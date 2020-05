Bahrdorfer Pfarrerin verteilt Spiele gegen den Corona-Blues

Wochenlang daheim, und keine neuen Spiele – da droht mancher Familie mitunter der Corona-Blues. Damit das nicht passiert, hat sich die Jugenddiakonin der Propstei Vorsfelde, Simone Rieger, etwas einfallen lassen, und damit unter anderem Pfarrerin Sabine Kesting aus Bahrdorf begeistert: die Aktion „Spiele auf Rädern“. Mit dem Propsteibus verteilen die Kirchenfrauen die verschiedensten Spiele sowie Bastelmaterial an Familien, denen eben diese ausgegangen sind. Uns haben Rieger und Kesting erklärt, wie das funktioniert, und vor allen Dingen, wie die Aktion bei den kleinen und größeren Menschen ankommt.

Immer donnerstags macht sich der mit Spielen bepackte Bus von Vorsfelde aus auf den Weg durch die gesamte Region. Zweimal hat Sabine Kesting die Propsteijugenddiakonin bereits begleitet, zuletzt am vergangenen Donnerstag. „Die Tour führte uns von Vorsfelde nach Velpke, Elsebeck, Barwedel, Velstove und Grafhorst“, erzählt Kesting. Einen Tag vorher werde die Route festgelegt, und: „Die Kinder wissen, wann wir kommen und warten oft schon auf dem Hausstein“, so Kesting. So eine Aktion mache einfach Spaß, weil auch Rückmeldungen kämen. „Da gibt es ganz viel Freude, dass jemand zu ihnen kommt und an sie denkt“, schwärmt sie.

Die Spiele gibt es gegen fünf Euro Pfand, Bastelmaterial verschenkt die Propstei. „Na ja, da haben wir Traumfänger, Schlüsselanhänger, Flugzeuge, Windspiele, Prickeln. Unser Fundus kann kleine und große Kinder bedienen, also von drei bis zum jungen Erwachsenen“, führt Kesting aus. Die Indoor- und Outdoorspiele sind teilweise gespendet, stammen aus dem Bestand der Propstei oder wurden mit Mitteln des Propstes gekauft. Ein großer Fundus ist das, denn einmal ausgeliehen und zurückgenommen, dürfen sie nicht sofort wieder vergeben werden. Das erlaubt die aktuelle Lage um das Corona-Virus nicht.

Etwa 150 Familienspiele befinden sich im Fundus. „Dank vieler Spenden“, schreibt Jugenddiakonin Simone Rieger in einer Mail an unsere Zeitung. Wer ein Spiel ausleihen wolle, könne sich per Telefon bei ihr melden. Wir verabreden dann, wann wir sie am Donnerstag bringen“, schreibt sie weiter. Die Nummer lautet (0177) 3471887. Aber: Wir schauen natürlich, wo die Menschen wohnen“, wirft Sabine Kesting ein. Menschen aus Bahrdorf dürften Spiele auch bei ihr abgeben. Apropos: Immer dabei haben die Spiele-Boten einen Tisch, Handschuhe sowie eine Mund-Nasen-Maske. Ganz nebenbei: Zur Zeit haben die Verantwortlichen in den Gemeinden der Propstei alle Hände voll zu tun, jetzt, wo Gottesdienste wieder erlaubt sind, unter Auflagen, versteht sich, und genau die verursachen offenbar einen enormen Aufwand.

