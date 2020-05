Fahrten nach Sachsen-Anhalt? – Helmstedter sind verunsichert

Jedes Bundesland erlässt eigene Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Diese Regeln erfassen aber nicht jede Situation im Detail, sprich: sie sind auslegungsbedürftig. Das kann zu abweichenden Einschätzungen von Behörde zu Behörde, von Kommune zu Kommune führen. Noch schwieriger wird die Lage, wenn es um den „Grenzverkehr“ geht.

Viele Menschen aus dem Kreis Helmstedt sind derzeit ratlos, welche Folgen ein Besuch des Nachbarlandes Sachsen-Anhalt für sie haben könnte. Der Landkreis Helmstedt hilft ihnen diesbezüglich nicht weiter. „Der Krisenstab vertritt die Auffassung, dass er schon mit der Umsetzung der niedersächsischen Richtlinien reichlich zu tun hat“, erklärte Kreis-Sprecher Andreas Jünemann am Mittwoch auf Anfrage. Verlässliche Informationen zu den Corona-Maßnahmen in Sachsen-Anhalt und zu möglichen Strafen könne man nur dort bekommen.

Ein Sprecher des Innenministeriums in Magdeburg verwies auf unsere Anfrage auf die Internetseite der Landesregierung:

https://ms.sachsen-anhalt.de/themen/gesundheit/aktuell/coronavirus/fragen-und-antworten/#c238346

Dort würden viele häufig gestellte Fragen beantwortet werden. Unser Tipp: Wer sich ins Nachbarland begeben und dort etwas erledigen möchte, sollte unbedingt vorher auf diese Seite schauen. Als nützlich für „Einreisende“ aus Niedersachsen lässt sich dies herauspicken: „Reisen nach Sachsen-​Anhalt aus touristischem Anlass sind untersagt; dies gilt auch für Reisen, die zu Freizeitzwecken unternommen werden. Reisen aus familiären, gewerblichen und beruflichen Gründen bleiben aber erlaubt. Reisen von Bürgern aus anderen Bundesländern zu einem Zweitwohnsitz im Land Sachsen-​Anhalt bleiben unberührt.“

Vereinfacht gesagt: Auf den Brocken im Harz zu wandern, einen Zoo zu besuchen oder sich eine Fahrt mit dem neuen Riesenrad „Wheel of Hope“ in Magdeburg zu gönnen, ist Menschen aus Niedersachsen aktuell untersagt. Neue Verordnungen sind abzuwarten.

Starken Alltagsbezug hat ein zweites Thema: das Einkaufen. Die CDU-Landtagsabgeordnete Veronika Koch aus Grasleben hat versucht, sich schlau zu machen. Mit folgendem Ergebnis: „Einkaufen zum Zwecke der Daseinsvorsorge stellt für Einwohner des Landkreises Helmstedt im benachbarten Bördekreis keinen Verstoß gegen die aktuell geltenden Landesverordnungen dar und ist damit grundsätzlich nicht bußgeldbewehrt.“ Das erklärte Koch per Pressemitteilung. Shopping-Ausflüge nach Magdeburg seien davon nicht gedeckt, Bußgelder könnten drohen, wenn man vor Ort erwischt werde.

Wir befragten die Politikerin nach ihren Quellen. Was die Umsetzung der Corona-Regeln im Bördekreis betrifft, bezieht sie sich auf einen Informationsaustausch mit dem Bürgermeister der Stadt Oebisfelde-Weferlingen, Hans-Werner Kraul. Von ihm habe sie die Auskunft erhalten, dass Einkäufe für den täglichen Bedarf (sprich: Lebensmittel) in Geschäften und Supermärkten im Bördekreis für Personen aus dem Kreis Helmstedt statthaft seien. „Schwammiger wird die Einschätzung schon bei Friseurbesuchen“, räumt Koch ein und rät im Zweifel davon ab. Klar hingegen sei, dass Menschen zu Fortbildungszwecken und für vermeidbare oder aufschiebbare medizinische Maßnahmen aktuell nicht von Niedersachsen nach Sachsen-Anhalt reisen dürften.

Graslebens Samtgemeindebürgermeister Gero Janze hat einer E-Mail an die Rathaus-Mitarbeiter und den Helmstedter Krisenstab zufolge beim Gesundheitsamt des Bördekreises die Auskunft erhalten, dass „Einkaufen in Sachsen-Anhalt im Rahmen der Daseinsvorsorge vom Grundsatz nicht bußgeldbewehrt“ ist. Das bedeutet: Einkäufe für den täglichen Bedarf können „Einreisende“ überall im Nachbarbundesland tätigen.

Um die aktuelle Situation zu verstehen und zu akzeptieren, muss man sich laut Veronika Koch vor Augen führen, wozu all die Regeln und Verordnungen dienen. Die Ausbreitung des Corona-Virus müsse nachhaltig eingedämmt werden. Dass es über Bundesländergrenzen hinweg zu unterschiedlichen Regelungen komme, sei unglücklich, aber in einem föderalistischen Staat nicht zu vermeiden.

Zitieren wir abschließend noch einmal die Landesregierung von Sachsen-Anhalt. Sie bittet die Bürger auf ihrer Internetseite, auf das zu verzichten, was aufschiebbar ist. Faustregel also nach wie vor: Alles, was nicht zwingend nötig ist, kann warten.