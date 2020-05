Schöninger Grundschüler starten in den Corona-Schulalltag

Mit Schülern der vierten Klassen wurde am Montag der Unterricht an der Grundschule Schöningen wieder aufgenommen.

Für 50 Schöninger Grundschulkinder begann am Montag wieder der Unterricht im Klassenraum. Für die Mädchen und Jungen bedeutet es den Start in eine neue Schul-Normaliät. „Vieles wird für sie anders sein, als sie es kennen“, sagt Schulleiter Harald Brötje an diesem regnerischen Morgen nachdenklich. Aber auch für ihn, seine Kollegen und die Eltern, breche eine Zeit an, in der viel Neues erst entwickelt und gelernt werden müsse.

