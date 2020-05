IGS Helmstedt begrüßt ihre Schüler – Freude über Neustart

Es bleibt ein ungewöhnliches Bild, selbst in diesen Zeiten: Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen 2020 warten morgens mit selbstgenähten Masken und 1,5 Meter Abstand vor dem Gebäude der Giordano-Bruno-Gesamtschule (IGS) in Helmstedt. Als die Tutoren dazu stoßen, gibt es freudiges Gerede, Winken und es wird deutlich, dass sich alle, trotz der Umstände, sehr freuen, sich wiederzusehen, und zwar nicht nur über die Videokonferenzen.

Jahrgangsleiterin Annemarie Schöning hat uns nachfolgenden Bericht vom ersten Schultag nach der Corona-Zwangspause geschickt: „Nach einer kurzen Begrüßung geht es, ganz anders als sonst, nun für jede Teilgruppe einer Klasse sortiert im Gänsemarsch mit mindestens 1,5 m Abstand und ihre waschbaren Masken tragend den zugeteilten Treppenaufgang hoch. Vor dem Raum angekommen, gibt es nun eine weitere neue Regel: jeder Einzelne wäscht sich intensiv die Hände. Aus dem ein oder anderen Raum ertönt ein zweimaliges „Happy-Birthday-Lied“, was einige Schülerinnen und Schüler zum Lachen bringt.

Nach dem Händewaschen wird vielen Lernenden mit Blick auf die neue Sitzordnung erst richtig klar, dass nun einiges sehr anders laufen wird, als sie es an ihrer IGS kennen – es gibt keine Tischgruppen mehr. Die Schülerin Klara sagt, dass sie in den sechs Jahren an der IGS noch nie im normalen Unterricht die Tische hat so stehen sehen, und ist traurig. Alle verstehen aber, dass es eine nötige Maßnahme ist, um sich und andere zu schützen.

Die Jahrgangsleiterin des Abschlussjahrgangs, Bettina Friedrich, betont nach der ersten Woche, dass sie sehr stolz auf ihren Jahrgang ist, denn alle halten sich vorbildlich an die Regeln, sind rücksichtsvoll und denken auch weiter. Sie bezieht sich darauf, dass auch in dieser Zeit die Schülerinnen und Schüler auf die Umwelt achten und ausnahmslos alle waschbare Community-Masken tragen, um nicht noch mehr Müll durch Wegwerf-Masken zu produzieren.

Im weiteren Verlauf des Tages und der Woche fallen allen Beteiligten immer wieder Dinge auf, die sonst selbstverständlich für die IGS sind: kein Arbeiten auf dem Flur, kein Sitzplatzwechsel, kein gemeinsames Arbeiten in Gruppen und vieles anderes muss vorerst ausbleiben. Allerdings ließen sich die Lernenden und Lehrenden für das gemeinsame Lernen – ohne zu nahen Kontakt und auch über die zugeteilte Gruppe hinaus – etwas einfallen.

Um den Schülerinnen und Schüler, die zu Hause lernen, zu zeigen, dass alle Lehrkräfte an sie denken und auch digital für sie da sind, haben sie diese Collage erstellt. Foto: Annemarie Schöning / IGS

Die Schülerinnen und Schüler können auch während des Lernens in der Schule digital arbeiten. Mit den iPads können sie gemeinsam an Dokumenten arbeiten oder eben schnell den Arbeitspartner/in aus der anderen Gruppe über die IServ-Chatfunktion anschreiben oder gar kurz mit ihnen über die Konferenzfunktion sprechen. Dass das für alle so reibungslos klappt, darauf ist Peter Stips sehr stolz. Der kommissarische Gesamtschuldirektor freut sich, dass alle Kolleginnen und Kollegen sowie Schülerinnen und Schüler diesbezüglich sehr engagiert seien.

Dabei hat die Schule neben der Wiederaufnahme des Schulbetriebs für die Abschlussklassen auch nicht die Lernenden zu Hause vergessen. Ein kleiner Gruß in Form einer an die Schulkinder übermittelten Collage soll die Motivation aufrechterhalten, ihnen Halt geben sowie deutlich machen, dass ihre Lehrerinnen und Lehrer sie im Schulbetrieb vermissen.“