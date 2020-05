Schöninger Tattoo-Künstlerin: „Die Soforthilfe ist lächerlich“

Auf „die da oben“ ist Sina Horn derzeit nicht gut zu sprechen. Die 24-Jährige betreibt seit Oktober vergangenen Jahres das „INKredible“-Tattoo-Studio in Schöningen. Das musste sie am 18. März im Zuge des bundesweiten Corona-Lockdowns schließen. Doch das unkoordinierte Vorgehen der einzelnen Länder bei den aktuellen Lockerungsmaßnahmen empfindet die Niedersächsin als ungerechte und unangemessene Benachteiligung. In gut der Hälfte aller Bundesländer durften Studio-Besitzer die Arbeit bereits wieder aufnehmen, in Niedersachsen müssen sie noch ausharren – vermutlich bis zur nächsten Lockerungswelle am 25. Mai, aber auch das ist noch nicht sicher.

Kein Geld verdienen zu dürfen, während in benachbarten Friseurgeschäften der Betrieb wieder aufgenommen werden darf, trifft bei der motivierten Jungunternehmerin auf Unverständnis. Sie sieht sich in ihrer Existenz bedroht, beschreibt ihre aktuelle Situation als dramatisch. „Die erste Zeit habe ich noch gedacht, das wird schon. Doch jetzt fehlt es finanziell an jeder Ecke. Ohne meinen Verlobten müsste ich wohl in einem Schuhkarton wohnen.“ Die Soforthilfe, die sie vom Staat für ihr Ein-Frau-Unternehmen erhielt, empfindet sie als lächerlich. „Ich habe für drei Monate 1050 Euro erhalten. Welches Geschäft kann davon überleben?“ Inzwischen hat sie Hartz IV beantragt. „Ich erhalte 280 Euro, das hilft auch nicht viel weiter.“ Ihr Vertrauen in die Politik und die Unterstützung für Kleinstunternehmer wie sie ist erschüttert. „Vermieter, Stromanbieter – alle sind mir mehr entgegengekommen, als es der Staat tut. Das ist schon traurig. Ich fühle mich momentan einfach hängengelassen“, sagt die 24-Jährige.

Das weiterhin bestehende Verbot, ihren Beruf auszuüben, kann Sina Horn nicht nachvollziehen. Foto: Markus Brich

Das weiterhin bestehende Verbot, ihren Beruf auszuüben, kann die Schöningerin nicht nachvollziehen: Hohe Hygienestandards seien in ihrem Gewerbe auch ohne Corona Grundvoraussetzung. „Wir desinfizieren alles. Handschuhe sind sowieso unerlässlich. Ich arbeite nur mit Einweg-Material, alles, was ich auspacke, ist sauber und steril. Der Kunde wird desinfiziert, bevor ich ihn anfasse, ich desinfiziere meine Hände, bevor ich ihn anfasse“, zählt sie auf und sagt: „In meinen Augen arbeiten zum Beispiel Friseure im Leben nicht so hygienisch, wie ich es hier tue. Klar braucht es bei uns einen höheren Standard, weil wir mit Wunden arbeiten, aber den stellen Tattoo-Studios seit Jahren schon im eigenen Interesse sicher. Denn darauf achten auch Kunden genau.“

Schon im eigenen Interesse würde sie auch auf gesichtsnahe Tattoos zunächst verzichten. „Solche Kunden würde ich bitten, zu einem späteren Zeitpunkt noch mal wiederzukommen. Aber sowas habe ich ohnehin sehr wenig. Meistens tätowiere ich Stellen am Rücken, an Armen oder Beinen – wo man nicht so direkt vorm Gesicht hängt“, erklärt die 24-Jährige. Zudem arbeite sie nur auf Termin, meistens befänden sich nur der Kunde und sie im Laden, bestenfalls sitze vielleicht noch einer im Wartebereich.

Den Klageweg zu beschreiten, wie es Anfang Mai mit Erfolg ein Studiobetreiber im Kreis Schleswig-Flensburg getan hat, und auf dem sich derzeit ein Wolfsburger Kollege befindet, kommt für die Jungunternehmerin nicht in Frage. „Wo sollte ich das Geld für einen Anwalt hernehmen? Ich bin erst seit acht Monaten im Geschäft, zwei davon sind schon jetzt wegen Corona im A…“ Dass nun Familie und Freunde herhalten müssten, damit sie über die Runden komme, ärgere sie besonders. „Ich habe mein eigenes Geschäft eröffnet, um dem Staat nicht auf der Tasche zu liegen. Mit dem Geld, das ich eingenommen habe, konnte ich immer alle Kosten bezahlen und davon leben. Mit der Soforthilfe ist das nicht annähernd möglich.“ Die, so ihre Meinung, hätte für Kleinunternehmer „nicht aus Kleckerbeträgen“ bestehen dürfen. „Es wäre besser gewesen, den Verdienstausfall der letzten Monate als Maßstab zu nehmen.“