Krisenbekämpfung im Kreis Helmstedt – So urteilt die Politik

Seit zwei Monaten dominiert die Corona-Krise das Geschehen auch im Kreis Helmstedt. Im Mittelpunkt steht dabei häufig das Handeln der Exekutive, also der Behörden. Wie beurteilt die Politik, in diesem Fall der Kreistag, den Umgang mit der Pandemie? Machen die Kreisverwaltung und der Krisenstab einen guten Job? Gibt es Anlass zur Kritik oder Verbesserungsvorschläge?

Bislang ist nur ein einziger Corona-Todesfall (Stand Dienstagmorgen) im Landkreis zu beklagen gewesen. Der niedrigste Wert in der ganzen Region. Andererseits hatten sich zwischenzeitlich 16 Mitarbeiter des Gesundheitsamtes mit Corona infiziert – ein negativer Spitzenwert. Wir luden die Fraktionsvorsitzenden des Kreistags zur schriftlichen Stellungnahme ein.

Klaus Wenzel (SPD) bedankt sich einleitend bei allen Mitarbeitern der Kreisverwaltung und besonders beim Gesundheitsamt. „Das Infektionsschutzgesetz sieht vor, dass die Entscheidungen über Sonderregelungen nicht bei der Politik liegen, sondern durch das Gesundheitsamt getroffen werden oder im Pandemiefall durch das Organ Landrat. Wir hätten dennoch erwartet, dass die Politik über die Entscheidungen informiert wird. Wir wurden immer erst über die Pressemitteilungen des Landkreises in Kenntnis gesetzt“, bemängelt Wenzel. „Eine Information an die Politik über den Krisenstab erfolgte durch den Landrat erst in der Kreisausschusssitzung am 24. April.“

Dass sich der eingeschlagene Weg des Krisenstabes bewährt habe, zeigten die aktuellen Zahlen im Landkreis, so Wenzel. Auch das Einrichten eines Containment-Management-Teams sei eine richtige Maßnahme.

Dorothea Dannehl (CDU) findet, dass der Landkreis und auch die Städte in der Krise sehr schnell und lösungsorientiert gehandelt haben. „Die CDU-Fraktion ist der Meinung, dass die Entscheidungen mit Augenmaß und mit den richtigen Schwerpunkten getroffen wurden, zum Beispiel einem zusätzlichen Krankenwagen, einer zusätzlichen Krankenstation in Velpke, einem Testzelt am Krankenhaus und mit dem Helmstedter Regionalmanagement als Anlauf- und Beratungsstelle für die Unternehmen. Auf der anderen Seite musste organisiert werden, dass die Verwaltung Ansprechpartner und Dienstleister für die Einwohner bleibt und das unter erschwerten Bedingungen. Auch dieses Problem ist gut gelöst worden und wir sind den Bediensteten dankbar, dass sie diese Herausforderungen meistern“, erklärt Dannehl.

Sie fährt fort: „Wenn wir uns das Ergebnis der Arbeit des Krisenstabes und die Wirkung der Entscheidungen anschauen, mit derzeit nur einem Toten im Landkreis, so sind wir ganz einfach dankbar. Allerdings ist auch klar, dass es zu diesem Ergebnis nur kommen konnte, weil die Einwohner in der ganzen Zeit ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Disziplin gezeigt haben.“

Dietrich Hansmann (Grüne) möchte zum jetzigen Zeitpunkt noch kein Urteil fällen. Nennenswerte Fehler der Verwaltung seien seiner Fraktion bislang nicht bekannt. „Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird sich später herausstellen, dass einiges besser gemacht werden könnte oder einige Entscheidungen besser unter Beteiligung der Politik abgestimmt worden wären“, meint Hansmann. In der Krisensituation räche sich allerdings die zögerliche Umsetzung von Digitalisierung. Beispiele: ein Ratsinformationssystem oder Online-Dienstleistungen im Straßenverkehrsamt. Durch zügige Umsetzung der elektronischen Verwaltung (E-Government) ließen sich Verwaltungsabläufe effizienter gestalten.

Für den Umgang mit den Folgen und Folgekosten der Pandemie wünscht sich Hansmann eine stärkere Beteiligung der Öffentlichkeit durch ihre politischen Vertreter und eine engere Zusammenarbeit als bisher mit der Exekutive.

Henning Johns (UWG) fasst sich kurz: „In Zeiten wie jetzt zeigt sich eine funktionierende Verwaltung. Ich denke, unsere im Landkreis macht einen guten Job. Der Spagat zwischen Freiheitsrechten und dem Recht auf körperliche Unversehrtheit ist nicht leicht. Deshalb sollten wir die Entscheidungen mit Respekt betrachten.“

Jozef Rakicky (AfD) übt scharfe Kritik. Die politischen Mandatsträger seien seit Beginn der Corona-Krise „komplett von Informationen seitens der Landkreisverwaltung“ abgeschnitten gewesen. Welche Maßnahmen die Kreisverwaltung plant, sei nur der Presse zu entnehmen gewesen. Regelmäßige Informationen per Mail an die Politik hätten nicht zu viel Aufwand bedeutet. Die Zusammensetzung des Krisenstabes sei lange unbekannt geblieben oder nur unvollständig mitgeteilt worden. Die Politik habe auf die Zusammensetzung des Gremiums seines Wissens keinen Einfluss gehabt, moniert Rakicky. Die Politik sei nicht im Stab vertreten, dafür aber die Polizei. „Dies erinnert stark an einen Polizeistaat“, meint Rakicky. Stattdessen fehle ein Vertreter des Helios-Klinikums, das die Hauptlast der Corona-Tests zu tragen habe. Die politischen Gremien tagten seit Mitte März nicht mehr, obwohl die Räumlichkeiten in der Kreisverwaltung die Einhaltung der Hygienevorschriften ermöglichen würden. „ Stattdessen regiert der Landrat mit Erlassen.“

Lars Alt (FDP) findet, dass große Teile der Verantwortung zunächst bei Bund und Land gelegen hätten. Die jüngsten Schritte aber würden die Kommunen nun stärker in die Pflicht nehmen. „Neben den gesundheitlichen sollten wirtschaftliche Fragen in den Fokus gerückt werden“, so Alt. Hierzu zählten etwa lokale Sondergenehmigungen abseits von generellen Branchenbehandlungen. Die Corona-Krise lasse Versäumnisse zu Tage treten. „So wurde ein FDP-Antrag zur Einrichtung einer Präsenz des Landkreises in den sozialen Medien vor drei Jahren abgelehnt. Nun hat der Landkreis erst in Krisenzeiten erkannt, dass eine Kommunikation mit den Bürgern in den 2020er Jahren auch auf neuen Kanälen erfolgen muss.“

