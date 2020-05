Vom vielbeschäftigten Musiker zu Hartz 4 durch Corona

Zack! Von heute auf morgen kein Einkommen mehr, ohne Aussicht darauf, dass sich die Situation auf absehbare Zeit wieder deutlich bessern wird. Was sich für viele wie ein Alptraum anhört, ist für Musiker Christian Leonhardt in diesen Wochen bittere Realität geworden. Seit 17 Jahren lebt der Königslutteraner, den alle nur als Léo kennen, von und mit der Musik.

Tour auf nächstes Jahr verschoben

Lange Jahre ist der Profi Live-Schlagzeuger der Band Oomph, hat aber immer auch weitere Projekte und Bands parallel laufen. Seine derzeitige Hauptband ist Project Pitchfork – mit der er ab kommender Woche eigentlich auf Tour durch ganz Deutschland gegangen wäre. „Wir konnten die Termine auf nächstes Jahr ab Februar umbuchen, aber wer weiß, was bis dahin ist? Werden Konzerte wieder möglich sein? Wird es die Clubs überhaupt noch geben, in denen wir auftreten?“ Es sind viele Gedanken, die sich Léo derzeit macht und auch machen muss, denn seine ganze Einnahmen sind weg.

Er spricht offen darüber. Die jetzt verschobenen Konzerte beispielsweise bescheren ihm einen Verlust von etwa 5000 Euro. Zwar stehen die Termine für den zweiten Teil der Project-Pitchfork-Tour im Herbst offiziell noch, aber der Königslutteraner zweifelt, ob sie zu halten sind.

Alle Projekte sind stillgelegt

Alle Auftritte mit seiner anderen Band Mr. Nice Guy fallen ebenfalls flach. Und dann kommt noch seine stillgelegte Tätigkeit als pädagogische Honorarkraft. Er kann zur Zeit natürlich weder in der Schule, noch in der Musikschule unterrichten. Seine Musikschüler sind die einzige kleine Tätigkeit, die er seit dem 16. März ausübt, in Teilen zumindest.

Der Schlagzeugunterricht findet virtuell statt. Sofort, nachdem klar war, dass die Schulen schließen, habe er alle seine Schüler angeschrieben. Mit ungefähr sechs hätte sich die Hälfte von ihnen zurückgemeldet. Nur ein Tropfen auf den heißen Stein, trotzdem ist Léo froh darüber: „Es war schön, sie wieder zu sehen, zu sehen, ob sie geübt haben und Fortschritte machen. Und ich denke, die Eltern sind auch froh, wenn die Kinder zwischendurch mal anders beschäftigt sind.“

Virtueller Schlagzeugunterricht

Für den Unterricht hat der Vollblutmusiker digital aufgerüstet. „Ich wollte den Schülern was bieten und wollte vier Kameraeinstellungen, damit sie verschiedene Perspektiven haben“, erzählt er. Doch so richtig wollte es nicht klappen, Verbindungen funktionierten nicht, das Internet war zu langsam, oder, oder, oder. Am Ende hat er es bei einer Einstellung belassen, und es läuft. Ein echter Ersatz für direkten Unterricht ist es nicht.

Den Wegfall seiner Einnahmen hat Léo direkt gespürt. So einen Monat könne er überbrücken. Als Musiker verdiene er zwar genug für sich, aber nicht so viel, dass er davon eine Menge zurücklegen könnte. Die derzeit angebotenen Hilfen sieht er skeptisch: „Wo bleiben denn die Soloselbstständigen, die kleinen Künstler in der ganzen Planung?“ Und die Soforthilfe? „Das ist eine interessante Geschichte, aber dafür muss ich zum Beispiel Betriebsmittel angeben – die habe ich nicht. Ich habe nichts angemietet, ich fahre mit meinem Auto, mein Schlagzeug steht in meiner Wohnung“, führt er aus. Viele Kosten könne er somit gar nicht geltend machen. Dennoch habe er die Soforthilfe im März beantragt, jetzt, in diesen Tagen habe er die Einmalzahlung bekommen.

Ohne Hartz 4 geht es nicht

Aber seine Kosten laufen weiter. Als der Musiker Wohngeld beantragen wollte, habe ihm die Sachbearbeiterin gesagt: „Nee, Sie haben ja nichts zum Leben – Sie müssen Hartz 4 beantragen!“ Ihm blieb nichts anderes übrig, er stellte den Antrag und erhält nun die Sozialhilfe. Das schmeckt Léo gar nicht: „Ich schäme mich nicht dafür, schließlich habe ich auch jahrelang eingezahlt, aber ich sehe mich nicht als Arbeitslosen. Ich darf meinem Job nicht nachgehen, das ist ein Unterschied. So sicher das System ist, aber ich gehöre da nicht hin.“ Fairer fände er eine Form von Kurzarbeitergeld auch für Musiker wie ihn.

Hoffnung auf ein schnelles Ende der Situation und dass er bald wieder irgendwo spielen wird, hat der Königslutteraner nicht. „Wir waren die ersten, die aus dem System geflogen sind und werden die letzten sein, die wieder reinkommen“, ist er sicher. Dabei seien gerade die Solo-Künstler so wichtig, nicht nur die Staatstheater dieser Republik. Denn: „Was würden wir denn gerade in dieser Zeit machen ohne Filme, Musik oder Bücher?“