gemerkt oder nicht wissen wollen, wie die Stimmung in der Fraktion ist“, sagte ein Fraktionsmitglied. 16 Gegenstimmen und zwei Enthaltungen bei der Wiederwahl Modders waren in dieser Lesart die Folge. Zumal Modder auch einen anderen Vergleich aushalten muss. Mit Toepffer hat der Regierungspartner CDU einen Fraktionsvorsitzenden, der eigenständig und selbstbewusst auftritt, auch mal mit Vorstößen und flotten Formulierungen. Die Corona-Krise dürfte den Unmut in der SPD-Fraktion noch verstärkt haben. Pantazis war es, der früh ein intelligentes Ausstiegsszenario gefordert hatte.

Welche Rolle spielt Weil?

Heikel ist der Konflikt auch für Weil. Der Landesparteichef und Ministerpräsident war stets für ein freundschaftliches Verhältnis Hannovers und Braunschweigs eingetreten. Weil ist auch gerngesehener Ehrengast bei der SPD Braunschweig. Vorsitzender: Pantazis. In der Fraktionssitzung im Landtag soll Weil aber höchst verärgert auf das Ergebnis für Modder reagiert und die Parole „stützen oder stürzen“ ausgegeben haben. Der Modder-Vertraute und parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion Wiard Siebels erhielt laut Berichten nach Weils Intervention 73 Prozent. „Siebels ist eigentlich noch umstrittener als Modder“, heißt es vielsagend. Die Vorsitzende selbst hatte 34 Ja-Stimmen enthalten, rund 65 Prozent.