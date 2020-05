Zum Muttertag: „Auch als Mutter hat man Anspruch auf Feierabend“

Wenn Halima Albert am Sonntag Muttertag feiert, liegen acht Wochen im Ausnahmezustand hinter ihr. Als die Kindertagesstätten in Braunschweig wie in Niedersachsen und den anderen Bundesländern am 16. März schlossen, ahnte sie nicht, was für ein Kraftakt mit Homeoffice und der Betreuung ihrer zweieinhalbjährigen Tochter vor ihr und ihrem Partner liegen würde. Und diese Zeit ist noch nicht vorbei. Albert: „Die Aussicht, meine Tochter noch bis August zu Hause in Eigenregie betreuen zu müssen, während der eigene Arbeitgeber überlegt, den Betrieb vor Ort wieder hochzufahren, stresst mich und uns enorm.“

Wie Albert stehen die meisten Eltern derzeit vor der Herausforderung, Job und Nachwuchs ohne Hilfe zu Hause unter einen Hut zu bringen. Albert arbeitet Vollzeit als Recruiterin, führt viele Telefoninterviews. Auch wenn ihr Partner die Betreuung der Tochter übernimmt, sei ein normaler Arbeitsalltag nicht denkbar. Ohne Mama geht es eben nicht ganz, vor allem nicht, wenn sie sich in der gleichen Wohnung befindet. „Diverse Skype-Meetings fanden schon mit unserer Tochter auf meinem Schoß statt. Versuche, mich in ein Zimmer zurückzuziehen, endeten mit einem an die Tür trommelnden und schreienden Kind.“

Ihre Arbeitszeit gestaltet Albert in mehreren Blöcken über den Tag verteilt, um zwischendurch gemeinsame Mahlzeiten oder Spielzeiten einzulegen. Das sei einerseits schön, andererseits rücke es den Feierabend aber spät in den Abend hinein. Und das Wort Feierabend setzt sie in ihrer Email-Antwort auf die Fragen zu diesem Artikel in Anführungsstriche. Denn einen Feierabend gebe es im Moment nicht.

Und genau der sei so wichtig, sagt Heike Pape-Stöver, die für den Awo-Kreisverband Braunschweig Mütter und Väter zu Kuren berät. „Auch als Mutter hat man Anspruch auf Feierabend.“ Sie fürchtet, dass die Mütter derzeit noch mehr als sonst schon über ihre Erschöpfungsgrenzen hinausgehen. „Der Alltag muss irgendwie bewältigt werden. An sich selber denken die Mütter da erst einmal nicht.“ Das merkt sie auch bei der Nachfrage nach Unterstützung bei Kur-Anträgen. Die sei im Moment deutlich geringer. „Zum einen möchten die Frauen gerade keine Arztpraxis besuchen, wo sie mit Corona-Erkrankten zusammentreffen könnten. Zum anderen, werden die eigenen Bedürfnisse sehr weit hinten angestellt.“

Der Anspruch, für das Kind da sein zu wollen, und das nicht irgendwie, sei hoch, sagt Halima Albert. Insbesondere, wenn sie merke wie sehr dem Kind das Spielen mit Gleichaltrigen fehle. „Die Entwicklung mit täglichen Fragen nach der Krippe bis hin zu Trauer und Wutanfällen mitzuerleben und nur bedingt etwas ändern zu können, tut mir in der Mutterseele weh.“

Auch Anke Struhs, die einen sechsjährigen Sohn und eine dreijährige Tochter hat, sagt, dass den Kindern der Kontakt zu anderen Kindern sehr fehle. Struhs wünscht sich, dass die Kinder, wenn schon nicht ganz, wenigstens für ein paar Stunden in die Kita gehen dürfen. Dabei hat sie insbesondere ihren Sechsjährigen im Blick, der wegen der Corona-Krise „wahrscheinlich keinen vernünftigen Abgang in der Kita und auch keinen glücklichen Start in der Schule hat“.

Den hat der Sohn von Loveness Schatz, die derzeit wie ihr Mann im Homeoffice arbeitet, schon hinter sich. Er geht in die Grundschule, sein Bruder ist im Krippenalter. Mit der Schule kommt eine weitere Herausforderung auf die Eltern zu: Schule zu Hause. „Selbst mit einer in der Familie abgestimmten Tagesstruktur ist es nicht so einfach, wenn Homeschooling hinzu kommt – besonders, wenn die Kinder in unterschiedlichen Altersgruppen sind.“ Am Abend sei sie froh, wenn sie eine Stunde für sich habe. Doch durch die Hausarbeit, die dann auch noch erledigt werden müsse, ende der Tag immer viel zu spät. „Dass die Situation so lange schon andauert, ist stressig. Wir sind jeden Tag am Rande des Zusammenbruchs.“

Auch Elena Scapin, deren Tochter fast drei Jahre alt ist, begleiten Sorgen. Sie steht kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes. Sie ist im Mutterschutz. Zum einen sei das gut, weil sie zu Hause ohne Homeoffice für ihre Tochter da sein kann. „Zum anderen habe ich aber keine Ruhe, um Energie für die Geburt und die ersten Wochen danach zu tanken.“ Scapin sagt, sie habe Angst, ihr Kind vor der Geburt nicht mehr vernünftig betreuen zu können. „Ein Kind zu betreuen, ist ein Vollzeit-Job.“ Sie hofft auf die Hilfe von Freunden.

Das Durchhalten sei insbesondere dann schwierig, wenn man nicht wisse, wie lange eine Situation noch andauere, sagt Awo-Kurberaterin Pape-Stöver. Gerade bei dem ungewissen Fahrplan für die Kitas sei das der Fall. „Wenn man weiß, bis wann man durchhalten muss, mobilisiert das Kräfte.“ Pape-Stöver rät den Frauen dazu, um Hilfe zu bitten und die eigenen Ansprüche zu reduzieren, sich nicht für alles zuständig zu fühlen.

Laut Erhebungen des Müttergenesungswerks seien die Frauen schon vor den jetzt verschärften Rahmenbedingungen mit geschlossenen Kitas und Schulen kränker in den Kurhäusern angekommen als noch in den Vorjahren. Pape-Stöver führt das auch darauf zurück, dass die Anforderungen an die Frauen mit zunehmender Berufstätigkeit gestiegen seien, die Entlastung durch die Männer aber nicht in gleichem Maße. Auch in der jetzigen Zeit bemerke sie, dass das Homeoffice mehr an den Frauen als den Männern hängen bleibe.

Das bestätigen auch Stefanie Albrecht, Katharina Schade-Adeyemi und Elisabeth Bettels von der Frauenberatungsstelle Braunschweig. „Nach ersten Rückmeldungen von Müttern in Partnerschaften entsteht bei uns der Eindruck, dass es meist wieder einen Rückfall in alte Rollenmuster gibt.“ Und viele Frauen schienen auch bereit zu sein, diese Verantwortung mit einem größeren Anteil zu übernehmen. Als besonders belastend stellen sie die Situation für Alleinerziehende heraus.

Jutta Schmidt, die das Mütterzentrum und Mehrgenerationenhaus im Westlichen Ringgebiet mit leitet, macht sich um manche Familie Sorgen, die das Angebot des Mütterzentrums derzeit wegen der weitgehenden vorübergehenden Schließung nicht in Anspruch nehmen kann. „Hilfe kommt gerade zu kurz, aber ob sich in den Familien die Situation zuspitzt, erfahren wir nicht.“ Die Mitarbeiter vom Kinderzimmer, einem offenen Betreuungsangebot, beispielsweise pflegten Kontakt zu einigen Besucherinnen, die häufig kommen. Aber das sei natürlich nicht bei jedem möglich.

Das Team der Frauenberatungsstelle vermutet aufgrund der angespannten Situation in Familien und Beziehungen einen Anstieg der Fälle von häuslicher Gewalt. „Allerdings haben die Frauen weniger Gelegenheit, Kontakt zu uns aufzunehmen und sich beraten zu lassen.“ Die Kontrolle durch Partner sei durch Kurzarbeit und Homeoffice noch höher und die Frauen hätten kaum Gelegenheit ein ungestörtes Telefonat zu führen, geschweige denn eine Beratungsstelle aufzusuchen.