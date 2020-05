Demnächst Autokino in Grasleben und wohl auch in Helmstedt

Das erste Autokino im Landkreis Helmstedt wird in Zusammenarbeit mit dem TSV Grasleben auf dem Parkplatz der Sportanlagen in Grasleben stattfinden. Der Termin hängt von der Erteilung der Sendefrequenz ab, was etwa zwei Wochen dauern kann. So lautet die optimistische Einschätzung von Matthias Torkler und Harald Pape, den beiden Betreibern der Helmstedter Kinos Camera und Roxy.

Damit kommen die Cineasten, die ihre Lichtspielhäuser im Nebenberuf betreiben, offenbar dem Wunsch vieler Filmfreunde nach. Vor allem gegenüber ihren Stammbesuchern wollen sie damit signalisieren: „Hallo wir sind noch da – trotz Corona!“ Und es wird die Filmtheater auch noch geben, wenn die für sie geltenden Beschränkungen irgendwann aufgehoben werden. „Bis Ende August können wir durchhalten“, verspricht Torkler.

Dass die Krise nicht spurlos an den Unternehmern vorbeigeht, versteht sich von selbst. Um die laufenden Kosten für die Kinosäle zu stemmen, haben sie staatliche Soforthilfe beantragt – und bekommen. Das motiviert sie, mutig nach vorn zu blicken, selbst wenn die meisten Kinostarts großer Filmproduktionen bereits auf das nächste Jahr verschoben worden sind. Die große Hoffnung lastet nun auf James Bond: „Keine Zeit zu sterben“ soll am 12. November in die Kinos kommen.

Matthias Torkler, gemeinsam mit Harald Pape Betreiber der Helmstedter Kinos, würde gern den normalen Betrieb wieder hochfahren. Übergangsweise setzt er nun auf Vorführungen im Autokino. Foto: Archivfoto: Paxmann

In den nun geplanten Vorführungen für Autofahrer können allenfalls Filmneuheiten gezeigt werden, die im März angelaufen sind: „Berlin, Berlin“ ein deutsches Liebesdrama, oder „Die Känguru-Chroniken“, ein Streifen zum Schmunzeln und Lachen. Ansonsten müssen die Filmvorführer auf Blockbuster der Vergangenheit zurückgreifen – „auf alle Fälle auch auf Komödien; die gehen im Sommer immer gut“, weiß Torkler aus Erfahrung.

Die Geschichte von Autokinos ist lang. Das erste wurde 1933 in den USA eröffnet. Kultstatus erreichte es dort in den 50er und 60er Jahren. In Deutschland blieb dieser Freizeitspaß exotisch. In der Hochphase der 70er Jahre gab es insgesamt bis zu 40 Autokinos. Eine spezielle Form für den Landkreis Helmstedt erfand der Verein Ekis mit seinem „Lichtspiel-Acker“ 2018 in Söllingen. An zwei Abenden kamen jeweils 30 Traktoren und rund 120 Zuschauer. Schon damals hießen die Kooperationspartner Pape und Torkler.

Für Grasleben ist nun ein langes Vorführ-Wochenende geplant – Donnerstag bis Sonntag. Zunächst gilt es, bei der Bundesnetzagentur UKW-Frequenzen zu beantragen. Denn der Ton-Empfang im Auto funktioniert über das Radio. Ob das Autokino sogar noch im Mai anlaufen kann, bleibt abzuwarten. Bei Erfolg sei eine Ausweitung auf das nachfolgende Wochenende angedacht, verrät Torkler. Filme und der Start des Vorverkaufs (nur online) stehen noch nicht fest. Weitere Standorte seien in Arbeit.

Damit kommt Helmstedt ins Spiel. Mit der Verwaltung hatten die Kinobesitzer diesbezüglich bereits Kontakt. Ihnen schweben mehrere Veranstaltungsorte vor, unter anderem der Platz vor dem Brunnentheater. Erster Stadtrat Henning Konrad Otto bestätigt, dass die Stadt es als wünschenswert erachtet, die Idee in Helmstedt umzusetzen. Es müssten lediglich noch Details geklärt werden.