Nach dem Poetry-Slammer Dominik Bartels antwortet heute der Lyriker Johann Arnold Voß.

Wie erleben Sie als Künstler die derzeitige Krise?

Derzeit kehrt Ruhe ein auf den lärmenden Rennstrecken so mancher angewöhnten Routine. Am Morgen sehe ich einen Fuchs mitten in meinem Garten und es zieht es mich zur Lektüre von Hölderlins „trunkenen Küssen“ der Schwäne, ich gehe zu den Farbtöpfen und male den brausenden Flügelschlag bunt und riesig an die Wand. Ich bin kein Maler, aber die fantasievollen, überbordenden Bilder des Dichters beglücken mich und schenken mir Reisen zu hellen Denkorten anderer Dichter.

Ich lausche bei Hesse dem „Anfang, dem ein Zauber innewohnt“ und bin einverständig mit seinem Credo „Doch heimlich dürsten wir nach Wirklichkeit, nach Zeugung und Geburt, nach Leid und Tod.“ Ich bin verwundert und nicht verwundert, wenn Ingeborg Bachmann 1953 prophezeit „Die auf Widerruf gestundete Zeit / wird sichtbar am Horizont. (...) Es kommen härtere Tage.“

Das, was andere Krise nennen, ist für mich mithin eine Chance, ein Glück, ein Rückbesinnen auf das Wesentliche, auf das wirklich Wichtige. In diesen Tagen und Nächten gedeihen im leisen Lauschen Zuversicht und Hoffnung auf eine lebbare Zukunft mit menschenfreundlicher Wahrhaftigkeit. Für das Aufgehen dieser Saat müssen wir alle Hand und Herz anlegen.

Da uns die Krise einen Spiegel vorhält: Was verrät sie uns über die Funktion und Qualität unseres Kulturbetriebes?

Im Spiegel können wir uns selbst erkennen, Spiegel verdeutlichen unsere Fehler und unsere Vorzüge. vertrauen. Wer Zustimmung und pure Unterhaltung einspeist, nützt und stützt das System ohne Frage. Spätestens seit den Untersuchungen der Frankfurter Schule um Adorno und Marcuse wissen wir jedoch, dass auch das Befragen und Infragestellen, das Kritisieren im Grundsätzlichen, das System immanent bewahrt und nach dem Prinzip der repressiven Toleranz schützt. Ein Betrieb muss funktionieren, die auf Wachstum orientierten Zahlen und Bilanzen müssen stimmen.

Ich stimme mit meinen Liedern und Gedichten nicht in diesen Kulturbetrieb ein, ich will nicht berechenbar sein und keine „Qualität“ im Sinne einer integrierbaren Verwertbarkeit liefern. Anderes ist mir wichtig: Erinnern an Vergessenes und Vergessene; das Beistehen von Menschen in Initiativen, die sich gegen die Militarisierung von Leib und Seele wehren; das Aufschließen von Verliesen, in denen verborgene Kräfte der Güte und Menschenfreundlichkeit auf ihre Befreiung warten.

Unsere Kultur soll nicht trostlos vertrösten, sondern auf Aufbruch, Rückbesinnung und Entgrenzung setzen. Und sie soll frei sein, besonders von den Ansprüchen des Funktionalisierens und Verwertens.

Bringen Künstler und Kulturschaffende die von ihnen selbst reklamierte gesellschaftliche Relevanz momentan angemessen und ausreichend zum Ausdruck?

Viele Initiativen auf diversen Internetplattformen ermutigen und helfen mit wahren Botschaften, dazu gehören die Rolling Stones mit ihrem zur Mäßigung mahnenden Lied „You can’t always get what you want“ oder auch der Pianist Lang Lang mit wundervoller Virtuosität im Begleiten international arrangierter Botschaften. Die Reihe lässt sich mit dem Wohnzimmerkonzert von Coldplay, dem virtuellen Gang durch diverse Museen und den Videos von Tänzern und Musikern offenbar ohne Ende fortsetzen. Das tut gut. Das hilft vielen Menschen. Dadurch entstehen stärkende Zusammengehörigkeitsempfindungen und eine klare Sicht auf die Welt als die einzige und unbedingt schützenswerte. Die berühmte Fabel „Die Grille und die Ameise“ von Jean de la Fontaine thematisiert die Bedeutung der Kunst in Zeiten der Not: Die Grille legitimiert sich mit ihrem Gesang und stellt sich mit den arbeitenden und vorsorgenden Ameisen auf eine Stufe. Mit Recht, denn Kunst ist für viele Menschen ein Lebenselixier und so wichtig wie die Luft zum Atmen.

Gewiss, virtuell übermittelte Kunst ersetzt nur unzureichend das kontemplative Erkennen beim Betrachten des Originals von van Goghs Sonnenblumen im Museum, aber das Medium ermöglicht die Imagination einer neuen Wirklichkeit mit durchdringenden Impulsen.

Ob kulturelle Beiträge durch die Grundhaltung der Infragestellung gesellschaftliche Entwicklungen voranbringen, hängt von der Weltsicht der Künstler ab. Was sagt uns Banksys Wandprojektion von Vermeers Perlohrringmädchen in Bristol? Warum trägt das berühmte Mädchen seit kurzem eine Mund-Nasen-Maske? Wenn Kultur derartige Fragen an uns weiterreicht, verunsichert sie uns produktiv, bindet uns in Lösungsstrategien ein und legitimiert damit ihre gesellschaftliche Relevanz.

Die Stimmen mehren sich, dass es ein Zurück in alte Verhältnisse – global wie national - nach der Krise nicht geben kann oder nicht geben sollte. Wie aber sollten wir künftig unser Leben gestalten? Haben Sie Vorschläge, Wünsche, Visionen?

Ich sehe mich auf dem Feld der Poesie und kann nur von hier aus ein gültiges Beworten dieser Fragen versuchen. Es gibt große Beispiele für die Provokation durch das Wort. Zu hoffen ist, dass eine christliche Autorenseele sich immer noch und immer wieder von der Unruhestiftung „Bergpredigt“ erschüttern lässt.

Zu hoffen ist, dass ein poetischer Geist unter uns Autorinnen und Autoren sich immer wieder beunruhigt, also provoziert fühlt, etwa von Blochs Philosophie, an deren Ende eine Provokation steht, nämlich: Der Mensch lebt noch überall in der Vorgeschichte. Die wirkliche Genesis ist nicht am Anfang, sondern am Ende, und sie beginnt erst anzufangen, wenn Gesellschaft und Dasein radikal werden, das heißt sich an der Wurzel fassen.