Heiraten trotz Corona – fast wie immer. Eindrücke aus Helmstedt

Zugegeben: Das Bild zu dieser Geschichte wirkt reißerisch. Es könnte in die Zeit der Kontaktsperre und Hygienevorschriften passen, stammt aber aus dem Jahr 2015, als sich ein Paar im Helmstedter Rathaus standesamtlich trauen ließ. Die Kollegen des Bräutigams standen damals in voller Montur von Eisenschmelzern der Salzgitter AG Spalier.

Wer genau hinsieht, erkennt, dass die Schutzanzüge allein heutigen Corona-Bestimmungen nicht genügen. Denn der Abstand der Gratulanten zueinander ist nicht gewahrt, die Gruppe ist viel zu groß, und nach einer verschärften Verordnung des Landkreises müsste wohl auch das Brautpaar aktuell Nasen- und Mundmasken tragen. Aber so genau weiß das keiner.

Umso überraschender ist, dass der Willen zur Eheschließung offenbar ungebrochen ist. Anders ausgedrückt: „Bis auf ganz wenige Ausnahmen hat es keine Absagen gegeben, allenfalls Terminverschiebungen“, berichtet Claudia Voß. Sie ist die Leitende Standesbeamtin in der Helmstedter Stadtverwaltung. Außer ihr dürfen sechs weitere Kollegen Trauungen vornehmen. Bürgermeister Wittich Schobert gehört dazu.

Seit dem Verkünden des Shutdowns am 13. März, als unter anderem Kneipen- und Ladenschließungen angeordnet wurden, habe es zehn Paare gegeben, die sich in Helmstedt das Ja-Wort gaben. Ein mittlerer Wert, der sich laut Voß mit durchschnittlich vier Trauungen pro Woche festsetzen wird.

Dabei ist so vieles anders als sonst. Höchstens zehn Personen dürfen der Zeremonie beiwohnen, sofern sie im großen Sitzungssaal der Stadt stattfindet. Im Trauzimmer am Markt (das ist die frühere Touristen-Info) reduziert sich die Zahl auf sechs – das Brautpaar jeweils mit eingerechnet.

An große Hochzeitspartys ist nicht zu denken. „Das wissen natürlich die Brautleute und betonen daher oft, dass das eigentliche Wichtige sie selbst seien“, schildert die Standesbeamtin ihre Eindrücke. Außerdem, auch das werde in die Runde der Angehörigen und Freunde verbreitet, gebe es die Möglichkeit, ein Jahr später den ersten Hochzeitstag zu feiern. Was zwischenzeitlich ein großes Problem zu sein schien, war diese Frage der Braut: „Wer macht mir die Haare?“

Ein Hochzeitsbild, das wir am 25. April hätten machen können, war weniger eindrucksvoll als das obige. Zu sehen war eine kleine Hochzeitsgesellschaft, die sich im großen Kreis auf dem Marktplatz versammelt hatte und sich mit gefüllten Sektgläsern zuprostete. „Kling“ hat es nicht gemacht. Der Abstand der Gratulanten war dafür zu groß.