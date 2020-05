Braunschweigs Friseure dürfen wieder schneiden

Die erste Kundin stand Punkt 8 Uhr vor der Tür, um ihre Corona-Pracht stutzen zu lassen. Vorschriftsmäßig mit Gesichtsmaske. Friseurmeisterin Tanja Lutz (53) vom Friseursalon „Haarscharf“ am Altewiekring notierte Namen und Uhrzeit und dann ging’s erstmal zum Händedesinfizieren und zum Haarewaschen. So wollen es die neuen Vorschriften. Sicher ist sicher, es könnte sich ja ein Virus in der Haarpracht verfangen haben.

Haare haben seit Wochen keine Schere mehr gesehen

Seit Montag haben die Friseure wieder auf. Und das ist für alle, deren Kopfhaar seit Wochen keine Schere mehr gesehen hat, eine wahre Erleichterung. Bei Innungsmeister Hans-Rudolf Meyer („Meister Meyer“) in der Goslarschen Straße gaben sich die Kunden die Klinke in die Hand. „Das ist wie Weihnachten“, freute sich Meyer und hätte am liebsten alle per Handschlag begrüßt. Was aber streng verboten ist. Doch auch so klappte der Neustart nach dem sechswöchigen Lockdown in seiner Branche. Meyer weiß: Er darf maximal acht Personen reinlassen. „Das sind bei 80 Quadratmetern 10 pro Kunde.“ Es gibt eine Warteliste. Diese Woche, sagt der Innungsmeister, sei er ausgebucht. Es mache keinen Sinn, einfach mal eben auf gut Glück hereinzuschauen. „Man sollte unbedingt einen Termin ausmachen.“

Kunden tragen sich in Dokumentation ein

Sagt auch Tanja Lutz, die froh ist, wieder arbeiten zu können. Jeder einzelne Kunde wird bei ihr im neuen Corona-Modus dokumentiert. „Wir notieren, wann er kommt und wann er geht, lassen uns das unterschreiben und heben die Liste drei Wochen auf“, sagt die 53-Jährige, die bei der Corona-Soforthilfe bestens abgeschnitten hat. Schon nach kurzer Zeit habe sie vom Bund 9.000 Euro Soforthilfe erhalten, für drei Monate. Dass sie nun lediglich eineinhalb Monate aussetzen musste, davon möchte Tanja Lutz nicht profitieren – auch wenn sie das Geld, rein rechtlich, behalten dürfte. Sie sagt: „Ich überlege, das überschüssige Geld wieder zurückzugeben, aus Solidarität gegenüber den anderen, die noch nichts bekommen haben oder noch länger warten müssen.“

Das „neue“ Arbeiten sei anders. Auch die Angst vor eventueller Ansteckung sei auf beiden Seiten durchaus vorhanden. Dabei, so die 53-Jährige, sei man aktuell „nirgends so sicher wie beim Friseur“. Nach jedem Kunden wechsele sie die Maske. Der Aufwand, den man betreibe, um wieder arbeiten zu können, sei hoch. Utensilien wie Kämme und Scheren müssen nach jedem Kunden gereinigt werden. Arbeiten in der Nähe des Gesichts, wie Augenbrauenzupfen, Gesichtskosmetik, Rasieren oder Bartpflege bleiben untersagt.

Hans-Rudolf Meyer weiß: Es wird in der Branche bereits überlegt, deshalb die Preise zu erhöhen. Bei ihm komme das nicht in Betracht. Er werde sich das Geld vom Finanzamt zurückholen.