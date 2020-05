Kneipe in der Katastrophe: Wie Schöninger ums Überleben kämpfen

Die Corona-Einschränkungen treffen die Gastronomie-Branche ins Mark. Viele Restaurants versuchen, im Lockdown mit Lieferservices zu überleben, doch wer nur vom Getränkeverkauf und vom Eintritt leben kann, sitzt seit Wochen sprichwörtlich auf dem Trockenen. Der Schöninger Gastronom Florian Jura (33), der gemeinsam mit seiner Frau Jennifer (35) die Traditionskneipe „SchöBi“ in Schöningen und die Diskothek „Loft“ in Helmstedt betreibt, beschreibt im Interview mit unserer Zeitung, wie existenzbedrohend sich die Krise auf das Geschäft auswirkt.

Herr Jura, seit 20. März dürfen Sie Ihre Lokale nicht mehr öffnen. Wie wirkt sich das wirtschaftlich aus, welche Folgen hat das für Sie und Ihre Familie?

Mit Corona ist ganz plötzlich alles zusammengebrochen. Wie ernähre ich die Familie? Wo kommt ein geregeltes Einkommen her? Das sind die elementaren Fragen. Wir leben von den beiden Läden. Von 100 auf 0 – das ist ein Schlag, der erstmal verdaut werden muss. Wirtschaftlich eine absolute Katastrophe.

Aber auch menschlich: Das „SchöBi“ wird viel von Stammgästen besucht. Für sie ist es oft der einzige soziale Rückzugsort. Der fehlt ihnen jetzt – und sie fehlen uns. Auch den 13 Mini-Jobbern, die bei uns ihr Einkommen aufbessern, fehlt in dieser Zeit der Zuverdienst.

Welche finanziellen Hilfen haben Sie vom Staat erhalten und wie kommen Sie damit aus?

Unser Fehlbetrag durch Kosten beträgt auf drei Monate gerechnet rund 35.000 Euro. An Soforthilfe haben wir 9000 Euro für drei Monate erhalten. Wir mussten den Antrag zwar zweimal stellen, weil sich kurzfristig Vorgaben geändert hatten, aber er wurde zügig bewilligt. Doch diese Soforthilfe würde, wenn wir nichts stunden könnten, nicht mal einen Monat reichen. Und Zahlungen, die wir aufschieben können, müssen trotzdem irgendwann beglichen werden. Nur das Geld dafür können wir jetzt nicht mehr erwirtschaften. Deshalb haben wir einen Antrag auf Grundsicherung, Hartz IV, gestellt. Als Familie mit zwei Kindern fällt das nicht leicht.

Ist das Instrumentarium der staatlichen Hilfen für ihre Branche ausreichend?

Nein! Das sagen auch so ziemlich alle Gastronomen, mit denen ich hier in der Region fast täglich in engem Austausch stehe. Alle sagen: Wir können noch ein bisschen durchhalten, aber wenn nicht langsam Licht am Ende des Tunnels auftaucht, sieht es duster aus. Wir alle sind Kleinstädter und leben von der Stammkundschaft aus dem Umfeld. Wir sind nicht Berlin oder Hamburg, nicht mal Braunschweig oder Wolfsburg, wo Touristen zusätzliches Geld mitbringen.

Welche Unterstützung wäre notwendig?

Unserer Branche hier auf dem Land kann man eigentlich nur helfen, in dem man zumindest die laufenden Kosten deckt.

Sind Ihnen die Eigentümer der Immobilien bei den Pachtforderungen entgegengekommen?

Wir verhandeln noch. Aber beide Verpächter haben volles Verständnis für die Situation und wissen, wie es um uns steht. Sie rufen nicht täglich an und stehen uns auf den Füßen.

Im Gegensatz zu Restaurants, Gaststätten, Cafés oder Biergärten, die das Land Niedersachsen ab 11. Mai wieder öffnen lassen will, gibt es für Bars, Kneipen und Diskotheken noch keine Perspektive. Doch Sie leben ausschließlich vom Getränkeverkauf und vom Eintritt. Welche Maßnahmen haben Sie selbst unternommen, um Ihr Unternehmen zu retten?

Viele Stammgäste hatten sich erkundigt, wie sie uns irgendwie helfen können. Dafür möchte ich mich hier bedanken. Eigentlich wollten wir keine Spenden annehmen, weil wir dachten, dass die Regierung ihren Pflichtteil tun wird. Aufgrund der Resonanz unserer Gäste haben wir vergangene Woche erstmals einen Verkauf von Getränke-Paketen gestartet und eine Spendenaktion im Internet ins Leben gerufen. Viele kleine Beträge wurden gespendet. Rund 900 Euro sind bisher zusammengekommen. Die Summe wird uns zwar nicht über die Runden bringen, aber diesen Rückhalt von unseren Gästen zu erfahren, das ist in dieser angespannten Lage Balsam für die Seele.

Gibt es weitere Aktionen oder Plane?

Aktuell überlegen wir, ob sich ein Autokino oder Autokonzerte nach dem Vorbild von Hannover realisieren lassen. Geeignete große Parkplätze in Helmstedt oder Schöningen gibt es ja. Jörn Domeier, der uns als SPD-Landtagsabgeordneter in dieser Situation als Vermittler sehr unterstützt, traf mit unsere Idee beim Helmstedter Krisenstab zunächst nicht auf Begeisterung.

Doch hat sich die Meinung dazu inzwischen wohl zum Positiven geändert. Jetzt kommt es auf die Auflagen an, die damit verbunden wären. Dürften wir Getränke in Flaschen verkaufen? Müssten kostenpflichtige Sondergenehmigungen beantragt und bezahlt werden? Von solchen Fragen wird es abhängen, ob sich das stemmen lässt.

Wir hoffen, dass uns die Verwaltungen nicht Steine in den Weg legen, sondern in dieser Krise hinter ihren örtlichen Unternehmen stehen.

Den Verkauf der Getränke-Pakete wollen wir fortführen, auch wenn wir daran nicht viel verdienen. Und um unsere Gäste zu unterhalten, übertragen wir samstags ein Set unseres Haus DJs live aus dem „Loft“ per Internet-Stream.

Wie lange können Sie wirtschaftlich unter diesen Bedingungen noch durchhalten?

Vielleicht ein bis maximal zwei Monate, wenn es keine weitere finanzielle Unterstützung gibt. Dabei kommt es aber auch darauf an, wie lange jetzt alle mitspielen, zum Beispiel ob Vermieter noch länger bereit sind, auf unsere Zahlungen zu warten.

Glauben Sie, dass es möglich ist, in Kneipen und Diskotheken das Infektionsrisiko niedrig zu halten, und haben sie schon Pläne, wie sie das umsetzen würden?

Wie das sinnvoll gehen sollte, wissen wir selbst noch nicht. Im Lokal vielleicht eine begrenzte Personenzahl je nach Fläche, Tische freilassen. Aber Mindestabstand und Mundschutz in einer Diskothek werden sich realistisch betrachtet nicht umsetzten lassen. Die Leute wollen ja was trinken, miteinander tanzen. Auch Alkohol wäre im Spiel. Da fallen natürlich Hemmschwellen.

So viel Security, die man bräuchte, um die Einhaltung der aktuellen Social-Distancing-Regeln einzuhalten, könnte man gar nicht anstellen. Auch wir Betreiber wollen ja nicht verantworten, dass ein Gast vielleicht 30 weitere ansteckt.

Gerade das macht es für uns Herzblut-Kneiper ja so schwer: Gäbe es einen Lichtblick, wann das alles zu Ende wäre, einen Termin, dann könnte man alle Kräfte mobilisieren und darauf hin arbeiten. Aber so hängt man in der Luft. Das ist eine nervliche Belastung, die kaum auszuhalten ist.